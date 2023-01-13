По словам шведского диетолога Сигне Сванфельдт, среди замороженных продуктов есть много отличных вариантов для готовки — они богаты питательными веществами и пищевыми волокнами. Это, к примеру, замороженные овощи, фрукты, ягоды. Однако есть и такие, от которых лучше отказаться или сильно ограничить их в своем меню. Все из-за большого количества соли, насыщенных жиров и добавленного сахара в составе.
Как рассказала Сигне Сванфельдт
Специалист перечислила еще 6 замороженных продуктов, особо вредных для здоровья в целом, в том числе для сердца и фигуры:
выпечка,
жареные во фритюре продукты,
сосиски,
готовые блюда,
картофель фри,
пироги.
По словам диетолога, при покупке замороженных продуктов важно всегда смотреть их пищевую ценность на этикетке и выбирать такие, в которых меньше добавленного сахара, соли, жиров.
— Тем не менее, ни один из продуктов питания нельзя назвать настолько вредным для здоровья, чтобы его надо было полностью исключить из своего рациона. Все дело в сбалансированном и разнообразном питании в соответствии с вашими потребностями в энергии, — добавила специалист.
Какие продукты после заморозки превращаются в отраву
Как рассказывали эксперты, есть продукты, которые при заморозке могут потерять во вкусовых качествах, внешнем виде или питательной ценности. А есть и такие, которые могут реально стать опасными для здоровья. Их называл ранее врач-гастроэнтеролог Сергей Лопатин:
Яйца. При замерзании в холодильнике жидкий белок внутри яйца расширится, что приведет к трещинам на скорлупе. А даже крошечное повреждение уже может создать благодатную почву для проникновения внутрь и размножения болезнетворных бактерий.
Мягкие сыры. Кроме потери структуры и вкуса, при низких температурах они могут расслаиваться. Это делает их уязвимыми для бактерий, которые умеют выживать даже в морозилке.
Повторно замораживать размороженное мясо, птицу, рыбу и морепродукты. В таких продуктах практически гарантированно размножаются болезнетворные бактерии, которые при оттаивании проснутся и могут серьезно подпортить ваше здоровье.
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