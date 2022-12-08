Если заболел: тревожные симптомы

Сразу отправляться в больницу, если вы подозреваете у себя одновременно грипп и ковид не стоит, считает врач.

— Обязательно надо обращать внимание на симптоматику, — объясняет инфекционист Поздняков. — Даже если тесты на ковид и грипп у вас положительные, но при этом температура невысокая и чувствуете вы себя неплохо, то ехать в больницу не нужно. А вот если температура выше 39, есть признаки интоксикации (слабость, рвота, понос, сильная потливость), возможно, кровотечения в слизистых оболочках — в таких случаях следует незамедлительно вызвать врача. Скорее всего, за этим последует госпитализация, чтобы разобраться в причинах заболевания и назначить эффективное лечение.

Надо ли сейчас делать прививку от гриппа

— Вакцинироваться сейчас нет смысла, ведь эпидемия фактически уже началась, — говорит Андрей Поздняков. — После вакцинации должен пройти хотя бы месяц, чтобы иммунная система справилась с введенными искусственными антигенами и выработала полноценный иммунный ответ. Если же вы сделаете прививку сейчас, то организм может начать активно вырабатывать иммунный ответ на грипп и заболеет настоящим гриппом — это не очень приятное сочетание.

По словам инфекциониста, такие случаи бывали летом 2021 года, когда активно распространялся штамм коронавируса «дельта».

— Тогда в пунктах вакцинации образовались очереди, многие заразились «дельта-штаммом» сразу после прививки и болели еще более тяжело, чем люди, которые не прививались, — объяснил инфекционист.