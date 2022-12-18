Польза и вред цикория: 7 полезных свойств напитка, о которых вы даже не подозревали

Природа дает нам массу даров, несущих пользу для организма и позволяющих уменьшить симптомы или снизить скорость развития различных заболеваний. Многие растения-лекари растут прямо под ногами.