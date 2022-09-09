Терапевт Абакумов рассказал, как измерить температуру, если под рукой нет градусника

Иногда все очевидно: у человека сильный жар, лоб словно пылает, его начинает морозить — так организм борется с вирусом. Очевидно, что температура высокая. Врачи советуют поплотнее укутать заболевшего в одеяла и дать как следует пропотеть — точно должно стать лучше.

Однако бывают ситуации, когда не всегда понятно: поднялась ли температура? Вроде бы все симптомы есть, но самочувствие пока что еще ничего, кто-то и работать может. Конечно, тут на помощь придет проверенный ртутный градусник. Но его иногда не может быть под рукой, особенно в доме, где есть маленькие дети. Ведь велик риск, что градусник разобьется, тогда проблем станет в разы больше. А электронные не всегда точны и часто ломаются.