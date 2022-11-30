3 эффективных способа убрать щеки и сделать скулы без похода к косметологу

Двойной подбородок, пухлые щеки, нечеткий овал — многие люди комплексуют из-за полного лица и не могут его принять, ведь даже модели plus size часто могут похвастаться точеными скулами!
Спешим огорчить: точечного похудения не существует, невозможно избавиться от лишнего веса только в одной зоне — если, конечно, речь не идет о пластических операциях. Поэтому если вы хотите «похудеть лицом», в первую очередь стоит проанализировать свой образ жизни: добавить больше спорта, питаться сбалансированно.
Впрочем, есть методы с доказанной эффективностью, которые помогут сделать ваше лицо более худым быстрее.
Сократите количество соли
Очень часто даже у стройных людей лицо выглядит более полным из-за отеков. По словам доктора Майкла Бола, одна из распространенных причин этого — рацион с большим количеством соли. Натрий удерживает воду, в итоге появляется отек, в зоне лица он, как правило, будет заметен больше всего.
В идеале есть не больше 1,5 г натрия в день — это примерно две трети чайной ложки. Тогда и лицо будет выглядеть более худым. Впрочем, совсем от соли не стоит отказываться никому. О том, почему это так, можно прочитать ЗДЕСЬ.
Используйте полезные перекусы
Одна из распространенных причин, почему вы набираете вес, — привычка перекусывать и заедать стресс. То есть вы вроде бы не хотите есть по-настоящему, но всё равно жуете. Если вам так хочется похрустеть чем-то вечером под просмотр любимого сериала, попробуйте заменить чипсы на морковные палочки или огурец. Их нередко называют продуктами с «отрицательной калорийностью», однако на самом деле в них просто довольно мало калорий и много воды, так что можно съесть очень много такой закуски без вреда для фигуры. Привычка перекусывать чем-то не слишком тяжелым может помочь вам прийти к дефициту калорий без жестких ограничений.
Есть и такой совет: попробуйте 80% времени стараться есть полезную еду, а в 20% позволять себе любые лакомства.
Сочетайте кардио с силовыми тренировками
Эксперт по фитнесу Энтони Дж. Йенг рекомендует для наиболее эффективного похудения комбинировать силовые тренировки с кардионагрузкой. Так вы сможете добиться и стройного тела, и стройного лица, пишет
Объясним, что есть что: все физические нагрузки можно разделить на аэробные и анаэробные. Во время первых тело получает энергию с участием кислорода — это и есть те самые кардионагрузки. Ко второй группе относятся занятия на тренажерах и силовые тренировки.
Кстати
А что по поводу модного в последнее время фейс-фитнеса? Единого мнения по этому вопросу нет: кто-то считает его бесполезной тратой времени, кто-то — панацеей от старения. Подробнее на эту тему можно прочитать ЗДЕСЬ.