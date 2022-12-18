Цикорий — разновидность многолетних трав семейства сложноцветные. Для использования в пищу культивируются в основном несколько видов растения. В состав цикория входят различные органические кислоты, масла, полисахариды (фруктозаны), микроэлементы, такие, как цинк, селен, алюминий, кальций и т. д., антиоксиданты (аскорбиновая кислота), белки, витамины и другие компоненты.
Основная часть цикория — это фруктоза и ее полимер инулин. Именно фруктоза отвечает за сладковатый вкус при приготовлении некоторых видов пищи с цикорием. О том, какую пользу может принести цикорий и может ли он нам навредить, «Доктору Питеру» рассказала терапевт клиники «Будь Здоров» на Фрунзенской Виктория Гилетко.
Для русского народа одним из целебных растений, полезные свойства которого были известны с давних времен, стал цикорий. Напиток из него можно применять:
при лечении простудных заболеваний;
коррекции сердечно-сосудистых патологий;
патологии желудочно-кишечного тракта;
при заболеваниях печени, желчного пузыря;
нефрологических проблемах;
поражениях опорно-двигательного аппарата.
Для здорового пищеварения
Сам по себе инулин не расщепляется пищеварительными ферментами в желудочно-кишечном тракте, он относится к группе пищевых волокон. Инулин достигает одного из отделов кишечника — толстой кишки, где ферментируется микрофлорой, что увеличивает способность стимулировать поддержание роста и жизнедеятельности микрофлоры, фактически выполняя функцию пребиотиков.
В связи с этим в медицине может применяться в качестве биодобавки, как терапия, поддерживающая микробиом кишечника на фоне, например, антибактериальной терапии. В дополнение данный механизм поддержания микрофлоры кишечника приводит к стимуляции иммунного ответа и к повышению устойчивости к кишечным инфекциям.
Еще один немаловажный эффект инулина — стимуляция всасывания кальция в кишечнике. Это позволяет использовать цикорий в профилактике и лечении остеопороза.
При простуде и при проблемах с печенью
В составе цикория есть кофейная кислота. Несмотря на то что достоверный эффект кофейной кислоты все еще находится в стадии изучения, растение входит в состав препаратов с противовирусными свойствами.
Он обладает активностью в отношении бактерий, как грамположительных, так и грамотрицательных, а также в отношении грибов. Проводились исследования по оценке антибактериальной эффективности экстрактов цикория. Все экстракты обладали антибактериальным эффектом в отношении многих бактерий.
По ряду клинических исследований выяснилось, что применение экстракта семян цикория снижает уровень щелочной фосфатазы, аланинаминотрансферазы (АЛТ), аспартатаминотрансферазы (АСТ), билирубина, что доказывает наличие гепатопротекторного эффекта.
Помощь при диабете
Одно из наиболее известных преимуществ цикория — наличие противодиабетических свойств. Также он может применяться у людей с сердечно-сосудистыми патологиями. Цикорий положительно влияет на уровень глюкозы крови, снижая ее, понижает уровень холестерина, триглицеридов, гликированного гемоглобина. Это растение снижает активность глюкозо-6-фосфатазы, что приводит к уменьшению выработки глюкозы в печени, а значит, и уровня сахара крови.
Хлорогеновая и кофейная кислоты, входящие в состав, способны влиять на обратный захват глюкозы в мышцах, стимулировать секрецию инсулина, усиливая противодиабетический эффект.
Другие компоненты цикория уменьшают вязкость цельной крови, обладают гипотензивным, антитромботическим эффектом. Они способны снижать риск развития сердечно-сосудистых осложнений у людей с кардиальными патологиями.
Важно помнить об осторожности
Стоит помнить, что высокие концентрации отвара соцветия цикория могут привести к замедлению сердечного ритма, вплоть до остановки сердца. А вот напитки с меньшим процентом содержания веществ благоприятно влияют на сердечно-сосудистую систему.
Так же, обладая способностью снижать уровень мочевой кислоты в крови, усиливать ее выведение кишечником, снижать уровень креатинина, цикорий может уменьшать проявления почечных проблем. Его могут рекомендовать при подагре, но не в стадии обострения.
Цикорий способен нейтрализовать большое количество свободных радикалов, он также уменьшает воспаление. Эти эффекты позволяют использовать его как антиоксидант, а также в качестве противовоспалительного вспомогательного компонента.