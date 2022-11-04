Инфекционист Очинская рассказала о привычке, которая вредит печени больше алкоголя и еды

Для того чтобы сохранить здоровье, мало просто отказаться от вредных привычек. Злоупотребление алкоголем может угробить вашу печень, однако навредить этому органу могут вещи, которые не кажутся опасными.
Например, задумывались ли вы, как на печень влияет ваша привычка пить таблетки без назначения врача, при любом недомогании?
Врач-инфекционист СМ-Клиника, детский инфекционист
Как отмечает врач-инфекционист Наталья Очинская, одна из главных функций печени — обеззараживание токсических веществ. Поэтому именно через нее проходят почти все препараты.
Многие люди считают, что могут сами себе прописывать таблетки и принимать их когда вздумается — мол, это же лекарство, не навредит. Однако на самом деле для того, чтобы медикаменты сработали и не навредили, нужно учитывать множество нюансов: например, правильно рассчитать дозировку, узнать, с какими лекарствами именно эти препараты не сочетаются, выяснить всю информацию о противопоказаниях и побочных эффектах.
Когда человек привык сам прописывать себе лекарства, он не думает об этих аспектах. В итоге страдает печень. В первую очередь бездумный прием препаратов опасен для женщин, пожилых людей и детей в возрасте до трех лет, которым таблетки могут дать неосмотрительные родители.
Все медикаменты действуют на печень по-разному. Одни прямо влияют на гепатоциды, другие опосредованно, третьи способны влиять на этот орган сразу двумя способами.
Как поясняет врач в беседе с изданием
Огромное количество лекарств нужно принимать строго под наблюдением врача. Не нужно при любом недомогании пить антибиотики, прописывать самому себе статины и антидепрессанты, глотать мочегонное и препараты железа. Даже перед приемом трав лучше поговорить с терапевтом. А если вам прописали много лекарств, важно следить за уровнем печеночных ферментов до, во время и после терапии.
Очинская также перечислила признаки, что ваша печень серьезно страдает от приема лекарств:
Потеря аппетита;
Тошнота;
Слабость;
Желтушная кожа;
Зуд;
Высокая температура;
Тяжесть в правом подреберье.