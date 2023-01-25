Долгое время сливочное масло считали исключительно вредным продуктом, его полностью убирали из питания людей с проблемами веса, сердца или пищеварения. Но потом масло реабилитировали. Затем вредным был объявлен белый хлеб, периодически возникают нападки на картофель, манную крупу, репу и многие другие продукты. Аналогично и с напитками — соки, газировки с сахаром, алкогольные коктейли, вино, пиво.
Все эти напитки традиционно относят к вредным. Но насколько они реально могут повлиять на здоровье? Нужно ли их полностью и бесповоротно исключить из рациона? Об этом «Доктор Питер» поговорил с Елизаветой Ольшевской, нутрициологом, эндокринологом СМ-Клиники в Санкт-Петербурге, врачом высшей квалификационной категории.
Нутрициолог, врач-эндокринолог СМ-Клиники в Санкт-Петербурге, врач высшей категорииЛичный сайт
Исключительно вредные продукты
Большинство специалистов придерживается мнения о том, что категорически вредной и однозначно полезной еды не бывает. Даже самый идеальный продукт, если он неправильно приготовлен, употребляется в слишком большом количестве или длительно хранится, может нанести вред.
Если же питание составлено рационально, грамотно, сбалансировано по КБЖУ (калории, белки, жиры, углеводы) и содержит все необходимые нутриенты (витамины, минералы, «минорные» компоненты), изредка можно себе позволить небольшое количество и тех продуктов, которые принято считать «вредными», но вы их очень любите. Фанатичное следование всем рекомендациям по ведению здорового образа жизни тоже может навредить — во всем должна быть мера.
Что считать правильным питанием?
Правильное питание — это не мода, не тренды, не рекомендации коучей, наставников и блогеров, которые делятся своими соображениями и идеями, часто далекими от здравого смысла и реальной жизни. Это не прием добавок, коктейлей, смузи или порошков с минералами, витаминами и различные детоксы.
Рациональное или правильное питание — это рацион, который покрывает все потребности организма по энергии, белковым, жировым и углеводным компонентам, одновременно восполняющий потери витаминов, минералов и так называемых «минорных» компонентов.
Плюс адекватное потребление воды. Причем это должно происходить ежедневно. Подобный подход позволяет сохранять энергетический баланс, пластический обмен (обновление клеток за счет достаточного количества ресурсов. — Прим. ред.) и обеспечить организму здоровый метаболизм, что позволит вам хорошо себя чувствовать, поддерживать позитивное настроение и реализовывать в жизнь свои творческие и деловые планы. В медицине это называется «качество жизни».
Еда должна быть вам по вкусу
Пища должна приносить физическое и моральное удовлетворение. Это один из важнейших постулатов. В теории суточную калорийность можно покрыть за счет вареной говядины, сырых овощей, крупы и кефира, без сахара, соли и специй. Но принесет ли подобный ежедневный рацион удовольствие, повысит ли настроение?
Если от гречки вас тошнит, а на кефир и салат из овощей уже смотреть противно — долго ли вы сможете так питаться? В здоровом питании важна мотивация и постоянное следование выбранной цели. Только тогда вы сможете оздоровиться, поддерживать здоровый сон и чувствовать себя хорошо.
Природа неглупа
В процессе эволюции сформировалась определенная группа продуктов, которые люди считают пищей. Все они съедобны и в любом случае приносят какую-либо пользу организму. К вредным относят только те продукты, которые ядовиты, заражены инфекционными агентами и полностью не перевариваются в пищеварительной системе. Но подобные продукты мы и не едим.
В отношении той пищи, которую мы потребляем, стоит вопрос не пользы и вреда как такового, а вопрос меры, объема и частоты потребления. Если человек с нормальной окружностью талии и здоровыми сосудами съест раз в неделю маленькую порцию картошки фри или бутерброд с колбасой — вреда не будет. Но если сделать эти продукты постоянной частью рациона, они могут нанести серьезный вред здоровью. И обратная ситуация: яблоки, груши, кабачки безусловно полезны, но сможете ли вы годами питаться только ими?
Поэтому природой задумано — мы должны есть разнообразную пищу, вопрос в ее количестве и качестве. Гармония в балансе, не нужно переедать ни моркови, ни мяса, следует избегать большого количества сладкого, фастфуда и продуктов, пресыщенных «пищевой химией».
Не запрет, а ограничение
Однозначно вредных и полезных продуктов и напитков не существует. Исключением может стать разве что алкоголь. Хотя в некоторых спиртных напитках и есть полезные компоненты, но их влияние практически полностью перечеркивается наличием этилового спирта. Поэтому при полном отказе от алкоголя ваш организм скажет вам «спасибо».
В отношении других напитков и продуктов есть рекомендации по ограничению, но не полному их исключению. Изредка ими вполне можно полакомиться.
Не обладают «целительными свойствами»:
консервы, копчености, колбасы, окорока, продукты с красителями, консервантами;
жирное мясо;
очень острые, очень кислые, слишком соленые продукты;
майонезные соусы;
продукты с добавленным сахаром, особенно в сочетании с жиром;
сладкие газированные напитки.