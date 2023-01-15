Ученые США выяснили, что происходит с печенью, когда вы едите фастфуд

Больше всего подвержены риску люди, у которых уже диагностировано ожирение или сахарный диабет, говорят ученые. Если же вы не страдаете от каких-либо хронических заболеваний, то накопление жира тоже происходит, только процесс идет гораздо медленнее.

Исследователи также выяснили, что, если фастфуд занимает не менее 20% вашего ежедневного рациона, это может привести к умеренному или сильному накоплению жира в печени. В эксперименте приняли участие 4 тысячи человек. Так, 52% испытуемых ели фастфуд периодически, отдавая предпочтение здоровой еде. Еще 29% были любителями картошки и бургеров — они составляли 20% от их еженедельного рациона (они-то и пострадали от жировой болезни печени). Остальные участники фастфуд не ели.

Практически все участники не знали о том, что их печень в опасности: ведь это молчаливый орган, который не умеет «болеть». Как можно заподозрить болезнь? Об этом рассказываем ЗДЕСЬ.