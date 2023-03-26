Ультразвуковая чистка лица: косметолог объяснила, в каком случае она бесполезна

Как звук чистит лицо

Если косметолог очищает лицо вручную или с помощью различных ложечек, петель или крючков, обрабатывает различными растворами — это понятно. Но каким образом кожу может очистить ультразвук? Эффект наступает за счет разрыва межмолекулярных связей в непрерывном поле УЗ-волн высокой интенсивности.