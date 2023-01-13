По словам шведского диетолога Сигне Сванфельдт, среди замороженных продуктов есть много отличных вариантов для готовки — они богаты питательными веществами и пищевыми волокнами. Это, к примеру, замороженные овощи, фрукты, ягоды. Однако есть и такие, от которых лучше отказаться или сильно ограничить их в своем меню. Все из-за большого количества соли, насыщенных жиров и добавленного сахара в составе.

Как рассказала Сигне Сванфельдт изданию The Sun, не стоит увлекаться замороженной пиццей, хоть она и может быть вкусной. Во многих вариантах такого продукта приличное количество теста, а в начинку добавляют ультраобработанное мясо, в котором много соли и насыщенных жиров. Если есть такую пиццу часто, можно повысить свои риски заработать сердечно-сосудистые заболевания и ожирение.

Специалист перечислила еще 6 замороженных продуктов, особо вредных для здоровья в целом, в том числе для сердца и фигуры:

выпечка, жареные во фритюре продукты, сосиски, готовые блюда, картофель фри, пироги.

По словам диетолога, при покупке замороженных продуктов важно всегда смотреть их пищевую ценность на этикетке и выбирать такие, в которых меньше добавленного сахара, соли, жиров.

— Тем не менее, ни один из продуктов питания нельзя назвать настолько вредным для здоровья, чтобы его надо было полностью исключить из своего рациона. Все дело в сбалансированном и разнообразном питании в соответствии с вашими потребностями в энергии, — добавила специалист.