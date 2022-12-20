Макароны, яичница и еще 5 вредных продуктов, которые обязательно должны быть в вашем рационе

В попытке наладить свое питание некоторые люди впадают в крайности и решают вообще перестать есть все продукты, которые принято считать «вредными». В соцсетях нередко можно встретить конкретные запретные списки. Однако нет еды, которую можно считать исключительно полезной или вредной: у всего есть свои плюсы и минусы, противопоказания, да и о чувстве меры стоит помнить.
Вот 7 продуктов, которые нередко считают «вредными», но на самом деле исключать их из своего рациона не следует.
Сухофрукты
Изюм, чернослив, курага — все это имеет репутацию «вредных» продуктов из-за высокого содержания сахара. Однако если вы правда любите сухофрукты, нет никаких причин отказываться от них навсегда. У сухофруктов есть свои преимущества: они питательны и могут насытить надолго благодаря клетчатке в составе. Поэтому любители этого лакомства могут смело наслаждаться небольшими порциями в качестве перекуса или десерта. Если вы сейчас худеете, то просто впишите сухофрукты в свою норму калорийности.
Свежевыжатый апельсиновый сок
Свежевыжатый сок из апельсинов тоже имеет весьма неоднозначную репутацию: по словам врачей, его можно считать настоящей сахарной бомбой. Такой напиток в разы ускоряет всасывание глюкозы и фруктозы, да и полезной клетчатки в нем уже нет. Однако не стоит запрещать себе пить апельсиновый сок. Ученые выяснили: взрослые, употребляющие стопроцентный апельсиновый сок, как правило, имеют значительно более низкий индекс массы тела (ИМТ), окружность талии или жировые отложения по сравнению с теми, кто не пьет апельсиновый сок.
Главное — не пить слишком много сока, особенно на голодный желудок, так как он может раздражать слизистую.
Макароны
В макаронах много рафинированных углеводов, которые быстро всасываются в кровь и также вызывают всплески уровня сахара. Кроме того, принято считать, что худеющим вообще стоит забыть о пасте. Однако на самом деле белковая структура макарон переваривается медленно, поэтому после такого обеда вы будете чувствовать себя сытым довольно долго. Не стоит забывать: совсем без углеводов наш организм не может.
Да и калорийность пасты зачастую повышают слишком большой размер порции или жирные добавки к макаронам. Лучше попробуйте смешать макароны с овощами — будет и вкусно, и полезно.
Яичница
Обычно говорят, что яйца могут повысить уровень холестерина в крови. Однако даже тем, кто находится в группе риска по атеросклерозу, можно смело есть яйца. Чтобы этот продукт не навредил, достаточно помнить о паре простых правил: лучше не есть больше 1-2 яиц в сутки, питаться разнообразно и не забывать про спорт.
Более того: есть исследования, которые доказывают, что умеренное употребление яиц, наоборот, помогает снизить уровень холестерина. Безусловно, самые полезные варианты приготовления яиц — сварить их или запечь. Жареные яйца уже менее полезны, однако иногда вполне можно позволить себе яичницу на завтрак, главное, не использовать при готовке много масла.
А о том, кому яйца есть нельзя совсем, можно узнать ЗДЕСЬ.
Темный шоколад
Кто-то называет шоколад «пустыми калориями», вредным и слишком сладким лакомством, однако это совершенно не так. В шоколаде есть качественный белок и жиры, которые помогают насытиться. Кроме того, в умеренных количествах такой десерт снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, способствует нормализации артериального давления и липидного обмена, повышает продуктивность работы головного мозга.
Картофель
Картофель — овощ с высоким гликемическим индексом. Конечно, жаренная во фритюре картошка фри навредит вашему здоровью, да и для фигуры она может оказаться слишком калорийным блюдом. Однако в целом демонизировать картофель не стоит. В этом сытном продукте много полезного для сердца калия. Печеный картофель, как выяснили израильские ученые, еще и помогает худеть быстрее.
Орехи
Орехи регулярно попадают в списки самых калорийных продуктов. Кроме того, они часто вызывают аллергию.
Однако если аллергической реакции на орехи у вас нет, то нет причины отказываться от такого перекуса, пишет
Главное — не есть слишком много орехов, достаточно одной горсти в день.