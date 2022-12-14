2 — столько часов максимум можно проводить за гаджетами

Железное правило для детей старше 7 лет — экранное время должно быть не более 2 часов в день (с перерывами). Это правило включает отказ на большую часть дня от просмотра телевизора, листания роликов в телефоне, игр в компьютере. Особенно важно исключить гаджеты для ребенка за 2-3 часа до сна.

Дети, которые проводят больше, чем 2 часа в день, у экранов:

часто набирают лишний вес, потому что мало двигаются и едят без меры, находясь перед экраном;

плохо спят, жалуются на проблемы с засыпанием ;

менее активны и мало общаются со сверстниками.

1 — час физической активности в день (или больше)

У детей, которые регулярно занимаются спортом, более низкий уровень депрессии и тревоги. Также ребенок, имеющий спортивное хобби, более позитивен и лучше относится к себе. Регулярная физическая нагрузка напрямую влияет на когнитивные функции — как следствие, у ребенка улучшается память, концентрация внимания, поведение, успеваемость в школе.

Это же касается и взрослых. Важно каждый день быть активным хотя бы около часа — делать активную уборку, не забывать о зарядке, энергично ходить, бегать, делать упражнения или даже танцевать.

Кстати, ходьба помогает не только худеть, но и поддерживать в форме сердечно-сосудистую систему. Даже если в день вы энергично проходите всего 15 минут — это уже считается.

0 — сладких напитков в течение дня

Это касается газировки, сладких соков и других содержащих сахар напитков. Эксперты уверены, что они должны быть случайным лакомством для ребенка, и ни в коем случае — не ежедневной составляющей его рациона.

Увеличение потребления сладких напитков связано с кариесом и чрезмерным увеличением веса.

Особенно строгие взрослые могут расширить это правило до «ноль продуктов с добавленным сахаром в день» и применить формулу для детей и для самих себя, заменяя привычные сладости на более полезные альтернативы. Например, вместо чая с печеньем или пирожными есть свежие фрукты.

Отказ от сладкого поможет нормализовать давление, сахар в крови, вес, холестерин.