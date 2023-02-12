Вместо скальпеля — укол: какие пластические операции можно заменить филлерами
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Наверняка каждая женщина старше 35–40 лет хоть раз задумывалась, что обычный крем уже не помогает в борьбе за молодость и пора обратиться к косметологу, а то и пластическому хирургу. Если первый вариант еще не так страшен, то второй точно пугает. Ведь любая операция — это наркоз, реабилитация, швы, дни в клинике.

Современная косметология шагнула далеко вперед. Сейчас многие проблемы можно решить быстро и безболезненно, говорит косметолог Дарья Лукина.

Дарья Лукина
Дарья Лукина
Косметология

Косметолог-дерматовенеролог. Специалист клиники пластической хирургии GRANDMED в Санкт-Петербурге

«Самые лучшие результаты получаются, когда у пациента и у доктора складывается дуэт»

— Благодаря современным технологиям и знаниям мы, врачи-косметологи, научились работать филлерами с учетом знаний анатомии и с полным пониманием всех возрастных изменений! То есть в некоторых случаях человеку действительно может помочь не пластический хирург, а косметолог, — говорит эксперт.

Важно: введение больших объемов филлеров на основе гиалуроновой кислоты для коррекции груди, бедер, ягодиц официально не разрешено и имеет много осложнений.

Я настоятельно рекомендую пациентам не выполнять такие процедуры, — предостерегает Дарья Лукина.

Из возможных вмешательств косметолог выделяет три направления.

Безоперационная пластика носа

Технически это сложная методика, требующая большого опыта и знаний врача. Но при таких показаниях, как:

  • горбинка,

  • широкая спинка носа,

  • незначительные асимметрии, в том числе после предшествующей ринопластики,

данная процедура может дать отличный результат. 

А вот в некоторых ситуациях без ринопластики не обойтись. К тому же красивый, изящный нос может полностью преобразить внешность. Взять даже известные всем примеры звезд: Кира Найтли, Меган Фокс, Блейк Лайвли… Результаты «до» и «после» впечатляют. Три причины всерьез задуматься о ринопластике назвал пластический хирург, доктор медицинских наук Тигран Алексанян.

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Волюметрическая коррекция по точкам лифтинга

— Эта процедура подразумевает подтяжку и омоложение лица. Актуальна для женщин без избытка кожи, — говорит Дарья Лукина.

Такая процедура предназначена для создания объемов с помощью специальных гелей-филлеров. Эту процедуру еще называют объемным или 3D-моделированием — врач-косметолог как бы создает нужную «архитектуру лица». Например, женщина может хотеть четко выраженные скулы. После процедуры лицо выглядит моложе, а кожа — свежее.

Объемная коррекция подбородка

Эта процедура — отличная возможность изменить форму, объем и омолодить подбородок при помощи филлера. Коррекция может рассматриваться как альтернатива установке импланта в область подбородка, поясняет косметолог.

Один из самых популярных запросов звучит так: «Доктор, я бы хотела избавиться от второго подбородка». Причин, по которой появилась такая проблема, может быть несколько:

  1. Наследственность. У вас может быть от природы особое строение черепа, характеризующееся короткой шеей и гипертрофичной подборочной костью.

  2. Излишнее отложение жира в этой области (жировая ловушка).

  3. Перерастянутая с возрастом тонкая, атоничная кожа.

Подробнее о различных методиках, которые помогают избавиться от второго подбородка, можно прочитать ЗДЕСЬ.

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Конечный результат будет, как после пластики у хирурга?

 — Вопрос риторический. Результат зависит от показания к косметологический процедуре или операции, правильного выбора пациента и качества проведенной процедуры. У хирургов неограниченные возможности для ринопластики, а у контурной пластики носа филлерами минимальные показания, — поясняет косметолог.

Если есть избытки кожи, птоз (провисание) тканей лица, грыжи век, то волюметрический лифтинг никогда не сравнится с хирургическим. 

А вот безоперационная коррекция подбородка — очень достойная процедура (одна из любимых, признается врач). Она хоть и слегка, но может конкурировать с имплантацией подбородка, если у пациента нет микрогнатии — врожденного недоразвития челюстной кости.

— Используемые объемы филлеров разные, для нас 4–6 мл филлера — это хороший объем, а хирурги устанавливают импланты от 9 мл. Но мы можем создать более гармоничную форму, которая не только омолаживает лицо, но и подтягивает  его овал, — поясняет эксперт.

Важно: безоперационная пластика способна приподнять ткани, восстановить объем, но главное, что она не может делать, — это убрать избытки кожи. Поэтому с некоторыми проблемами нужно идти только к пластическому хирургу — любой опытный косметолог вам об этом скажет.

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Про противопоказания и осложнения

Противопоказания стандартные, как и для всех инъекционных методик.

Осложнения могут встречаться при:

  • неправильных техниках,

  • неверном выборе препарата,

  • неправильном объеме вводимого препарата.

Чаще всего это отечность, болевые ощущения, но в редких случаях встречаются более опасные осложнения, такие как ишемия и некроз тканей. Поэтому врача-косметолога надо выбирать тщательно.

— Я могу точно сказать, что мы не конкурируем с хирургами, а наоборот, отлично дополняем друг друга! Не каждый пациент готов к операции, и во многих случаях косметологи могут улучшить внешний вид и профилактировать дальнейшие возрастные изменения. Однако в тех случаях, когда только операция даст максимальный результат, я всегда буду помогать пациенту решиться и подготовиться к ней, особенно это касается операций для подтяжки живота и груди, — заключила Дарья Лукина.

Софья Хромова