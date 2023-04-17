УЗИ, МРТ, КТ или эндоскопия? Врач Маскин назвал самый вредный метод исследования

Сегодня для постановки точного диагноза врачи крайне редко обходятся только беседой с человеком и результатами простых анализов. Чтобы точно определить саму болезнь и ее тяжесть, уровень повреждения внутренних органов, специалисты назначают ряд диагностических процедур.
УЗИ, МРТ, КТ, рентген, эндоскопию назначают детям и взрослым. Чем эти методы диагностики отличаются друг от друга и как часто можно проводить такие исследования, чтобы не навредить здоровью, рассказал «Доктору Питеру» главный врач лаборатории «Гемотест» Максим Маскин.
Терапевт, гастроэнтеролог, главный врач лаборатории «Гемотест»Подробнее
УЗИ: быстро, не больно и наглядно
Чаще всего людям назначают ультразвуковое исследование различных органов или частей тела. Его делают при помощи специального прибора, оснащенного датчиком и компьютером, на экране которого врач видит результаты.
По сути, УЗИ — воздействие звуковой волной, благодаря этому врач видит орган «живым», в динамике. Например, может рассмотреть перегиб сосуда, сокращение желудка или мочевого пузыря. Это дает возможность получить максимум информации о состоянии пациента. УЗИ — абсолютно безопасный и безболезненный метод, который можно применять так часто, как это нужно для контроля здоровья, объяснил Максим Маскин.
Если нужно сделать снимки
КТ, МРТ и рентгенография, в отличие от УЗИ, — статические методы диагностики, то есть врач делает снимок органа или серию снимков отдельных областей — так называемые срезы. При рентгенографии это чаще один снимок или два-три — в прямой, боковой или косой проекции, при КТ и МРТ — несколько сотен. Также существует, например, рентгенологическое исследование с введением контрастных веществ, когда диагност делает серию снимков. В результате создается впечатление, что можно изучить работу органа в динамике.
Это излучение, но волноваться не стоит
КТ (компьютерная томография), как и знакомый всем рентген, — это исследование с использованием ионизирующего излучения. Если пациенту назначают обычный рентген даже несколько раз подряд, не нужно волноваться и отказываться. Современные рентгеновские трубки дают минимальное излучение, поэтому делать снимки нужно столько раз, сколько рекомендует врач. А вот компьютерную томографию (КТ) нельзя делать чаще 3-4 раз в год, потому что ионизирующее излучение при этом исследовании довольно высокое — сопоставимо с 20–30 обычными рентгеновскими снимками.
Безопасная альтернатива — МРТ
Еще один совершенно безопасный вид исследования — МРТ (магнитно-резонансная томография). Этот метод основан на работе магнитного поля, а мы с вами и так живем в магнитном поле, просто внутри аппарата оно чуть-чуть сильнее. Однако некоторые ограничения при проведении исследования есть. Например, если у человека установлен кардиостимулятор, МРТ делать нельзя, иначе катастрофических последствий не избежать.
У людей с современными амагнитными зубными имплантатами или суставными протезами нет противопоказаний к МРТ. Но если протезы установлены старые, есть риск, что в них использовался классический металл. Поэтому человека перед исследованием всегда спрашивают, когда был установлен протез, или просят показать так называемый паспорт имплантата — документ, в котором всегда указано, можно делать МРТ или нет.
Также в каждом кабинете МРТ есть металлодетектор вроде тех, что используются в аэропорту или на таможне. Если при проверке пациента устройство обнаруживает металл, от исследования отказываются. В остальном МРТ, как и УЗИ, можно делать сколько угодно раз.
Гибкая трубка с лампочкой
Эндоскопия — осмотр полостных органов с помощью гибкой трубки с камерой на конце. Это метод, который назначают только по показаниям. Грамотный врач хорошо умеет пользоваться эндоскопом, так что в норме процедура хоть и неприятная, но не опасная. Однако не стоит забывать о возможной индивидуальной реакции — у такого исследования рисков чуть больше, чем у МРТ, УЗИ, КТ. Самая дискомфортная эндоскопия — колоноскопия, поэтому она проводится под общим или местным обезболиванием. Это не совсем наркоз, просто глубокий сон, так что пациент не испытывает боли.
При некоторых серьезных заболеваниях, например при риске желудочно-кишечного кровотечения, состояние пациента надо контролировать постоянно, поэтому в стационаре эндоскопию могут проводить до 3–4 раз в день. Никакого вреда здоровью такая процедура не наносит, потому что врач взвешивает риск и пользу, назначая исследование.
Не всегда возможна замена
Опасаясь дискомфорта из-за эндоскопии, пациенты часто просят вместо нее выполнить УЗИ, но это не взаимозаменяемые исследования. В современных КТ-аппаратах есть режим, который условно может считаться заменой колоноскопии, он называется «виртуальная колонография».
Во время исследования с помощью специальной программы и препарата строится 3D-модель просвета толстого кишечника. Однако, если врач заподозрит какую-то патологию, все равно нужно будет сделать классическую колоноскопию.