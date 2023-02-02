«Вот пойду к врачам, а вдруг они что-то страшное у меня найдут?». Таким аргументом иногда мужчины отбиваются от жен, настаивающих на регулярных проверках здоровья.

Но на самом деле, если что-то «страшное» и найдется, то уж лучше как можно раньше. Об этом не устают повторять врачи-онкологи. Профилактические осмотры и ранняя диагностика — самое надежное оружие против рака.

— Например, больше 90% всех случаев заболевания раком груди завершаются полным выздоровлением при выявлении на ранней стадии , — говорят врачи Ленинградского областного онкодиспансера.