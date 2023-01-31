Прогноз магнитных бурь на февраль-2023: когда ожидать вспышек на Солнце

Как влияет на самочувствие высокое атмосферное давление

На самом деле официального диагноза «метеозависимость» нет. По словам врача-кардиолога Дмитрия Бровина, более корректно считать, что это реакция организма на изменения погодных условий. У кого-то организм легко «переключается», подстраивается под изменения окружающей среды, а у кого-то — это долгий и сложный процесс. И чаще всего от переменчивой погоды страдают люди с хроническими заболеваниями.

К примеру, на высокое атмосферное давление больше других реагируют люди с заболеваниями сердца и сосудов. У гипертоников по мере повышения давления снаружи может ухудшаться течение болезни и возрастать риск гипертонического криза. У страдающих ишемической болезнью сердца могут учащаться приступы стенокардии.

Также в период роста давления есть вероятность появления головных болей (меняется тонус сосудов мозга), заложенности ушей, усиление болей в суставах, обострение хронического ринита (отекает слизистая носовой полости).

В то же время врач предупреждал, что важно не настраивать себя заранее на проблемы. Ведь часто на состояние может влиять не столько перепад атмосферного давления, сколько паническое ожидание этого периода, повышенная тревожность.