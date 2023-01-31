Не спасут ни слава, ни деньги: 5 звезд, которых в молодом возрасте убил инфаркт

31 января появились тревожные новости: известного певца и композитора Игоря Николаева доставили в больницу с подозрением на инфаркт. Как сообщают «Известия» , врачи одной из столичных клиник подтвердили диагноз, сейчас звезда проходит курс интенсивной терапии.

Сам артист прокомментировал ситуацию в соцсетях. Он заявил, что слухи о его критическом состоянии преувеличены, сейчас он проходит обследование. В любом случае остается пожелать певцу крепкого здоровья.

К сожалению, истории, в которых сравнительно молодые, известные и вполне обеспеченные люди сталкиваются с инфарктом — не редкость. Вот 5 примеров знаменитостей, чьи жизни унес инфаркт.

Юрий Шатунов