Терапевт Абакумов рассказал, как измерить температуру, если под рукой нет градусника
Фото
iStockphoto

Иногда все очевидно: у человека сильный жар, лоб словно пылает, его начинает морозить — так организм борется с вирусом. Очевидно, что температура высокая. Врачи советуют поплотнее укутать заболевшего в одеяла и дать как следует пропотеть — точно должно стать лучше.

Однако бывают ситуации, когда не всегда понятно: поднялась ли температура? Вроде бы все симптомы есть, но самочувствие пока что еще ничего, кто-то и работать может. Конечно, тут на помощь придет проверенный ртутный градусник. Но его иногда не может быть под рукой, особенно в доме, где есть маленькие дети. Ведь велик риск, что градусник разобьется, тогда проблем станет в разы больше. А электронные не всегда точны и часто ломаются.

Олег Абакумов
медицина

врач-терапевт, пульмонолог

t.me/dr_abakumoff

- Было такое, когда чувствуете высокую температуру, а электронный друг показывает 37,2? Опасно, ведь если вовремя не сбить температуру, начнется интоксикация организма. Чтобы электронный градусник показал реальную цифру, нужно держать его не меньше пяти минут. А детям до 3 лет вообще лучше измерять температуру ректально (да-да, через задний проход). Вряд ли они скажут вам спасибо, зато хоть результат точный узнаете, — говорит Олег Абакумов.

Есть проверенный способ, который поможет точно узнать, поднялась ли у вас температура. Он подходит и детям, и взрослым. Вам необходимо измерить пульс. То есть засечь на таймере 60 секунд, приложить пальцы к запястью заболевшего и посчитать, сколько «толчков» будет совершено за этот период.

- Повышение температуры на 1 градус равно плюс 10 ударов в минуту. То есть если вы насчитали, что у заболевшего на 20 ударов больше, смело прибавляйте 2 градуса. А это уже 38, довольно серьезный показатель, — поясняет Олег Абакумов.

  • У взрослых и детей старше 10 лет норма — 60-80 ударов минуту. Пульс 90 может говорить о температуре 37,5, а 100 — 38,5. Простая арифметика;

  • У дошкольников норма до 120;

  • У детей от года до двух — до 130;

  • Малыши до года — до 160.

Владимир Пирожников
Владимир Пирожников
Медицина

Врач-терапевт, кардиолог — аритмолог, функциональный диагност, эксперт по кардионеврологии. Специалист клиники НАКФФ

-  На общие отклонения от нормы частоты пульса сильно влияют вредные привычки (курение, злоупотребление алкоголем), условия труда (как тяжелый физический труд, так и, напротив, малоподвижная сидячая работа), вес, возраст, заболевания сердечно-сосудистой, эндокринной системы, — рассказывал «Доктору Питеру» кардиолог.

Подробные нормы пульса в разном возрасте

  • 0–1 месяц — от 120 (минимальный показатель) до 180 (максимальный показатель) ударов в минуту;

  • 1–12 месяцев — от 110 до 170;

  • 1–4 года — от 100 до 160;

  • 4–6 лет — от 90 до 130;

  • 6–8 лет — от 80 до 120;

  • 8–10 лет — от 70 до 110;

  • 10–15 лет — от 60 до 100;

  • 15–30 лет — от 60 до 80;

  • 30–40 лет — от 55 до 95;

  • 40–60 лет — от 50 до 95;

  • 60–80 лет — от 70 до 90.

Читайте также

- И не забываем про старые проверенные способы: потрогать лоб, спину, живот — они должны быть горячее обычного. При высокой температуре также могут покраснеть щеки, особенно у детей. И, конечно же, если человек трясется, жалуется на сильную головную боль и никак не может согреться, то температуру нужно сбивать, — заключил Олег Абакумов.

Софья Хромова