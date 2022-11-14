Парадокс: все знают, что пить алкоголь очень вредно, однако спиртное все равно продолжает быть частью нашей культуры. Достаточно отказаться от бокала или предложенной рюмки, чтобы тебе приписали тяжелую болезнь или сложный характер.
К сожалению, не каждый готов навсегда распрощаться с алкоголем. Если вы хотите стать здоровее и не довести себя до страшного диагноза «алкоголизм» попробуйте стать приверженцем «влажного» образа жизни.
Что такое «влажный» образ жизни
Для тех, кто не готов стать абсолютным трезвенником, но при этом переживает о том, как алкоголь отражается на здоровье, есть вариант «влажного образа жизни» — это облегченная версия «сухого закона», допускающая алкоголь время от времени. Термин появился в соцсетях и стал вирусным трендом. «Влажный образ жизни» обозначает решение придерживаться принципа умеренности в отношениях с алкоголем. То есть вы все еще пьете, но понемногу и изредка, без запоев. Вы, скорее, наслаждаетесь вкусом напитка, но не эффектом от него.
Четких установленных правил нет. Главное во «влажном образе»: не употреблять алкоголь просто так. Чаще говорить «нет», когда появляется возможность выпить.
Преимущества умеренности
Блогер Хана Дэнли, которая решила попробовать влажный образ жизни, рассказала, как изменилась ее жизнь. Девушка отмечает: когда она приняла решение пить меньше, ее психическое здоровье улучшилось, сон стал крепче, кожа — более живой и увлажненной. У нее появились силы и время для спорта, пишет
Если вы будете меньше пить, скорей всего, вы еще и похудеете. Алкоголь сам по себе довольно калориен, а уж всевозможные закуски, которыми вы его сопровождаете, легко могут стать причиной лишних килограммов.
Что говорят врачи
Вообще медики уже давно спорят на тему того, что вообще можно считать умеренным употреблением алкоголя. Например, эксперты Центра по контролю заболеваний в США говорят, что умеренное употребление алкоголя должно составлять одну порцию или меньше для женщин и две порции или меньше для мужчин.
Одна доза (порция) алкоголя:
25 мл водки или коньяка,
250 мл светлого пива или сидра,
примерно 100 мл вина крепостью 12 %,
50 мл ликера 25 %.
А что лучше — пить понемногу ежедневно или время от времени выпивать чуть больше? Как поясняет врач-терапевт, кандидат медицинских наук Светлана Горяйнова, пиво или другие слабоалкогольные напитки каждый день навредят вам сильнее, чем нерегулярное разовое употребление алкоголя в средних дозах. Подробнее об этом читай ЗДЕСЬ.
Врач-нарколог Илья Кислер убежден: безопасная доза алкоголя — не более, чем миф. В издании The Lancet обнародовали результаты исследования, авторы которого выяснили: любой уровень потребления алкоголя, независимо от количества последнего, становится причиной потери здоровых лет жизни. Более того: если каждый день пить «разрешенную» дозу пива или вина, коньяка, можно стать алкоголиком. Подробнее об этом читай ЗДЕСЬ.