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Исследователи выяснили, что лучше пить диабетикам — кофе или чай

Если у вас диабет второго типа, и вы не представляете своей жизни без кофе или чая, для вас есть хорошие новости. А вот любителям сладких лимонадов, увы, придется пересмотреть свои предпочтения.

20 апреля 2023
Назван напиток, который снижает холестерин и сохраняет сердце здоровым
Источник:
iStockphoto

О пользе простой чистой воды слышали многие. Чай и кофе имеют более неоднозначную репутацию, однако врачи и ученые едины во мнении: в умеренном количестве эти напитки не только безопасны, но еще и укрепят ваше здоровье.

Новое исследование, опубликованное в издании BMJ, показало: у людей с диагностированным сахарным диабетом второго типа привычка пить кофе, чай и воду может снизить вероятность преждевременной смерти приблизительно на 25%.

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Полезнее кофе или чай?

Авторы работы проанализировали пищевые привычки почти 15 500 взрослых с диабетом второго типа, которые участвовали в исследовании здоровья медсестер и последующем исследовании медицинских работников в Соединенных Штатах.

Около 75% участников опроса были женщины, их средний возраст — 61 год. Каждые 2-4 года на протяжении 18 лет респонденты отвечали на вопросы о том, какие напитки они регулярно пьют. Всего напитков было 8 видов: кофе, фруктовые соки, обезжиренное и цельное молоко, вода, чай, лимонады и соки с сахаром и подсластителями.

Если человек пил меньше одного подслащенного напитка в месяц, его уровень потребления фиксировали как низкий. Если больше одного в день — как высокий.

Как высокое потребление кофе исследователи определили 4 чашки в день, чая — две чашки в день, воды — пять стаканов в день, обезжиренного молока — два стакана в день. Низкое — менее одной чашки или стакана в месяц.

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Выяснилось, что у любителей подслащенных сахаром напитков риск смерти возрастал на 20%. А вот употребление больших порций кофе, чая, воды и нежирного молока оказалось связанным с более низкой смертностью.

Выяснилось, что для пациентов с диабетом второго типа самый полезный напиток — кофе: у кофеманов риск ранней смерти был ниже на 26%. У любителей чая этот показатель чуть другой: риск снижался на 21%. А у тех, кто предпочитал пить много простой воды — на 23%. На 12% смертность была ниже у фанатов обезжиренного молока.

Интересно, что исследователи снова установили: кофе полезен для сердца и сосудов. Высокое потребление кофе было связано со снижением риска болезней сердца на 18%.

А о том, сколько в день нужно пить кофе, чтобы прожить дольше, можно прочитать ЗДЕСЬ.

Алексей Водовозов
Медицина

Терапевт, токсиколог, медицинский блогер

Комментируя результаты исследования, в своем телеграм-канале врач Алексей Водозов подчеркивает: в работе речь идет именно о людях с сахарным диабетом. Кроме того, исследование было наблюдательным, а потому нельзя сбрасывать со счетов другие факторы — например, каким был в целом рацион питания людей. Свою роль могли сыграть в том числе уровень глюкозы и насколько добросовестно люди принимали лекарства, другие моменты. Поэтому сделать однозначные выборы на всю популяцию по результатам исследования нельзя.

«А вот пойти себе кофе заварить вполне можно. Особенно если не с цельным молоком», — резюмировал врач.

Автор текста:Дарья Гапионок
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