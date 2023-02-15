Добавьте эти 5 продуктов в рацион, чтобы повысить уровень витамина D без солнца

С дефицитом витамина D сталкиваются очень многие россияне, особенно живущие на севере и северо-западе страны. Он синтезируется в нашей коже под воздействием ультрафиолетовых лучей. В теории все звучит довольно неплохо: ученые говорят, что достаточно хотя бы 15-30 минут в день провести на улице, чтобы получить достаточное количество этого витамина.
Однако на практике есть несколько нюансов. Во-первых, в некоторых регионах солнце — редкий гость. Во-вторых, синтез витамина может быть замедлен из-за загрязненного воздуха в больших городах. В третьих, врачи не советуют перебарщивать с солнечными ванными: УФ-лучи, увы, повышают риск развития рака кожи и ускоряют процесс ее старения.
Впрочем, витамин D также есть в еде.
Небольшое количество витамина D также есть в яйцах, сыре, говяжьей печени, сливочном масле. Однако с их помощью потребность в витамине перекрыть не получится.
Список продуктов с высоким содержанием витамина D, увы, не слишком разнообразен. Если вы не любите рыбу, придется искать альтернативные варианты. Именно поэтому многие медицинские эксперты советуют принимать витамин D дополнительно. Но в любом случае, этот вопрос необходимо обсуждать с врачом и принимать решение только после сдачи анализов.
Что делает витамин D
Укрепляет кости и зубы;
регулирует количество кальция и фосфора в теле;
влияет на процесс деления клеток, помогает организму предотвращать образование опухолей;
укрепляет иммунитет;
контролирует производство инсулина;
улучшает передачу нервных импульсов и работу всей нервной системы.