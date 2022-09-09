Терапевт Абакумов рассказал, как измерить температуру, если под рукой нет градусника

Иногда все очевидно: у человека сильный жар, лоб словно пылает, его начинает морозить — так организм борется с вирусом. Очевидно, что температура высокая. Врачи советуют поплотнее укутать заболевшего в одеяла и дать как следует пропотеть — точно должно стать лучше.
Однако бывают ситуации, когда не всегда понятно: поднялась ли температура? Вроде бы все симптомы есть, но самочувствие пока что еще ничего, кто-то и работать может. Конечно, тут на помощь придет проверенный ртутный градусник. Но его иногда не может быть под рукой, особенно в доме, где есть маленькие дети. Ведь велик риск, что градусник разобьется, тогда проблем станет в разы больше. А электронные не всегда точны и часто ломаются.
- Было такое, когда чувствуете высокую температуру, а электронный друг показывает 37,2? Опасно, ведь если вовремя не сбить температуру, начнется интоксикация организма. Чтобы электронный градусник показал реальную цифру, нужно держать его не меньше пяти минут. А детям до 3 лет вообще лучше измерять температуру ректально (да-да, через задний проход). Вряд ли они скажут вам спасибо, зато хоть результат точный узнаете, — говорит Олег Абакумов.
Есть проверенный способ, который поможет точно узнать, поднялась ли у вас температура. Он подходит и детям, и взрослым. Вам необходимо измерить пульс. То есть засечь на таймере 60 секунд, приложить пальцы к запястью заболевшего и посчитать, сколько «толчков» будет совершено за этот период.
- Повышение температуры на 1 градус равно плюс 10 ударов в минуту. То есть если вы насчитали, что у заболевшего на 20 ударов больше, смело прибавляйте 2 градуса. А это уже 38, довольно серьезный показатель, — поясняет Олег Абакумов.
У взрослых и детей старше 10 лет норма — 60-80 ударов минуту. Пульс 90 может говорить о температуре 37,5, а 100 — 38,5. Простая арифметика;
У дошкольников норма до 120;
У детей от года до двух — до 130;
Малыши до года — до 160.
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- На общие отклонения от нормы частоты пульса сильно влияют вредные привычки (курение, злоупотребление алкоголем), условия труда (как тяжелый физический труд, так и, напротив, малоподвижная сидячая работа), вес, возраст, заболевания сердечно-сосудистой, эндокринной системы, — рассказывал «Доктору Питеру» кардиолог.
Подробные нормы пульса в разном возрасте
0–1 месяц — от 120 (минимальный показатель) до 180 (максимальный показатель) ударов в минуту;
1–12 месяцев — от 110 до 170;
1–4 года — от 100 до 160;
4–6 лет — от 90 до 130;
6–8 лет — от 80 до 120;
8–10 лет — от 70 до 110;
10–15 лет — от 60 до 100;
15–30 лет — от 60 до 80;
30–40 лет — от 55 до 95;
40–60 лет — от 50 до 95;
60–80 лет — от 70 до 90.
- И не забываем про старые проверенные способы: потрогать лоб, спину, живот — они должны быть горячее обычного. При высокой температуре также могут покраснеть щеки, особенно у детей. И, конечно же, если человек трясется, жалуется на сильную головную боль и никак не может согреться, то температуру нужно сбивать, — заключил Олег Абакумов.