С помощью «крысиного зуба» врачи Воскресенской больницы достали из мужчины куриный позвонок

В Подмосковье врачи спасли 60-летнего мужчину с застрявшим в бронхе куриным позвонком. Изначально его доставили в Воскресенскую областную больницу с подозрением на пневмонию. Его обследовали, но рентгенография грудной клетки и КТ-исследование увидели другую причину плохого самочувствия — инородное тело в главном левом бронхе, которое и спровоцировало воспаление.
Воскресенские врачи решили сразу же проводить пациенту эндоскопию. Оказалось, что в бронхе застрял позвонок курицы. Как рассказал сам пострадавший мужчина, он подавился около месяца назад, но не стал сильно переживать по этому поводу.
Однако с первого раза достать позвонок у врачей не получилось. По словам врача-эндоскописта стационара Сергея Фролова, позвонок впился острыми краями в мягкие ткани, спровоцировав воспаление, из-за чего просвет бронха уменьшился.
Пришлось подключать анестезиологов-реаниматологов, которые интубировали пациента и подключили его к аппарату искусственной вентиляции легких.
— Под наркозом, с помощью специального захвата «крысиный зуб», а также видеоэндоскопического оборудования, врачи извлекли куриный позвонок. А пациенту назначили антибактериальную терапию, —
Сообщается, что сейчас мужчина чувствует себя хорошо — его уже отпустили домой.
Что делать, если человек подавился
Ранее анестезиолог-реаниматолог Мариинской больницы Екатерина Поликарпова рассказывала о правилах первой помощи при попадании инородного предмета в дыхательные пути. Важно не терять времени, чтобы спасти человека.
Вот что надо делать, пока другой человек вызывает скорую.
Стимулируйте кашель, пока человек может сам кашлять. При этом надо быть готовым, что пострадавший из-за страха задохнуться может метаться, убегать. Надо приблизиться к нему и уверенно сказать: «Слушай меня, я сейчас помогу». А далее надо наклонить человека немного вперед, одновременно говоря «Кашляй, откашливайся».
Если кашель не приносит облегчения, нанесите основанием ладони 5 отрывистых ударов по верхней части спины, снизу вверх. Не хлопайте по плечам и не бейте кулаком по спине — так неправильно. По словам реаниматолога, удары кулаком могут только усугубить дело — инородное тело, наоборот, провалится еще глубже. Поэтому придерживаете человека между лопаток, наклоняете немного вперед и предупреждаете: «Сейчас буду бить по спине, откашливайся». Если инородное тело выпало на второй удар, продолжать дальше не надо.
Если удары по спине не помогли, у человека пропадает голос, — применяете прием Геймлиха. По словам врача, это простая методика, которая позволяет быстро изменить давление в животе и грудной полости. Поставьте свою ногу между ног пострадавшего — на случай, если он начнет падать. Далее предупредите его: «Слушай меня, на счет 3 выдыхай». Затем обхватите человека сзади руками, найдите пупок и поставьте в это место кулак, наклоните пострадавшего немного вперед, считайте громко до трех и резко надавите кулаком.
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