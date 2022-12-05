Ученые объяснили, зачем учиться играть на пианино, особенно если вам уже исполнилось 50 лет

Чем у человека меньше дел, тем меньше свободных часов в сутках — такой парадокс замечали многие люди. Бывает, что планов совсем нет, однако день пролетает незаметно. А когда день буквально расписан по минутам, человек сосредотачивается на конкретном деле и дедлайне — день становится длиннее, будто бы растягивается.
Чтобы стать продуктивнее, лучше себя чувствовать и больше успевать, необходимо заниматься каким-то делом, которое приносит вам только удовольствие. Хобби бывают разными: танцы, лепка из глины, рисование, игра на каком-либо музыкальном инструменте. Так, ученые из Университета Бата пришли к выводу, что игра на пианино может сделать человека умнее и счастливее.
Исследование
Уже после 11 уроков исследователи выявили значительные изменения в состоянии участников: они стали гораздо лучше распознавать аудиовизуальные изменения в окружающей среде, у них улучшился слух, они стали запоминать гораздо больший объем информации, что актуально в возрасте, когда постепенно начинает расти риск деменции — в 50 лет и старше. Плюс ко всему участники отметили, что стали гораздо реже переживать и хандрить.
Ученые также разделили испытуемых на три группы:
тех, кто только учились музыке;
тех, кто только слушал музыку;
контрольную группу.
И у первой, и у второй группы улучшились зрение и слух. Благодаря музыкальному обучению, люди стали более точно обрабатывать аудиовизуальные данные при выполнении других задач. Те, кто брал уроки игры на фортепиано, показали большую точность в тестах, где участников просили определить, происходят ли звуковые и зрительные «события» одновременно.
Исследователи предполагают, что обучение музыке может быть полезным для людей с проблемами психического здоровья, ведь у всех обучающихся снизился уровень стресса, они стали чувствовать себя гораздо лучше и реже переживать.
— Научиться играть на таком инструменте, как фортепиано, — сложная задача: музыкант должен читать партитуру, генерировать движения и следить за слуховой и тактильной обратной связью, чтобы корректировать свои дальнейшие действия. С научной точки зрения, этот процесс сочетает визуальные и слуховые сигналы и приводит к мультисенсорной тренировке для людей. Результаты нашего исследования показывают, что этот процесс оказывает положительное влияние на то, как мозг обрабатывает аудиовизуальную информацию даже во взрослом возрасте, когда пластичность главного мыслительного органа снижена, — заключил когнитивный психолог и специалист по музыке доктор Карин Петрини.