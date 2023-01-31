Не спасут ни слава, ни деньги: 5 звезд, которых в молодом возрасте убил инфаркт

31 января появились тревожные новости: известного певца и композитора Игоря Николаева доставили в больницу с подозрением на инфаркт. Как сообщают
Сам артист прокомментировал ситуацию в соцсетях. Он заявил, что слухи о его критическом состоянии преувеличены, сейчас он проходит обследование. В любом случае остается пожелать певцу крепкого здоровья.
К сожалению, истории, в которых сравнительно молодые, известные и вполне обеспеченные люди сталкиваются с инфарктом — не редкость. Вот 5 примеров знаменитостей, чьи жизни унес инфаркт.
Юрий Шатунов
Новость о смерти кумира молодежи 80-х многих повергла в шок. Буквально за пару дней до ухода из жизни Юрий выкладывал фотографии в своих соцсетях — и выглядел на них вполне здоровым человеком. Впрочем, есть важный нюанс: буквально за несколько дней до трагедии певец пережил серьезный стресс — он судился за право петь хиты «Ласкового мая» с бывшим продюсером группы Андреем Разиным.
20 июня 2022 года артист пожаловался на боль в груди после концерта в Подольске. 23 июня после ужина с друзьями в деревне Растуново Шатунову стало плохо. Друзья отвезли его в ближайшую поликлинику, после положительного тропонинового теста крови врачи вызвали скорую. По пути в сердечно-сосудистый центр медики дважды зафиксировали клиническую смерть. В итоге спасти Шатунова не удалось: он ушел из жизни, не приходя в сознание, от обширного инфаркта на 49-м году жизни.
Эльмира Сулейманова
Одна из самых известных певиц Татарстана Эльмира Сулейманова умерла в ночь с 15 на 16 декабря во сне. Ей было всего 40 лет, однако причиной смерти, как установили врачи, стал инфаркт. Поклонники отмечали, что в последние недели перед смертью звезда сильно похудела и выглядела несколько уставшей и даже изнуренной. Возможно, роковую роль сыграл плотный рабочий график артистки.
Владимир Высоцкий
Легендарный советский поэт, бард, актер Владимир Высоцкий ушел из жизни в 42 года. В последние месяцы перед кончиной он очень плохо себя чувствовал. Кроме того, Высоцкий страдал от зависимости. 25 июля 1980 года Высоцкий должен был лечь в больницу для лечения, однако ночью сердце артиста остановилось — он умер во сне.
Официальной причиной смерти признали острую сердечную недостаточность. По словам врача-реаниматолога Анатолия Федотова, почти постоянно находившегося рядом с поэтом в последние месяцы, Высоцкий умер от инфаркта миокарда во сне.
Михаил Зеленский
Телеведущий и журналист, член Академии российского телевидения Михаил Зеленский ушел из жизни 11 января 2023 года. Инфаркт настиг его во время отпуска в Доминиканской Республике. Ему было всего 46 лет.
Владимир Турчинский
Советский и российский спортсмен, рекордсмен в силовых видах спорта, телеведущий и радиоведущий, шоумен, актер, предприниматель, Владимир Турчинский выглядел как настоящий современный богатырь. Никто и подумать не мог, что он умрет от инфаркта на 47-м году жизни. Буквально за несколько часов до гибели он принимал участие в съемках телепередачи, давал интервью журналистам.
Позже стало известно, что за 3 недели до смерти Турчинский обращался в военно-морской госпиталь с жалобами на боли в груди. Медики диагностировали предынфарктное состояние.
16 декабря 2009 года Турчинский проснулся ранним утром и почувствовал себя очень плохо. Он потерял сознание и свалился на пол. Его жена пыталась вызвать скорую, однако столичные медики слишком долго добирались до места жительства семьи — и в итоге по прибытии констатировали смерть.
Кандидат медицинских наук, кардиолог Европейского медицинского центра, специалист по функциональной диагностике
Как отмечает кандидат медицинских наук, кардиолог Европейского медицинского центра Владимир Глаголев, молодые даже тяжелее пенсионеров переносят инфаркт. Дело в том, что их миокард не подготовлен к дефициту кислорода. А вот более возрастные пациенты нередко страдают от стенокардии и вынуждены принимать лекарства.
Иногда ранний инфаркт миокарда развивается из-за семейной гиперхолестеринемии. Так врачи называют наследственный недуг, при котором у человека из-за мутации генов подскакивает уровень «плохого холестерина». В результате у такого пациента также развивается атеросклероз и в худшем случае может наступить летальный исход от ишемической болезни сердца.
Долгое время эта болезнь не дает никаких симптомов, и при этом именно она часто становится причиной инфаркта в совсем молодом возрасте. Медики говорят, что заболевание в 20 раз повышает риск инфаркта и инсульта.