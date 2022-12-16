Каждая культура выбирает свое

В нашей стране за многие века сложились определенные пищевые традиции, связанные с употреблением мяса. Самые популярные виды у нас — это свинина и говядина, мясо курицы, баранина. Реже мы употребляем гусятину, индейку, кролика, козлятину.

В других странах, где также веками складывались свои традиции питания, связанные с религией или особенностями климата, люди употребляют оленину, дичь, конину, мясо верблюда, нутрию. Еще один источник животных белков — это субпродукты, то есть внутренности животных, такие, как печень, сердце, легкие, почки, мозги.

Есть или не есть эти продукты — выбор каждого , но демонизировать мясо и говорить о нем как об однозначно вредном продукте — неправильно. Любой, даже самый полезный, продукт может стать буквально ядом — вопрос в количестве и качестве.

Но именно с мясом связано множество заблуждений и мифов, в которые люди верят, отказывая себе в полезном источнике белка.