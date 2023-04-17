УЗИ, МРТ, КТ или эндоскопия? Врач Маскин назвал самый вредный метод исследования

Эндоскопия — осмотр полостных органов с помощью гибкой трубки с камерой на конце. Это метод, который назначают только по показаниям. Грамотный врач хорошо умеет пользоваться эндоскопом, так что в норме процедура хоть и неприятная, но не опасная. Однако не стоит забывать о возможной индивидуальной реакции — у такого исследования рисков чуть больше, чем у МРТ, УЗИ, КТ. Самая дискомфортная эндоскопия — колоноскопия, поэтому она проводится под общим или местным обезболиванием. Это не совсем наркоз, просто глубокий сон , так что пациент не испытывает боли.