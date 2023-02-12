Наверняка каждая женщина старше 35–40 лет хоть раз задумывалась, что обычный крем уже не помогает в борьбе за молодость и пора обратиться к косметологу, а то и пластическому хирургу. Если первый вариант еще не так страшен, то второй точно пугает. Ведь любая операция — это наркоз, реабилитация, швы, дни в клинике.
Современная косметология шагнула далеко вперед. Сейчас многие проблемы можно решить быстро и безболезненно, говорит косметолог Дарья Лукина.
Косметолог-дерматовенеролог. Специалист клиники пластической хирургии GRANDMED в Санкт-Петербурге
«Самые лучшие результаты получаются, когда у пациента и у доктора складывается дуэт»
— Благодаря современным технологиям и знаниям мы, врачи-косметологи, научились работать филлерами с учетом знаний анатомии и с полным пониманием всех возрастных изменений! То есть в некоторых случаях человеку действительно может помочь не пластический хирург, а косметолог, — говорит эксперт.
Важно: введение больших объемов филлеров на основе гиалуроновой кислоты для коррекции груди, бедер, ягодиц официально не разрешено и имеет много осложнений.
— Я настоятельно рекомендую пациентам не выполнять такие процедуры, — предостерегает Дарья Лукина.
Из возможных вмешательств косметолог выделяет три направления.
Безоперационная пластика носа
Технически это сложная методика, требующая большого опыта и знаний врача. Но при таких показаниях, как:
горбинка,
широкая спинка носа,
незначительные асимметрии, в том числе после предшествующей ринопластики,
данная процедура может дать отличный результат.
А вот в некоторых ситуациях без ринопластики не обойтись. К тому же красивый, изящный нос может полностью преобразить внешность. Взять даже известные всем примеры звезд: Кира Найтли, Меган Фокс, Блейк Лайвли… Результаты «до» и «после» впечатляют. Три причины всерьез задуматься о ринопластике назвал пластический хирург, доктор медицинских наук Тигран Алексанян.
Волюметрическая коррекция по точкам лифтинга
— Эта процедура подразумевает подтяжку и омоложение лица. Актуальна для женщин без избытка кожи, — говорит Дарья Лукина.
Такая процедура предназначена для создания объемов с помощью специальных гелей-филлеров. Эту процедуру еще называют объемным или 3D-моделированием — врач-косметолог как бы создает нужную «архитектуру лица». Например, женщина может хотеть четко выраженные скулы. После процедуры лицо выглядит моложе, а кожа — свежее.
Объемная коррекция подбородка
Эта процедура — отличная возможность изменить форму, объем и омолодить подбородок при помощи филлера. Коррекция может рассматриваться как альтернатива установке импланта в область подбородка, поясняет косметолог.
Один из самых популярных запросов звучит так: «Доктор, я бы хотела избавиться от второго подбородка». Причин, по которой появилась такая проблема, может быть несколько:
Наследственность. У вас может быть от природы особое строение черепа, характеризующееся короткой шеей и гипертрофичной подборочной костью.
Излишнее отложение жира в этой области (жировая ловушка).
Перерастянутая с возрастом тонкая, атоничная кожа.
Подробнее о различных методиках, которые помогают избавиться от второго подбородка, можно прочитать ЗДЕСЬ.
Конечный результат будет, как после пластики у хирурга?
— Вопрос риторический. Результат зависит от показания к косметологический процедуре или операции, правильного выбора пациента и качества проведенной процедуры. У хирургов неограниченные возможности для ринопластики, а у контурной пластики носа филлерами минимальные показания, — поясняет косметолог.
Если есть избытки кожи, птоз (провисание) тканей лица, грыжи век, то волюметрический лифтинг никогда не сравнится с хирургическим.
А вот безоперационная коррекция подбородка — очень достойная процедура (одна из любимых, признается врач). Она хоть и слегка, но может конкурировать с имплантацией подбородка, если у пациента нет микрогнатии — врожденного недоразвития челюстной кости.
— Используемые объемы филлеров разные, для нас 4–6 мл филлера — это хороший объем, а хирурги устанавливают импланты от 9 мл. Но мы можем создать более гармоничную форму, которая не только омолаживает лицо, но и подтягивает его овал, — поясняет эксперт.
Важно: безоперационная пластика способна приподнять ткани, восстановить объем, но главное, что она не может делать, — это убрать избытки кожи. Поэтому с некоторыми проблемами нужно идти только к пластическому хирургу — любой опытный косметолог вам об этом скажет.
Про противопоказания и осложнения
Противопоказания стандартные, как и для всех инъекционных методик.
Осложнения могут встречаться при:
неправильных техниках,
неверном выборе препарата,
неправильном объеме вводимого препарата.
Чаще всего это отечность, болевые ощущения, но в редких случаях встречаются более опасные осложнения, такие как ишемия и некроз тканей. Поэтому врача-косметолога надо выбирать тщательно.
— Я могу точно сказать, что мы не конкурируем с хирургами, а наоборот, отлично дополняем друг друга! Не каждый пациент готов к операции, и во многих случаях косметологи могут улучшить внешний вид и профилактировать дальнейшие возрастные изменения. Однако в тех случаях, когда только операция даст максимальный результат, я всегда буду помогать пациенту решиться и подготовиться к ней, особенно это касается операций для подтяжки живота и груди, — заключила Дарья Лукина.