Ученые объяснили, зачем учиться играть на пианино, особенно если вам уже исполнилось 50 лет

Исследование опубликовано в научном журнале Nature Scientific Reports. Ученые проводили эксперимент, в котором принял участие 31 взрослый. Все они были новичками, только начинали брать уроки игры на фортепьяно. Занимались не так часто — всего лишь 1 раз в неделю по 60 минут.

Уже после 11 уроков исследователи выявили значительные изменения в состоянии участников: они стали гораздо лучше распознавать аудиовизуальные изменения в окружающей среде, у них улучшился слух, они стали запоминать гораздо больший объем информации, что актуально в возрасте, когда постепенно начинает расти риск деменции — в 50 лет и старше. Плюс ко всему участники отметили, что стали гораздо реже переживать и хандрить.

Ученые также разделили испытуемых на три группы:

тех, кто только учились музыке; тех, кто только слушал музыку; контрольную группу.