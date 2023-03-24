С помощью «крысиного зуба» врачи Воскресенской больницы достали из мужчины куриный позвонок

В Подмосковье врачи спасли 60-летнего мужчину с застрявшим в бронхе куриным позвонком. Изначально его доставили в Воскресенскую областную больницу с подозрением на пневмонию. Его обследовали, но рентгенография грудной клетки и КТ-исследование увидели другую причину плохого самочувствия — инородное тело в главном левом бронхе, которое и спровоцировало воспаление.

Воскресенские врачи решили сразу же проводить пациенту эндоскопию. Оказалось, что в бронхе застрял позвонок курицы. Как рассказал сам пострадавший мужчина, он подавился около месяца назад, но не стал сильно переживать по этому поводу.

Однако с первого раза достать позвонок у врачей не получилось. По словам врача-эндоскописта стационара Сергея Фролова, позвонок впился острыми краями в мягкие ткани, спровоцировав воспаление, из-за чего просвет бронха уменьшился.

Пришлось подключать анестезиологов-реаниматологов, которые интубировали пациента и подключили его к аппарату искусственной вентиляции легких.

— Под наркозом, с помощью специального захвата «крысиный зуб», а также видеоэндоскопического оборудования, врачи извлекли куриный позвонок. А пациенту назначили антибактериальную терапию, — рассказали в минздраве Московской области.

Сообщается, что сейчас мужчина чувствует себя хорошо — его уже отпустили домой.