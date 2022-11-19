Как правильно выбирать полуфабрикаты

— Большинство полуфабрикатов, представленных сегодня на рынке, богаты насыщенными жирами, натрием и сахаром и не имеют особой питательной ценности, — рассказывает врач-эндокринолог. — Рекламные уловки, такие как «обезжиренный», «с низким содержанием жира», «низкокалорийный» и т. д., следует воспринимать с долей скептицизма. Важно внимательно читать этикетку. Потребители проверяют срок годности таких продуктов, но не утруждают себя чтением ярлыка.

Также важно знать общее содержание жира, насыщенных жиров и холестерина в полуфабрикатах, предупреждает доктор.

— Недостаток насыщенных жиров и трансжиров в том, что они быстро накапливаются в организме. Их использование в полуфабрикатах может поставить под угрозу ваше здоровье, — предупреждает врач.

Эксперт рекомендует употреблять такие продукты в умеренных количествах, а также обязательно добавлять в рацион обильные порции цельнозерновых, фруктов, овощей и другой необработанной продукции.