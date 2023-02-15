Ваш браузер устарел, поэтому сайт может отображаться некорректно. Обновите ваш браузер для повышения уровня безопасности, скорости и комфорта использования этого сайта.
Обновить браузер

Добавьте эти 5 продуктов в рацион, чтобы повысить уровень витамина D без солнца

Если солнце в вашем городе выглядывает редко, да и его лучи рассеиваются из-за загрязненного воздуха и смога, вам нужны дополнительные источники витамина D. Узнайте, где его можно найти.

15 февраля 2023
Польза и вред обезжиренных продуктов
Источник:
IStockphoto

С дефицитом витамина D сталкиваются очень многие россияне, особенно живущие на севере и северо-западе страны. Он синтезируется в нашей коже под воздействием ультрафиолетовых лучей. В теории все звучит довольно неплохо: ученые говорят, что достаточно хотя бы 15-30 минут в день провести на улице, чтобы получить достаточное количество этого витамина.

Однако на практике есть несколько нюансов. Во-первых, в некоторых регионах солнце — редкий гость. Во-вторых, синтез витамина может быть замедлен из-за загрязненного воздуха в больших городах. В третьих, врачи не советуют перебарщивать с солнечными ванными: УФ-лучи, увы, повышают риск развития рака кожи и ускоряют процесс ее старения.

Впрочем, витамин D также есть в еде. Эксперты Роспотребнадзора рассказали, на какие продукты стоит обратить внимание. Смотрите пояснения в нашей фотогалерее.

+2

Небольшое количество витамина D также есть в яйцах, сыре, говяжьей печени, сливочном масле. Однако с их помощью потребность в витамине перекрыть не получится.

Список продуктов с высоким содержанием витамина D, увы, не слишком разнообразен. Если вы не любите рыбу, придется искать альтернативные варианты. Именно поэтому многие медицинские эксперты советуют принимать витамин D дополнительно. Но в любом случае, этот вопрос необходимо обсуждать с врачом и принимать решение только после сдачи анализов.

Читайте также

Что делает витамин D

  • Укрепляет кости и зубы;

  • регулирует количество кальция и фосфора в теле;

  • влияет на процесс деления клеток, помогает организму предотвращать образование опухолей;

  • укрепляет иммунитет;

  • контролирует производство инсулина;

  • улучшает передачу нервных импульсов и работу всей нервной системы.

Автор текста:Дарья Гапионок
Материалы по теме
Правильное питание