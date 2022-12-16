Сейчас люди все чаще следят за своим здоровьем и стараются питаться максимально разнообразно и правильно. При изучении различных материалов в книгах и статьях по диетологии часто поднимается вопрос — есть ли мясо? То, что люди в прошлом не были вегетарианцами, а животные белки всегда были частью рациона человека, известный факт.
Сегодня мясо часто подвергается нападкам, считается, что оно вредит здоровью и от него стоит отказаться. Так ли это, «Доктору Питеру» рассказал терапевт, гастроэнтеролог, гепатолог СМ-Клиники в Санкт-Петербурге Александр Андреев.
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Каждая культура выбирает свое
В нашей стране за многие века сложились определенные пищевые традиции, связанные с употреблением мяса. Самые популярные виды у нас — это свинина и говядина, мясо курицы, баранина. Реже мы употребляем гусятину, индейку, кролика, козлятину.
В других странах, где также веками складывались свои традиции питания, связанные с религией или особенностями климата, люди употребляют оленину, дичь, конину, мясо верблюда, нутрию. Еще один источник животных белков — это субпродукты, то есть внутренности животных, такие, как печень, сердце, легкие, почки, мозги.
Есть или не есть эти продукты — выбор каждого, но демонизировать мясо и говорить о нем как об однозначно вредном продукте — неправильно. Любой, даже самый полезный, продукт может стать буквально ядом — вопрос в количестве и качестве.
Но именно с мясом связано множество заблуждений и мифов, в которые люди верят, отказывая себе в полезном источнике белка.
«Мясо не переваривается и гниет в кишечнике»
Неспособность желудка справиться с перевариванием мяса — один из самых популярных мифов об этом продукте. На самом деле в толстый кишечник мясо попадает уже полностью расщепленным. Вначале оно проходит обработку ферментами желудочного сока, а завершается пищеварительный процесс в тонком кишечнике.
Под воздействием кишечных энзимов содержащиеся в мясе белки преобразуются в аминокислоты, а жиры — в жирные кислоты. Одновременно из продукта выделяются входящие в его состав витамины и минеральные вещества — железо, селен, цинк и т. д. Весь этот полезный «коктейль» сначала всасывается в стенки желудочно-кишечного тракта, а затем через кровоток распределяется по всему организму.
Ускорить переваривание поможет правильный выбор гарнира. Наиболее здоровый вариант — подать к мясному блюду овощи. Сочетание с углеводными продуктами — картофелем, крупами, макаронами — хоть и не приведет к гниению мяса, но замедлит процесс пищеварения.
«Мясо — это сплошной холестерин»
Мясо действительно содержит жиры животного происхождения, в состав которых входят насыщенные жирные кислоты. Однако вред жиров давно опровергнут массой научных исследований. Организм человека нуждается в них точно так же, как и в углеводах или белках.
Жиры выступают одним из источников энергии, помогают в строительстве новых клеток, поддерживают работу гормональной системы. Жирные кислоты принимают участие в холестериновом обмене организма. В умеренных количествах они не только не повысят, но и снизят уровень «плохого» холестерина.
Многое здесь зависит и от способа готовки. Зажаренное в масле мясо под «шапкой» майонеза — действительно не самое полезное для здоровья блюдо. Лучше отдать предпочтение тушению, запеканию в духовке или приготовлению на гриле без масла.
«Мясо провоцирует болезни сердца и диабет»
Долгое время считалось, что регулярное употребление мяса связано с высокими рисками сердечных заболеваний и диабета. Ученые давно развеяли этот миф во время масштабных исследований, проводившихся в США и Европе. Им удалось доказать, что мясо никак не влияет на здоровье сердца и не способно провоцировать диабет.
Однако стоит отметить, что речь идет исключительно о натуральном мясе, а не о переработанных мясных продуктах из супермаркета: сосисках, колбасах, консервах и прочем. Такая еда содержит большое количество добавок, которые действительно способны увеличить риски диабета 2-го типа и болезней сердечно-сосудистой системы.
«Непрожаренное мясо „с кровью“ есть опасно»
Прежде всего, стоит сказать, что в сыром мясе не содержится крови. Жидкость, которая выделяется из стейка быстрой или средней прожарки, — это не кровь, а смесь воды с белком миоглобином. Кровь практически полностью вытекает из туши животного сразу же после забоя, а ее остатки выходят во время разделки туши.
Многие люди отказываются от непрожаренного мяса из-за бактерий, которые якобы находятся внутри него. Это не более чем предубеждение. Дело в том, что все болезнетворные вещества сосредоточены не внутри, а на поверхности мяса. Более того — даже эти бактерии погибают при термической обработке. Так что говяжий стейк «с кровью» никак не может привести к бактериальной инфекции.