7 признаков, что ваши артерии могут быть забиты холестериновыми бляшками

Сердечно-сосудистые заболевания — это главная причина смерти мужчин и женщин во всем мире. Так, инфаркты, инсульты ежегодно уносят миллионы жизней. И эта печальная статистика, к сожалению, только растет. Болезни сердца молодеют — трагедия может случиться как с пожилым мужчиной, так и с юной девушкой, которая только поступила в университет.
Очень часто причиной катастрофы становятся холестериновые бляшки, которые накапливаются в сосудах, постепенно закупоривая их.
— Закупорка артерий, также известная как атеросклероз, представляет собой накопление волокнистого и жирового материала внутри артерий и является основным заболеванием, вызывающим ишемическую болезнь сердца и другие патологии системы кровообращения, —
По словам врачей, чаще всего холестериновые бляшки появляются из-за недостаточной физической активности, любви к жирной и сладкой пище, вредных привычек. Также стоит учитывать возраст, наследственность и наличие различных хронических заболеваний.
— Люди, у которых в семье были случаи ишемической болезни сердца, инфаркта, инсульта и диабета, подвергаются повышенному риску, поскольку у них уже есть предрасполагающий фактор. Им надо с особой скрупулезностью следить за своим здоровьем, — поясняет семейный врач Нил Патель.
Как понять, что у вас в сосудах накопились холестериновые бляшки? По словам экспертов, на это могут указать следующие симптомы:
появилась тяжесть в груди. «Некоторые сравнивают ощущения, будто на груди у них восседает целый слон», — говорит доктор Нил;
вы стали страдать от одышки, которая усиливается при малейшей физической нагрузке;
появилась боль в челюсти;
руки и ноги стали неметь или же вы страдаете от периодического «покалывания» в них;
в руке или ноге появилась боль, которая то уходит, то возвращается вновь;
ногти стали ломкими, растут очень медленно;
вы стали очень быстро уставать. Например, раньше вы без проблем могли гулять пару часов, не сбавляя темпа. Сейчас же такое вам не под силу — ноги как будто свинцовые. Плюс к этому у вас появилось чувство жжения в ногах, бедрах и/или ягодицах.
— Люди зачастую игнорируют опасные симптомы, принимая их за банальную усталость или недосып. Однако помните: чем дольше вы не идете к кардиологу, тем выше риск, что трагедию не удастся обратить вспять. Поэтому заботьтесь о здоровье! Особенно надо быть внимательным женщинам в период менопаузы: гормональная перестройка сказывается на состоянии сердца и сосудов, — говорит доктор Патель.
И, конечно же, не забывайте про профилактику: высыпайтесь, пейте больше чистой воды, много гуляйте пешком, ешьте овощи, фрукты, белок и клетчатку.