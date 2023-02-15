Добавьте эти 5 продуктов в рацион, чтобы повысить уровень витамина D без солнца

С дефицитом витамина D сталкиваются очень многие россияне, особенно живущие на севере и северо-западе страны. Он синтезируется в нашей коже под воздействием ультрафиолетовых лучей. В теории все звучит довольно неплохо: ученые говорят, что достаточно хотя бы 15-30 минут в день провести на улице, чтобы получить достаточное количество этого витамина.

Однако на практике есть несколько нюансов. Во-первых, в некоторых регионах солнце — редкий гость. Во-вторых, синтез витамина может быть замедлен из-за загрязненного воздуха в больших городах. В третьих, врачи не советуют перебарщивать с солнечными ванными: УФ-лучи, увы, повышают риск развития рака кожи и ускоряют процесс ее старения.