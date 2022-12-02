Не нужны ни БАДы, ни препараты посильнее

Еще полбеды, если эту «болезнь» начнут лечить биологически активными добавками, хотя сама терапия несуществующего диагноза может обернуться проблемой — ведь истинный диагноз в таком случае пациенту не установлен. Вы просто потратите деньги и время зря.

Гораздо хуже, если для лечения «усталых надпочечников» врач предложит стероидные гормоны. Данные препараты действительно применяются при надпочечниковой недостаточности, когда своих гормонов не хватает. Но в случае «усталых надпочечников» гормоны-то в норме! И возникает передозировка с массой побочных эффектов в виде увеличения веса, повышения давления, развития диабета и остеопороза.

Более того, некоторые якобы натуральные препараты тоже могут содержать гормоны. В 2018 году проводили проверку «натуральных» добавок с одного раскрученного интернет-сайта, обещавших «восстановить энергию» и «помочь надпочечникам».

В результате выяснили, что в состав входили гормоны (!) щитовидной железы и стероиды. Конечно, такие «натуральные» препараты на первом этапе приема могут улучшить состояние. Но потом начнется еще большее истощение организма с повреждением сердечной мышцы.

Диагноза нет — а проблемы есть

По мнению экспертов из мирового сообщества эндокринологов, диагноза «уставшие надпочечники» не существует. Но что делать человеку, которого все-таки беспокоят усталость, тревожность, раздражительность?

Доктор обсудит с пациентом различные реально имеющиеся возможные причины утомления, например синдром обструктивного апноэ сна, депрессию и другие причины плохого самочувствия. Важно отметить, что проблема «лечения» несуществующих болезней актуальна не только в России, но и в Европе, и в США.