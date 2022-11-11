Так полезен белый рис или вреден? Этот вопрос задают многие приверженцы правильного питания. Их главный довод против риса, что этот продукт — источник пустых калорий.

Но надо ли на самом деле исключать его из своего рациона? Ведь у белого риса есть и полезные свойства. О них рассказала диетолог и автор книг о питании Лорен Манакер.