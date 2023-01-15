Ученые США выяснили, что происходит с печенью, когда вы едите фастфуд

Фастфуд — это, пожалуй, один из самых доступных вариантов, когда хочется где-то быстро поесть. Даже если вы не слишком жалуете картошку фри и бургеры, то наверняка отдадите предпочтение им, когда времени совсем нет. Плюс ко всему такая еда совсем не дорогая, поэтому рестораны и большинство кафе проигрывают фастфуду и в этом.
Врачи давно твердят: старайтесь есть фастфуд как можно реже, такая еда таит в себе гораздо больше опасностей. Так, помимо лишнего веса, любители быстрой еды часто страдают от:
постоянных скачков сахара в крови;
проблем с кровяным давлением;
высыпаний на коже;
проблем с печенью.
Ученые из Южной Калифорнии решили выяснить, как взаимосвязаны фастфуд и заболевания печени. Они провели
Жировая болезнь печени — состояние, при котором в печеночных клетках происходит накопление жира. Это может быть как реакцией органа на различные токсические воздействия, так и симптомом какого-либо заболевания и патологических изменений в организме. Чаще всего от него страдают люди с лишним весом.
Больше всего подвержены риску люди, у которых уже диагностировано ожирение или сахарный диабет, говорят ученые. Если же вы не страдаете от каких-либо хронических заболеваний, то накопление жира тоже происходит, только процесс идет гораздо медленнее.
Исследователи также выяснили, что, если фастфуд занимает не менее 20% вашего ежедневного рациона, это может привести к умеренному или сильному накоплению жира в печени. В эксперименте приняли участие 4 тысячи человек. Так, 52% испытуемых ели фастфуд периодически, отдавая предпочтение здоровой еде. Еще 29% были любителями картошки и бургеров — они составляли 20% от их еженедельного рациона (они-то и пострадали от жировой болезни печени). Остальные участники фастфуд не ели.
Практически все участники не знали о том, что их печень в опасности: ведь это молчаливый орган, который не умеет «болеть». Как можно заподозрить болезнь? Об этом рассказываем ЗДЕСЬ.
Когда очень хочется бургер
Даже если дома ждет вкусный обед, иногда так хочется купить бургер, картошку, а потом еще и мороженое. В этом нет ничего плохого — все мы люди. Да, в идеале от фастфуда лучше отказаться раз и навсегда. Но если вы будете есть его редко, да еще и грамотно подходить к выбору, то за здоровье можно не переживать, говорит диетолог Альбина Комиссарова. Как выбрать картошку и бургер без вреда для фигуры? Лайфхаки от диетолога — ЗДЕСЬ.