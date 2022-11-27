Все религии мира предусматривают периоды смирения тела духом через ограничение. Один из основных способов выработать смирение — соблюдение поста. Под постом подразумевается временное воздержание от приема определенной пищи либо питья.
Но не стоит путать пост с диетой, ограничения в рационе должны сочетаться с молитвой, посещением служб и другими духовными составляющими. Однако важно еще помнить и о собственном здоровье, чтобы не нанести вреда организму. «Доктор Питер» узнал у врача общей практики Екатерины Пустовит, чем же можно заменить в пост запрещенные продукты.
врач общей практики, гастроэнтеролог клиники АБИАЛичный сайт
Скоромные исключить, постные — разрешается
У верующих существует разделение яств на постные и скоромные (от устар. ско́ром, ст. слав. скрамъ — жир, масло).
Согласно этому разделению, к постным продуктам относятся хлеб, овощи, фрукты (в особенности сушеные) и т. д.
Скоромной же считают ту пищу, которая содержит жиры теплокровных животных, то есть мясо млекопитающих и птиц, молочные продукты, яйца.
Все бы ничего, но это основные источники белка, без которого невозможно поддерживать здоровье и нормальный метаболизм. Белок должен присутствовать в питании, поэтому важно заранее подумать о том, как адекватно заменить животный белок, чтобы организм не страдал.
Собираем полноценный рацион
На очереди Рождественский пост, он длится с 28 ноября по 6 января. Верующим, которые соблюдают посты, придется ограничиться в рационе овощами, фруктами, злаками, бобовыми и орехами. По мнению Екатерины Пустовит, это неплохо, поскольку из данных продуктов можно собрать полноценный рацион, который будет удовлетворять потребности в макронутриентах всех видов, включая очень важный белок, основным источником которого для нас всегда было мясо или птица, рыба.
Чем же достойно заменить мясо в пост?
На первое место выходят различные варианты бобовых. К ним относятся разные сорта фасоли, сушеный горох, соя, нут, разные виды чечевицы, бобов, маш, а также арахис (хотя многие его причисляют к орехам).
Среднее содержание белка в этих продуктах колеблется от 14 до 17 г на 100 г продукта. Лидер — арахис, он содержит до 26 г на 100 г продукта. Для сравнения: в мясе примерно 20 г на 100 г продукта.
Отличие между продуктами лишь в том, что растительные источники белка лимитированы по некоторым аминокислотам — незаменимых аминокислот в них очень мало. Поэтому при отказе от животных продуктов требуется следить за разнообразием растительных источников белка, чтобы все 20 необходимых для организма аминокислот поступали с пищей.
Не вредит ли соя?
Нередко люди заменяют животный белок соевым. Однако соя — продукт, вызывающий много вопросов. Из нее состоит большая часть традиционных азиатских блюд, которые люди употребляли на протяжении тысячелетий. Есть письменные свидетельства того факта, что соевые бобы выращивали в Китае еще в 9000 году до нашей эры.
Соевые продукты очень питательны, обладают богатым витаминно-минеральным составом. Несмотря на их несомненную пользу, различные соевые продукты вызывают много споров и даже имеют ряд противопоказаний к употреблению. А именно — сою нельзя употреблять следующим категориям людей:
беременным женщинам;
детям раннего возраста, особенно склонным к аллергии;
людям с нарушениями в работе щитовидной железы.
Но в этом вопросе хочется процитировать статью с сайта Роспотребнадзора: «Не бывает однозначно вредных или полезных продуктов — бывает отсутствие меры в их употреблении».
Стоит ли налегать на орехи и семечки?
Орехи — еще один ценный продукт для питания в пост. Кешью, миндаль, грецкий орех, пекан, макадамия, бразильский орех, фундук, фисташки богаты не только белком, но и станут отличным источником жиров. Содержание белка в орехах превышает 16 г на 100 г продукта.
Дополнить рацион может киноа — злаковая культура, которая содержит не менее 16 г белка на 100 г продукта. Она также станет достойной помощницей в восполнении белка.
Семечки тыквенные состоят на 1/3 из белка и содержат его около 30 г на 100 г продукта, а семечки подсолнечника — 20 г, поэтому крайне полезно будет добавлять их к салатам во время поста. Они смогут стать не только источником белка, но и полезных жиров.
И немного экзотики. Спирулина — это сине-зеленые водоросли, которые доступны в магазинах в виде порошка. Две столовые ложки спирулины дадут 8 граммов полноценного белка, а также восполнят потребность в железе, тиамине и меди.
Грибы не самый богатый источник белка, к тому же усвоение его затруднено. Всего 50–60 % от съеденного способен переработать организм. Поэтому налегать на них не стоит.
Пост без веры и молитвы — просто диета
Хотя периодически полезно соблюдать разгрузочные посты, но при всем этом не следует забывать, что пост без молитвы — это просто ограничительная диета. Позаботьтесь о полноценной пище для души и тела в этот период, тогда пост станет точкой опоры для вашего крепкого здоровья в будущем.