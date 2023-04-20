Если человек пил меньше одного подслащенного напитка в месяц, его уровень потребления фиксировали как низкий. Если больше одного в день — как высокий.

Как высокое потребление кофе исследователи определили 4 чашки в день, чая — две чашки в день, воды — пять стаканов в день, обезжиренного молока — два стакана в день. Низкое — менее одной чашки или стакана в месяц.