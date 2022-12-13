В России продолжается рост заражений коронавирусом, ОРВИ и гриппом. В стране бушует штамм А(H1N1), известный как свиной грипп — самый опасный и агрессивный. В 2009-м именно он стал причиной пандемии, которая унесла тысячи жизней. Как известно, в предыдущие годы грипп вытеснил ковид, но в этом сезоне он вновь атаковал россиян. Свиной грипп выявлен уже в 82 регионах, сообщил Роспотребнадзор.

— Этот штамм гриппа обладает очень высокой контагиозностью, у него достаточно серьезные осложнения — пневмония, поражение центральной, периферической нервной системы, почек, — заявил доктор медицинских наук Игорь Никитин.

Поликлиники буквально разрываются от шквала звонков пациентов с симптомами заболевания.

«Сегодня вызвала врача на дом через службу 122. Спустя время мне перезвонили из поликлиники и сказали, что врачей нет и никто не придет. Приходите сами — и это с температурой 38,6», — сообщают петербургские читатели «Доктора Питера».

Перегружены и скорые. Иногда приходится ждать очень долго. Среди заболевших много детей.

«Ждали скорую к ребенку несколько часов, потом долго искали, в какую больницу везти, — очень много заболевших, с местами проблема», — так говорят о ситуации в Петербурге читатели издания.

«Доктор Питер» разбирается — как определить, что за вирус вы подхватили, каким осложнением опасен грипп, когда надо вызывать скорую и что делать, если она долго не приезжает.