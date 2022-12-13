В России продолжается рост заражений коронавирусом, ОРВИ и гриппом. В стране бушует штамм А(H1N1), известный как свиной грипп — самый опасный и агрессивный. В 2009-м именно он стал причиной пандемии, которая унесла тысячи жизней. Как известно, в предыдущие годы грипп вытеснил ковид, но в этом сезоне он вновь атаковал россиян. Свиной грипп выявлен уже в 82 регионах, сообщил Роспотребнадзор.
— Этот штамм гриппа обладает очень высокой контагиозностью, у него достаточно серьезные осложнения — пневмония, поражение центральной, периферической нервной системы, почек, —
Поликлиники буквально разрываются от шквала звонков пациентов с симптомами заболевания.
«Сегодня вызвала врача на дом через службу 122. Спустя время мне перезвонили из поликлиники и сказали, что врачей нет и никто не придет. Приходите сами — и это с температурой 38,6», — сообщают петербургские читатели «Доктора Питера».
Перегружены и скорые. Иногда приходится ждать очень долго. Среди заболевших много детей.
«Ждали скорую к ребенку несколько часов, потом долго искали, в какую больницу везти, — очень много заболевших, с местами проблема», — так говорят о ситуации в Петербурге читатели издания.
«Доктор Питер» разбирается — как определить, что за вирус вы подхватили, каким осложнением опасен грипп, когда надо вызывать скорую и что делать, если она долго не приезжает.
врач-терапевт, эксперт по COVID-19, проблемам ЖКТ, аллергии, диетолог.Личный сайт
Ковид или свиной грипп — как отличить
— Эпидемия гриппа в самом разгаре. Болеет очень много людей, очень много госпитализаций, — рассказала «Доктору Питеру» врач-терапевт Елена Черненко. — Если говорить про симптоматику, то коронавирусная инфекция редко начинается с температуры 39 градусов — она часто поднимается постепенно. Скорее первыми симптомами будут жидкий стул и боль в горле. Для гриппа боль в горле нетипична. Если вы заразились гриппом, то признаками будут головная боль, резкий подъем температуры до 39–40 градусов.
Также для новых штаммов коронавируса, которые курсируют сейчас в России, нетипичен кашель в первые дни заболевания, скорее будут насморк и невысокая температура, уточняет врач.
— А для гриппа как раз сухой кашель — частый симптом, — говорит Елена Черненко. — Также при гриппе встречаются такие симптомы, как светобоязнь и головная боль. Еще один отличительный момент: при гриппе чаще может быть рвота, а не понос.
Грипп и пневмония
В тяжелой форме грипп, равно как и ковид, может протекать с вирусной пневмонией.
— Но на компьютерной томографии они выглядят совершенно по-разному, — рассказывает врач. — Пневмония при гриппе чаще развивается на 7–8-й день заболевания, при ковиде — на 3–5-й день болезни, то есть намного раньше. Сопровождается пневмония падением кислорода в крови. Если уровень ниже 95 по пульсоксиметру — как при ковидной, так и при пневмонии из-за гриппа, — обязательно нужно ехать в больницу, показана госпитализация.
У гриппа может быть осложнение и в виде бактериальной пневмонии.
— Проявляется она гораздо позже — на 10–12-й день после болезни, — объясняет терапевт. — Хотя в этом сезоне чаще встречаются гаймориты как осложнения после гриппа у переболевших.
Если у вас дома нет пульсоксиметра, понять, что в крови критично снижается уровень кислорода, можно по одышке и частоте дыхания, хотя последний способ может показать неверный результат, если проводить «тест» неправильно.
— Самостоятельно измерять частоту дыхания в минуту можно, если вы совершенно точно владеете техникой, — предупреждает Елена Черненко. — В противном случае можно намерить такого, что пациент в ужасе начнет вызывать скорую, но на самом деле его здоровью ничего не угрожает.
Когда обращаться в скорую при гриппе
— Главный опасный симптом — температура 40 градусов и выше, которая не снижается в течение часа при приеме жаропонижающих препаратов, — говорит Елена Черненко. — Сопровождаться она также может сильной головной болью и светобоязнью.
Другие опасные симптомы, требующие вызова скорой, — выраженная одышка и затруднение дыхания.
— Важно: если вы приняли жаропонижающую таблетку, но температура не сбивается, принимать еще одну следом ни в коем случае нельзя, — предупреждает врач. — Если температура очень высокая, положите на лоб теплое полотенце (но не холодное), можно применить обтирания.
Если нет возможности вызвать врача, долго едет скорая, как вариант — пациент может связаться с доктором онлайн.
— Телемедицина — это выход, — объясняет Елена Черненко. — Врач может вместе с пациентом послушать частоту дыхания, померить пульсоксиметром сатурацию — часто самостоятельно это делают неправильно, понять, какой кашель — сухой или влажный, дать грамотный совет и рекомендации, собрав анамнез, наконец, просто успокоить человека.