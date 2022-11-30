3 эффективных способа убрать щеки и сделать скулы без похода к косметологу

Двойной подбородок, пухлые щеки, нечеткий овал — многие люди комплексуют из-за полного лица и не могут его принять, ведь даже модели plus size часто могут похвастаться точеными скулами!

Спешим огорчить: точечного похудения не существует, невозможно избавиться от лишнего веса только в одной зоне — если, конечно, речь не идет о пластических операциях. Поэтому если вы хотите «похудеть лицом», в первую очередь стоит проанализировать свой образ жизни: добавить больше спорта, питаться сбалансированно.

Впрочем, есть методы с доказанной эффективностью, которые помогут сделать ваше лицо более худым быстрее.