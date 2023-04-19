А вы соблюдаете правило пяти секунд? Оно с ходу выдает токсичного человека

«Оно гласит: вы можете сделать человеку замечание, но только в том случае, если то, что вы хотите в нем исправить, можно сделать за пять секунд. Например, стереть помаду на зубах, застегнуть ширинку, поправить юбку, снять бахилы, если забыл, и так далее. Вот тогда смело „причиняйте“ добро и делайте замечание, — объясняет психолог. — Если же то, о чем вы хотите сообщить человеку, не исправить за пять секунд — зубы кривые, живот большой, татуировка или прическа неудачные, — молчите как рыба! И учитесь справляться со своими эмоциями по поводу несовершенства этого мира самостоятельно».