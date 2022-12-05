Хотя механизмам старения уже не первое десятилетие изучают исследователи во всем мире, но пока понять процесс до конца мы не можем. Кроме того, сегодня считается, что смерть заранее запрограммирована внутри наших клеток — в структуре генов.
Если мы узнаем, почему стареем, станет возможным тормозить этот процесс, активно влияя на него различными «эликсирами молодости». Пока же остается только обсуждать различные теории и пробовать разные советы по борьбе с возрастными проявлениями. «Доктор Питер» поговорил с врачом аллергологом-иммунологом клиники «АБИА» Оксаной Шабалиной о самых перспективных способах не стареть.
Врач аллерголог-иммунолог высшей категории, взрослый и детский специалистЛичный сайт
Не только морщины
Мы осознаем, что молодость проходит, когда замечаем первые морщинки на лице, дряблость кожи на теле. Но процесс внешнего старения — это только вершина айсберга. Изменения, связанные с возрастом, затрагивают практически все органы и ткани. Во время процесса старения происходят закономерные изменения в костно-мышечной и суставной системе, сердце, внутренних органах, иммунитете, работе мозга. Часть изменений едва заметна, другие — достаточно выражены. Каждый из нас стареет по-своему.
Старение и борьба с ним
После 35 лет очень плавно и постепенно начинаются процессы инволюции, а к 50 годам запускается процесс старения организма. Наиболее активно он протекает с 50–55 лет и продолжается до самой смерти. Темп старения у каждого человека свой. В этой связи различают естественное старение — то, что заложено природой, своего рода идеальное, и преждевременное старение.
Процесс протекает поэтапно и постепенно. Изменения происходят не сразу и одновременно, в один день, а затрагивают сначала одни системы, затем — другие, не только внешнюю оболочку человека, но и внутренние органы, сосуды, мозг. Продление молодости невозможно без хорошей памяти, нормальной работы сердца и сосудов, питающих мозг и другие важные органы.
Важно, чтобы иммунная система не подвела
Иммунитет на протяжении всей жизни контролирует процессы внутри организма и его взаимодействие с окружающими раздражителями. С возрастом иммунитет меняется, постепенно ослабевает иммунный ответ на инфекцию, на раковые клетки, на накопившиеся белки в тканях мозга. Образуются амилоидные бляшки в головном мозге, приводящие к болезни Альцгеймера. С возрастом постепенно гибнут нервные клетки мозга. После 50–60 лет суммарная потеря клеток головного мозга достигает 1,4% в год. К 80 годам количество этих клеток уменьшается суммарно на 30%.
Особенно сложны процессы старения мозга
Ученые очень активно изучают процессы возникновения сосудистой деменции и болезни Альцгеймера, ищут причины накопления вредных белков в головном мозге и процессов иммунных ответов против этих и других белков в организме. Не на все вопросы ученых, занимающихся старением, на сегодня удалось получить ответы.
5 полезных привычек, чтоб отсрочить старость
Но все современные исследования и наблюдения за параметрами здоровья долгожителей дают нам определенные ориентиры, чтобы внедрить полезные привычки в свою жизнь для максимальной ее продолжительности и качества.
У участников исследований, которые крепко и долго, по 7–8 часов, спали, образование амилоидных белков замедляется. Поэтому очень полезна привычка крепко спать, а если есть проблемы со сном, то стоит обратиться к сомнологу или неврологу.
Длительный стресс истощает нервную систему. Вредные токсичные вещества атакуют ее, вызывая ранние признаки деменции. Поэтому необходимо по возможности изменить свои реакции на окружающие факторы или обратиться к психотерапевту.
С возрастом усиливаются отрицательные эмоции и уменьшается проявление положительных, поэтому нужно стимулировать себя творчеством, общением с приятелями и незнакомцами, проявлять социальную активность.
Малоподвижный образ жизни пагубно влияет на обменные процессы, выведение токсинов из организма, насыщение клеток кислородом. Поэтому физическая активность нужна каждый день: прогулки, зарядка, танцы, гимнастика с растяжкой.
Дефицит витаминов и микроэлементов приводит к затормаживанию процессов борьбы с болезнями, ослабляет иммунный контроль над клетками и инфекциями. Витамины Е, А, Д необходимы постоянно и ежедневно. Витамины группы В и пробиотики — для иммунитета и нервной системы. Цинк, кальций, магний должны содержаться в ваших пищевых добавках. Для профилактики старческой депрессии подойдут триптофан и продукты, богатые этой аминокислотой.
Начинайте думать о счастливой старости с молодого возраста, заботьтесь о себе, избавьтесь от вредных привычек и включайте в свой режим дня полезные и оздоравливающие привычки.