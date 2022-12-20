Макароны, яичница и еще 5 вредных продуктов, которые обязательно должны быть в вашем рационе

В попытке наладить свое питание некоторые люди впадают в крайности и решают вообще перестать есть все продукты, которые принято считать «вредными». В соцсетях нередко можно встретить конкретные запретные списки. Однако нет еды, которую можно считать исключительно полезной или вредной: у всего есть свои плюсы и минусы, противопоказания, да и о чувстве меры стоит помнить.

Вот 7 продуктов, которые нередко считают «вредными», но на самом деле исключать их из своего рациона не следует.