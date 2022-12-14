Ежедневные привычки определяют наше физическое состояние и влияют на здоровье, поэтому их стоит пересмотреть, если организм начинает сбоить, появляются хвори, не проходят простуды. Нередко простое изменение режима дня, рациона питания и других повседневных «рутин» может заметно изменить ситуацию в лучшую сторону. Особенно, если речь идет о детях.
Эксперты американской общественной организации «Safe and Healthy Children’s Coalition» разработали правило здоровья для детей, которое можно применять и взрослым.
Формула здоровья выглядит как простой код — «9-5-2-1-0», каждая цифра в котором имеет значение и расшифровывается, пишет
Формула здоровья
9 — это количество часов сна каждый день
Детям старше семи лет надо спать ночью не менее 9 часов (взрослым — 7-9 часов). Недостаток сна может привести к усталости, трудностям с концентрацией внимания в школе и на работе, а также к увеличению количества перекусов, поскольку организм пытается получить энергию из других источников.
5 — количество порций фруктов и овощей в день
Достаточное количество фруктов и овощей в рационе (в том числе свежих, замороженных, сушеных, зелени и т.д.) связано с нормализацией веса и, как следствие, — со снижением риска ожирения и хронических заболеваний, таких как диабет и болезни сердца.
Порция — это сколько?
Самый простой способ — ориентироваться на свою ладонь. Один кулак — это разовая порция. Можно также принять за одну порцию один овощ или фрукт среднего размера — например, яблоко или помидор.
2 — столько часов максимум можно проводить за гаджетами
Железное правило для детей старше 7 лет — экранное время должно быть не более 2 часов в день (с перерывами). Это правило включает отказ на большую часть дня от просмотра телевизора, листания роликов в телефоне, игр в компьютере. Особенно важно исключить гаджеты для ребенка за 2-3 часа до сна.
Дети, которые проводят больше, чем 2 часа в день, у экранов:
часто набирают лишний вес, потому что мало двигаются и едят без меры, находясь перед экраном;
плохо спят, жалуются на проблемы с засыпанием;
менее активны и мало общаются со сверстниками.
1 — час физической активности в день (или больше)
У детей, которые регулярно занимаются спортом, более низкий уровень депрессии и тревоги. Также ребенок, имеющий спортивное хобби, более позитивен и лучше относится к себе. Регулярная физическая нагрузка напрямую влияет на когнитивные функции — как следствие, у ребенка улучшается память, концентрация внимания, поведение, успеваемость в школе.
Это же касается и взрослых. Важно каждый день быть активным хотя бы около часа — делать активную уборку, не забывать о зарядке, энергично ходить, бегать, делать упражнения или даже танцевать.
Кстати, ходьба помогает не только худеть, но и поддерживать в форме сердечно-сосудистую систему. Даже если в день вы энергично проходите всего 15 минут — это уже считается.
0 — сладких напитков в течение дня
Это касается газировки, сладких соков и других содержащих сахар напитков. Эксперты уверены, что они должны быть случайным лакомством для ребенка, и ни в коем случае — не ежедневной составляющей его рациона.
Увеличение потребления сладких напитков связано с кариесом и чрезмерным увеличением веса.
Особенно строгие взрослые могут расширить это правило до «ноль продуктов с добавленным сахаром в день» и применить формулу для детей и для самих себя, заменяя привычные сладости на более полезные альтернативы. Например, вместо чая с печеньем или пирожными есть свежие фрукты.
Отказ от сладкого поможет нормализовать давление, сахар в крови, вес, холестерин.