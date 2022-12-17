Ожог, еще ожог: что будет, если каждый день есть горячий суп

«Ешь, пока не остыло» и «горячее полезно для желудка» — эти фразы мы с детства слышали от мам и их же транслируем нашим детям, не забывая следовать своим же советам.
Однако врачи предупреждают: есть та грань, когда польза может обернуться вам же во вред. Слишком горячее блюдо увеличивает риски рака развития пищевода.
Врач общей практики
«Есть разные
В исследовании, о котором идет речь, изучив более полумиллиона британцев, ученые выяснили, что риски рака пищевода у тех, кто регулярно пьет горячий чай или кофе, возрастают в три раза.
«Было еще одно исследование, которое проводили среди жителей Японии, — рассказывает Дебора Ли. — За участниками эксперимента наблюдали 10 лет и выяснили: у тех, кто пил в день 700 и более миллилитров чая горячее 60°C, рис плоскоклеточного рака пищевода был повышен на 90 % по сравнению с теми, кто предпочитал менее горячие напитки».
Доктор Ли поясняет: конкретно первые блюда исследователи не рассматривали. Но в данном случае важна не сама еда или напиток, а его температура. Поэтому горячий суп несет в себе те же риски.
Как защитить себя
По мнению гастроэнтерологов, вы не должны есть или пить что-либо горячее 60°C.
«Кипящей жидкости требуется 3 минуты, чтобы остыть со 100 до 80 градусов, — говорит Дебора Ли. — Поэтому я бы советовала подождать 5-6 минут, прежде чем приступить к еде. Не думайте, что суп будет слишком холодным, 60 градусов — это комфортная для еды температура».
Но что делать, если вы все же съели горячее? Врач советует не паниковать, потому что от одного глотка мало что изменится. Но лучше запить его стаканом воды, но не ледяной, как это делают многие, а комнатной температуры.