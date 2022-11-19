Пельмени, пицца, котлеты и блинчики — эти полуфабрикаты для хозяйки зачастую спасение. В любой момент достал из холодильника — и ужин готов.
Врач-эндокринолог предупреждает — с магазинными полуфабрикатами стоит быть крайне внимательными, эта еда не входит в список полезной.
врач-эндокринолог центра здоровья Verba Mayr
— Возможный вред полуфабрикатов зависит от общего содержания в них жира, насыщенных жиров, холестерина, соли, сахара, — объясняет врач-эндокринолог Наталья Кирдянкина. — Некоторые полуфабрикаты могут быть частью хорошо сбалансированной диеты, но они никогда не заменят полноценного питания. К тому же большие порции полуфабрикатов из разряда фастфуда (замороженная пицца, блинчики) провоцируют переедание.
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Главная опасность полуфабрикатов
— Обычно людей предупреждают, чтобы они держались подальше от этих продуктов из-за большого количества содержащихся в них соли, жира, сахара и консервантов, — говорит врач. — Указанные ингредиенты не только приводят к увеличению веса, но и могут вызывать повышение уровня сахара в крови или артериального давления — в отдаленной перспективе.
Также в полуфабрикатах обычно используются вредные для здоровья трансжиры, поскольку они увеличивают срок хранения, добавляет эксперт. Это искусственно измененные жирные кислоты животного происхождения. Они повышают уровень «плохого» холестерина и снижают «хороший».
Увеличение калорийности рациона всего на 2% за счет трансжиров повышает опасность появления ишемической болезни сердца — предвестника серьезных проблем — на целых 23%.
— Еще одна опасность полуфабрикатов — добавленные сахара, например опасный из-за переизбытка фруктозы кукурузный сироп — дешевый способ сделать продукт сладким, — говорит Наталья Кирдянкина. — Поэтому стоит внимательно искать их на этикетках продуктов.
Как правильно выбирать полуфабрикаты
— Большинство полуфабрикатов, представленных сегодня на рынке, богаты насыщенными жирами, натрием и сахаром и не имеют особой питательной ценности, — рассказывает врач-эндокринолог. — Рекламные уловки, такие как «обезжиренный», «с низким содержанием жира», «низкокалорийный» и т. д., следует воспринимать с долей скептицизма. Важно внимательно читать этикетку. Потребители проверяют срок годности таких продуктов, но не утруждают себя чтением ярлыка.
Также важно знать общее содержание жира, насыщенных жиров и холестерина в полуфабрикатах, предупреждает доктор.
— Недостаток насыщенных жиров и трансжиров в том, что они быстро накапливаются в организме. Их использование в полуфабрикатах может поставить под угрозу ваше здоровье, — предупреждает врач.
Эксперт рекомендует употреблять такие продукты в умеренных количествах, а также обязательно добавлять в рацион обильные порции цельнозерновых, фруктов, овощей и другой необработанной продукции.
— Один вопрос, который важно задать себе: «Должен ли я предпочесть удобство питанию и здоровью?» Разумно ли жертвовать хорошим самочувствием и долголетием в пользу комфорта? — говорит Наталья Кирдянкина.
Справка: внимание на буквы
Мясные полуфабрикаты можно различать по буквам, указанным на упаковке. Весь этот алфавит очень важен.
Лучшие полуфабрикаты — категории А, потому что в их составе не менее 80% мяса. В продукции категории Б массовая доля мяса — 60–80%. Полуфабрикатам категории В достается 40–60% мяса, а категории Г — около 20–40%. Замыкает список категория Д — в таких продуктах менее 20% мяса.
Самыми качественными и менее вредными для здоровья можно считать полуфабрикаты, которые подверглись наименьшей обработке: фарш, порционные куски мяса без маринада и так далее.