Что такое «влажный» образ жизни

Для тех, кто не готов стать абсолютным трезвенником, но при этом переживает о том, как алкоголь отражается на здоровье, есть вариант «влажного образа жизни» — это облегченная версия «сухого закона», допускающая алкоголь время от времени. Термин появился в соцсетях и стал вирусным трендом. «Влажный образ жизни» обозначает решение придерживаться принципа умеренности в отношениях с алкоголем. То есть вы все еще пьете, но понемногу и изредка, без запоев. Вы, скорее, наслаждаетесь вкусом напитка, но не эффектом от него.

Четких установленных правил нет. Главное во «влажном образе»: не употреблять алкоголь просто так. Чаще говорить «нет», когда появляется возможность выпить.

Преимущества умеренности

Блогер Хана Дэнли, которая решила попробовать влажный образ жизни, рассказала, как изменилась ее жизнь. Девушка отмечает: когда она приняла решение пить меньше, ее психическое здоровье улучшилось, сон стал крепче, кожа — более живой и увлажненной. У нее появились силы и время для спорта, пишет ETNT.

Если вы будете меньше пить, скорей всего, вы еще и похудеете. Алкоголь сам по себе довольно калориен, а уж всевозможные закуски, которыми вы его сопровождаете, легко могут стать причиной лишних килограммов.

Что говорят врачи