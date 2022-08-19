Люди, ответственно относящиеся к своему здоровью, безусловно, обращают внимание на свое питание. Рыбный день — это практически маст хэв для сторонника ЗОЖ.

Желание и возможность ввести рыбу в рацион заслуживают одобрения. Но, как говорили древние, «все есть лекарство и все есть яд». Как и в любом вопросе, здесь тоже следует делать разумный выбор. Рыбу советуют есть не чаще 1-2 раз в неделю. А как правильно это делать и что полезней — рыба или мясо, «Доктор Питер» решил узнать у врача-гастроэнтеролога Владимира Коломейцева.