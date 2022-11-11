Так полезен белый рис или вреден? Этот вопрос задают многие приверженцы правильного питания. Их главный довод против риса, что этот продукт — источник пустых калорий.
Но надо ли на самом деле исключать его из своего рациона? Ведь у белого риса есть и полезные свойства. О них
диетолог-нутрициолог, писатель, автор книг по питанию
Источник клетчатки
— На самом деле, белый рис стал «изгоем» потому, что его часто сравнивают с собратом — бурым рисом, который подвергается меньшей обработке, — объяснила диетолог Лорен Манакер. — Но и в белом рисе есть полезные вещества — в частности, цинк, селен, ниацин, фосфор и витамин B6. В 100 граммах белого риса содержится почти 1 грамм клетчатки, это меньше, чем в буром, но тоже дает пользу организму.
Заряжает энергией
Белый рис — источник углеводов, а без них наш организм и тело не получат необходимую для жизнедеятельности энергию. Витамины группы В, которые есть в рисе, также помогают получить заряд бодрости. Согласно исследованию, опубликованному в журнале
Укрепляет кости
— Известно, что для костей нужны кальций и витамин D, — рассказывает Лорен Манакер. — Но для здоровья наших костей в организм должно поступать и еще одно незаменимое вещество — марганец, а он содержится как раз в белом рисе.
В белом рисе есть участвующая в кроветворении фолиевая кислота. Она важна для профилактики малокровия.
Кому полезен рис
Среди круп рис занимает первое место по биологической ценности белка и содержанию высококачественного крахмала — 77,3%. Это факт, что более высокий процент питательных элементов впитывается организмом из пищи, в которой рис является одним из ингредиентов.
Благодаря тому, что рис легко усваивается организмом, его рекомендуют есть пациентам с болезнями пищеварительной системы.
— Мой вывод — белый рис можно употреблять в умеренных количествах, — заключает Лорен Манакер. — Не нужно полностью избавляться от этого углевода в своей жизни. Белый рис — это простой и доступный способ получить здоровую дозу питательных веществ и энергии в течение дня. Тем не менее важно не увлекаться белым рисом и разнообразить рацион блюдами из цельного зерна.