Ультразвуковая чистка лица: косметолог объяснила, в каком случае она бесполезна

Сегодня косметолога посещают не только девушки и женщины, но и мужчины. Все хотят выглядеть моложе и свежее под руководством профессионала. В Интернете очень часто мелькает реклама ультразвуковой чистки лица — насколько она безопасна и эффективна, не навредят ли волны ультразвука тканям? С этим вопросом «Доктор Питер» обратился к Татьяне Крыгиной, врачу-косметологу, специалисту в области аппаратной косметологии.
Другой ультразвук
Сразу уточним, что при чистке лица используется не тот ультразвук, что применяют для сонографических исследований внутренних органов. Во время процедуры используют специальный прибор — скрабер, излучающий ультразвуковые волны, проникающие на глубину не более 0,5–1 мм. Ультразвуковые волны, используемые во время чистки, совершенно безопасны для организма, они не наносят травмы коже и подлежащим тканям.
Как звук чистит лицо
Если косметолог очищает лицо вручную или с помощью различных ложечек, петель или крючков, обрабатывает различными растворами — это понятно. Но каким образом кожу может очистить ультразвук? Эффект наступает за счет разрыва межмолекулярных связей в непрерывном поле УЗ-волн высокой интенсивности.
Происходит невидимое глазу колебание нанесенной на поверхность кожи контактной среды — специального геля. Волны вызывают разрушение ороговевших клеток эпидермиса и их отшелушивание в сочетании с разрывом связей в плотных фиброзных структурах. Во время чистки происходит активация обмена в соединительной ткани.
Не только почистить, но и омолодить
Ультразвуковое воздействие стимулирует естественные процессы восстановления эпидермиса (обновление кожи). Основные лечебные эффекты после такой процедуры — очищающий, эксфолиантный (отшелушивающий), анти-age (уменьшение возрастных морщин средней глубины). Можно воздействовать на мелкие рубцы после травм и операций. Процедура полезна для профилактики старения кожи, для чистки жирной кожи, удаления комедонов (черных точек).
Не только на лице, но и на теле
Для проведения процедур используют специальные аппараты для ультразвуковой чистки. Эта процедура очень популярна, потому что она может проводиться как на лице, так и в зоне декольте, на спине, в области шеи. Только нужно избегать района щитовидной железы. Преимущество ультразвуковой чистки лица в том, что она не требует предварительной подготовки перед началом воздействий. Но обязательно должна использоваться контактная среда — специальный гель.
По показаниям — в любом возрасте
Процедура подходит для любого возраста и для любого типа кожи. Главное, чтобы врачом предварительно были определены показания. Продолжительность процедуры — не более десяти минут или до появления гиперемии (красноты) в зоне воздействия.
Периодичность процедур — один раз в неделю. А на курс потребуется четыре-восемь процедур. Но опять-таки все строго индивидуально — при решении определенных проблем может потребоваться больше или меньше сеансов.
Есть противопоказания
Существуют ситуации, при которых врач не будет проводить такой вид чистки лица. Среди основных противопоказаний выделяют:
витилиго (пятна без пигментации на коже лица и тела, возникающие из-за аутоиммунной реакции);
доброкачественные новообразования;
гиперпигментация кожи;
острые воспалительные заболевания в данной зоне;
любые виды онкологии (злокачественные опухоли);
беременность.
Это не больно и не страшно
Сама по себе ультразвуковая чистка состоит из нескольких этапов. Косметолог обязательно должен подготовить кожу лица и удалить макияж, тщательно очистив кожу. Затем делается специальная маска для того, чтобы расширить и подготовить поры. На кожу наносится особый гель, который даст возможность ультразвуковым волнам работать в эпидермисе. Ни в коем случае нельзя запускать ультразвук по сухой коже.
Далее проводится сама чистка. Аппарат для ультразвуковой чистки оснащен специальная лопаткой-скрабером, которым косметолог вводит по лицу, удаляя загрязнения и стимулируя ткани.
Как поддержать эффекты?
Чтобы эффект от процедуры сохранился намного дольше, нужно относиться к коже очень бережно и внимательно. После процедуры пользоваться солнцезащитными средствами, как минимум сутки не посещать спортзал, пляж, солярий и не пользоваться декоративной косметикой, скрабами, гоммажем. Также надо убрать все средства, которые содержат спирты, пить больше чистой воды.
При правильно проведенной процедуре на улицу можно выходить сразу же после проведения процедуры, но после нанесения крема с SPF-фактором. Если процедура проведена правильно, то не будет ни красноты, ни шелушения, не раздражения. Все потому, что после ультразвуковой чистки в условиях салона красоты врачи используют успокаивающие маски. Они помогают закрыть поры и убрать покраснения и раздражения.