Стоит ли налегать на орехи и семечки?

Орехи — еще один ценный продукт для питания в пост. Кешью, миндаль, грецкий орех, пекан, макадамия, бразильский орех, фундук, фисташки богаты не только белком, но и станут отличным источником жиров. Содержание белка в орехах превышает 16 г на 100 г продукта.

Дополнить рацион может киноа — злаковая культура, которая содержит не менее 16 г белка на 100 г продукта. Она также станет достойной помощницей в восполнении белка.

Семечки тыквенные состоят на 1/3 из белка и содержат его около 30 г на 100 г продукта, а семечки подсолнечника — 20 г, поэтому крайне полезно будет добавлять их к салатам во время поста. Они смогут стать не только источником белка, но и полезных жиров.

И немного экзотики. Спирулина — это сине-зеленые водоросли, которые доступны в магазинах в виде порошка. Две столовые ложки спирулины дадут 8 граммов полноценного белка, а также восполнят потребность в железе, тиамине и меди.

Грибы не самый богатый источник белка, к тому же усвоение его затруднено. Всего 50–60 % от съеденного способен переработать организм. Поэтому налегать на них не стоит.