Инфекционист Очинская рассказала о привычке, которая вредит печени больше алкоголя и еды

Как отмечает врач-инфекционист Наталья Очинская, одна из главных функций печени — обеззараживание токсических веществ. Поэтому именно через нее проходят почти все препараты.

Многие люди считают, что могут сами себе прописывать таблетки и принимать их когда вздумается — мол, это же лекарство, не навредит. Однако на самом деле для того, чтобы медикаменты сработали и не навредили, нужно учитывать множество нюансов: например, правильно рассчитать дозировку, узнать, с какими лекарствами именно эти препараты не сочетаются, выяснить всю информацию о противопоказаниях и побочных эффектах.