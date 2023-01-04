Мнение врачей однозначно — безопасных доз алкоголя не существует. Но уровень вреда от спиртного напрямую зависит от количества и качества напитков, частоты возлияний. Алкогольное опьянение отрицательно влияет на нервную систему, пищеварение, печень, провоцирует проблемы с психикой и несчастные случаи, которых не случилось бы, будь человек трезвым.

Но миф о том, что прием алкоголя никак не влияет на продолжительность жизни человека, один из самых устойчивых. Чтобы его развеять, психотерапевт Екатерина Домбровская рассказала «Доктору Питеру», какие причины преждевременной смерти тесно или напрямую связаны с алкоголем.