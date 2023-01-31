Прогноз магнитных бурь на февраль-2023: когда ожидать вспышек на Солнце

Специалисты Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ
По прогнозу, в целом месяц выдастся спокойным — настоящих магнитных бурь, даже слабых, на графике астрономов пока не видно.
Однако уже сейчас эксперты прогнозируют слабое возбуждение магнитосферы в первой половине месяца. Начнется оно 2 февраля и продолжится 3-го. Далее будет 3 дня передышки. А затем еще четыре дня — с 7 по 10 февраля магнитосфера снова придет в возбужденное состояние.
Но не стоит забывать: всегда есть вероятность, что ситуация может поменяться. В то же время, по словам специалистов, планетарный индекс Kp считается наиболее точным способом регистрации магнитных бурь, поскольку определяется на основе данных нескольких магнитных обсерваторий, расположенных на разных географических координатах планеты.
Как влияет на самочувствие высокое атмосферное давление
На самом деле официального диагноза «метеозависимость» нет. По словам врача-кардиолога Дмитрия Бровина, более корректно считать, что это реакция организма на изменения погодных условий. У кого-то организм легко «переключается», подстраивается под изменения окружающей среды, а у кого-то — это долгий и сложный процесс. И чаще всего от переменчивой погоды страдают люди с хроническими заболеваниями.
К примеру, на высокое атмосферное давление больше других реагируют люди с заболеваниями сердца и сосудов. У гипертоников по мере повышения давления снаружи может ухудшаться течение болезни и возрастать риск гипертонического криза. У страдающих ишемической болезнью сердца могут учащаться приступы стенокардии.
Также в период роста давления есть вероятность появления головных болей (меняется тонус сосудов мозга), заложенности ушей, усиление болей в суставах, обострение хронического ринита (отекает слизистая носовой полости).
В то же время врач предупреждал, что важно не настраивать себя заранее на проблемы. Ведь часто на состояние может влиять не столько перепад атмосферного давления, сколько паническое ожидание этого периода, повышенная тревожность.