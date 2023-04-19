А вы соблюдаете правило пяти секунд? Оно с ходу выдает токсичного человека

Психолог объяснила, как отличить реально токсичного человека по пяти характерным признакам. И рассказала про простое правило пяти секунд, помогающее самому не стать «токсиком».
Признаки токсичных людей
Они демонстративно приветливы и доброжелательны
«Они часто производят положительное впечатление, льстят, шутят, кажутся своими в любой компании», — рассказала в своем блоге семейный психолог Виктория Дмитриева.
«Причиняют» заботу
«Они навязывают собственную помощь, но делают это не из стремления помочь, а чтобы подчеркнуть свою значимость, — отмечает эксперт. — „Вот какой я молодец! Обо всех забочусь, всем помогаю!"»
Проявляют свою токсичность через неуместные шутки
«При этом часто говорят такую фразу: „Ну что ты на шутки обижаешься?“», — обращает внимание психолог.
В комплименты внедряют колкости
«Например, они хвалят ваш дом и при этом замечают: „Если еще поменять эти уродские обои от застройщика, то будет совсем хорошо!“», — объясняет Виктория Дмитриева.
Драматизируют
«Даже если окружающие не воспринимают все так негативно, „токсики“ стараются объяснить им, насколько все плохо на самом деле», — говорит психолог.
Эксперт отмечает, что токсичные люди не отдают себе отчета в том, как их поведение или их слова влияют на других людей.
«У них для этого слишком слабый эмоциональный интеллект. Они просто не знают, как по-другому общаться с людьми», — рассказывает Виктория Дмитриева.
Токсичный — это ядовитый. И мы знаем, что, когда хотят кого-то отравить, яд не дают по большой ложке, его добавляют маленькими дозами.
«Люди после общения с токсичными людьми испытывают смешанные чувства. С одной стороны, они видят, что человек вроде приятный, доброжелательный, хочет пользу принести. Но, с другой стороны, после общения с ним возникает противное чувство, будто в грязь окунули. Так вот, это типичное чувство после общения с токсичным человеком, — резюмирует психолог. — Нам естественным образом хочется увеличить дистанцию с ним».
Правило пяти секунд
Если вы сами боитесь, что становитесь токсичным человеком, психолог предлагает воспользоваться простым правилом пяти секунд.
«Оно гласит: вы можете сделать человеку замечание, но только в том случае, если то, что вы хотите в нем исправить, можно сделать за пять секунд. Например, стереть помаду на зубах, застегнуть ширинку, поправить юбку, снять бахилы, если забыл, и так далее. Вот тогда смело „причиняйте“ добро и делайте замечание, — объясняет психолог. — Если же то, о чем вы хотите сообщить человеку, не исправить за пять секунд — зубы кривые, живот большой, татуировка или прическа неудачные, — молчите как рыба! И учитесь справляться со своими эмоциями по поводу несовершенства этого мира самостоятельно».