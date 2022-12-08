В России продолжает расти заболеваемость гриппом и ОРВИ. Поднял голову
Если у вас вдруг заложило нос, начался кашель и поднялась температура — что это, свиной грипп, простуда или ковид? Можно ли разобраться самому, чтобы понять, как лечиться? И с какими симптомами срочно надо обращаться за помощью к медикам? Объясняет врач-инфекционист.
врач-инфекционист, кандидат медицинских наук, главный врач клинико-диагностической лаборатории ООО «ИНВИТРО-Сибирь»
Анализы на грипп почти не делают
О том, что у вас грипп, можно сказать, только если будет проведено соответствующее исследование. Но делают его крайне редко, чаще всего — в больницах, куда попадает заболевший.
— Даже если ваши симптомы заболевания похожи на сезонный или свиной грипп — а их сейчас трудно различить, — то выяснить, каким именно штаммом вы заразились — невозможно, — объясняет врач-инфекционист Андрей Поздняков. — На амбулаторном этапе очень сложно сказать, какие инфекции сейчас бушуют и сочетаются ли они между собой.
Микстинфекция
Если вы подозреваете, что у вас грипп или ковид, тест сделать в любом случае стоит, отмечает доктор.
— Надо сделать экспресс-тест на грипп и на ковид, — рекомендует врач-инфекционист. — Особенно важно понять природу заболевания, если вы в группе риска — по возрасту, хронической патологии или по беременности. Если вдруг оказывается, что у вас — ковид, то необходимо одно лечение, а если выявляется антиген к гриппу, то, независимо от штамма, назначаются этиотропные препараты (антибактериальные. — Прим. ред.). Они позволяют воздействовать непосредственно на возбудителя инфекции.
Врач объясняет, что точно сказать, как проявится заболевание, если вы одновременно заразитесь гриппом и ковидом, невозможно.
— Если бы таких случаев микстинфекций было много, то можно было бы выявить типичные симптомы и осложнения, но пока данных слишком мало, — говорит Андрей Поздняков.
Если заболел: тревожные симптомы
Сразу отправляться в больницу, если вы подозреваете у себя одновременно грипп и ковид не стоит, считает врач.
— Обязательно надо обращать внимание на симптоматику, — объясняет инфекционист Поздняков. — Даже если тесты на ковид и грипп у вас положительные, но при этом температура невысокая и чувствуете вы себя неплохо, то ехать в больницу не нужно. А вот если температура выше 39, есть признаки интоксикации (слабость, рвота, понос, сильная потливость), возможно, кровотечения в слизистых оболочках — в таких случаях следует незамедлительно вызвать врача. Скорее всего, за этим последует госпитализация, чтобы разобраться в причинах заболевания и назначить эффективное лечение.
Надо ли сейчас делать прививку от гриппа
— Вакцинироваться сейчас нет смысла, ведь эпидемия фактически уже началась, — говорит Андрей Поздняков. — После вакцинации должен пройти хотя бы месяц, чтобы иммунная система справилась с введенными искусственными антигенами и выработала полноценный иммунный ответ. Если же вы сделаете прививку сейчас, то организм может начать активно вырабатывать иммунный ответ на грипп и заболеет настоящим гриппом — это не очень приятное сочетание.
По словам инфекциониста, такие случаи бывали летом 2021 года, когда активно распространялся штамм коронавируса «дельта».
— Тогда в пунктах вакцинации образовались очереди, многие заразились «дельта-штаммом» сразу после прививки и болели еще более тяжело, чем люди, которые не прививались, — объяснил инфекционист.
Эпидемия началась — когда школы отправят на удаленку
— Если в классе, тем более в школе не приходят на занятия больше 20% учеников, то этот класс нужно отпускать на дистанционное обучение, нужно разобщать. Чтоб дети дальше не передавали друг другу инфекцию и не заражались, — заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Важно, что решение о переводе на дистант принимает руководство школы.