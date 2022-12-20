Магазинный майонез

— Зачастую то, что продается в магазинах под названием «майонез», — просто приготовленная промышленным способом болтушка, вкус и даже вид которой не имеет ничего общего с настоящим соусом, придуманным французами, — рассказала «Доктору Питеру» генетик-метаболист Светлана Перес. — Цвет настоящего майонеза напоминает цвет меда — он полупрозрачный, консистенция нежная, напоминающая желе, а вкус очень тонкий.

При нагревании правильный майонез распадается на составляющие — от него отделится масло, которое можно даже использовать для жарки, уточняет эксперт.

— Суррогатный же майонез превращается на сковороде в массу молочно-белого цвета, булькающую и шипящую — масло из нее не выделяется, разве что несколько капель, а в конце концов этот продукт прилипает к сковороде, распространяя запах подгоревшей манки, — говорит врач.

В промышленных майонезах масло частично заменяют молоком или водой, а свежие яичные желтки — яичным порошком. Чем больше в таком майонезе воды, тем более мутным и белым он получится.