7 признаков, что ваши артерии могут быть забиты холестериновыми бляшками

Сердечно-сосудистые заболевания — это главная причина смерти мужчин и женщин во всем мире. Так, инфаркты, инсульты ежегодно уносят миллионы жизней. И эта печальная статистика, к сожалению, только растет. Болезни сердца молодеют — трагедия может случиться как с пожилым мужчиной, так и с юной девушкой, которая только поступила в университет.

Очень часто причиной катастрофы становятся холестериновые бляшки, которые накапливаются в сосудах, постепенно закупоривая их.