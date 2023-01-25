Долгое время сливочное масло считали исключительно вредным продуктом, его полностью убирали из питания людей с проблемами веса, сердца или пищеварения. Но потом масло реабилитировали. Затем вредным был объявлен белый хлеб, периодически возникают нападки на картофель, манную крупу, репу и многие другие продукты. Аналогично и с напитками — соки, газировки с сахаром, алкогольные коктейли, вино, пиво.

Все эти напитки традиционно относят к вредным. Но насколько они реально могут повлиять на здоровье? Нужно ли их полностью и бесповоротно исключить из рациона? Об этом «Доктор Питер» поговорил с Елизаветой Ольшевской, нутрициологом, эндокринологом СМ-Клиники в Санкт-Петербурге, врачом высшей квалификационной категории.