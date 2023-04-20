О пользе простой чистой воды слышали многие. Чай и кофе имеют более неоднозначную репутацию, однако врачи и ученые едины во мнении: в умеренном количестве эти напитки не только безопасны, но еще и укрепят ваше здоровье.
Полезнее кофе или чай?
Авторы работы проанализировали пищевые привычки почти 15 500 взрослых с диабетом второго типа, которые участвовали в исследовании здоровья медсестер и последующем исследовании медицинских работников в Соединенных Штатах.
Около 75% участников опроса были женщины, их средний возраст — 61 год. Каждые 2-4 года на протяжении 18 лет респонденты отвечали на вопросы о том, какие напитки они регулярно пьют. Всего напитков было 8 видов: кофе, фруктовые соки, обезжиренное и цельное молоко, вода, чай, лимонады и соки с сахаром и подсластителями.
Если человек пил меньше одного подслащенного напитка в месяц, его уровень потребления фиксировали как низкий. Если больше одного в день — как высокий.
Как высокое потребление кофе исследователи определили 4 чашки в день, чая — две чашки в день, воды — пять стаканов в день, обезжиренного молока — два стакана в день. Низкое — менее одной чашки или стакана в месяц.
Выяснилось, что у любителей подслащенных сахаром напитков риск смерти возрастал на 20%. А вот употребление больших порций кофе, чая, воды и нежирного молока оказалось связанным с более низкой смертностью.
Выяснилось, что для пациентов с диабетом второго типа самый полезный напиток — кофе: у кофеманов риск ранней смерти был ниже на 26%. У любителей чая этот показатель чуть другой: риск снижался на 21%. А у тех, кто предпочитал пить много простой воды — на 23%. На 12% смертность была ниже у фанатов обезжиренного молока.
Интересно, что исследователи снова установили: кофе полезен для сердца и сосудов. Высокое потребление кофе было связано со снижением риска болезней сердца на 18%.
А о том, сколько в день нужно пить кофе, чтобы прожить дольше, можно прочитать ЗДЕСЬ.
Комментируя результаты исследования, в своем
«А вот пойти себе кофе заварить вполне можно. Особенно если не с цельным молоком», — резюмировал врач.