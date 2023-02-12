Волюметрическая коррекция по точкам лифтинга

— Эта процедура подразумевает подтяжку и омоложение лица. Актуальна для женщин без избытка кожи, — говорит Дарья Лукина.

Такая процедура предназначена для создания объемов с помощью специальных гелей-филлеров. Эту процедуру еще называют объемным или 3D-моделированием — врач-косметолог как бы создает нужную «архитектуру лица». Например, женщина может хотеть четко выраженные скулы. После процедуры лицо выглядит моложе, а кожа — свежее.

Объемная коррекция подбородка

Эта процедура — отличная возможность изменить форму, объем и омолодить подбородок при помощи филлера. Коррекция может рассматриваться как альтернатива установке импланта в область подбородка, поясняет косметолог.

Один из самых популярных запросов звучит так: «Доктор, я бы хотела избавиться от второго подбородка». Причин, по которой появилась такая проблема, может быть несколько:

Наследственность. У вас может быть от природы особое строение черепа, характеризующееся короткой шеей и гипертрофичной подборочной костью. Излишнее отложение жира в этой области (жировая ловушка). Перерастянутая с возрастом тонкая, атоничная кожа.

Подробнее о различных методиках, которые помогают избавиться от второго подбородка, можно прочитать ЗДЕСЬ.