Весь мир как будто помешался на идее похудения. И немудрено: калорийной еды в наше время вдоволь, особых усилий для ее поисков не нужно, физической активности у многих тоже нет. А между тем, лишние килограммы — это, в первую очередь, очень вредно для вашего здоровья.
Разговоры о том, что именно мешает похудеть, ведутся постоянно. Кто-то обвиняет во всем конкретные продукты, кто-то верит в силу позитивного мышления, а кто-то вообще пытается практиковать голодание.
Некоторые из этих теорий действительно имеет в своей основе рациональное зерно, а некоторые больше вредят, чем помогают. Однако важно знать о пяти самых главных, доказанных учеными причинах, по которым у вас могут быть проблемы с лишним весом.
Дефицит сна
Сон — важная составляющая здорового образа жизни, которую мы привыкли недооценивать. Все знают о том, что спать важно, однако практически каждый время от времени пренебрегает сном ради работы, учебы или просто очередной серии любимого сериала.
Однако эндокринолог Зухра Павлова предупреждает: люди, которые спят меньше 7 часов в сутки, в среднем переедают 385 ккал в день. Причем как правило эти калории они получают из довольно вредных для здоровья продуктов. Лишние 385 ккал за день рискуют превратиться в 40 граммов жира.
А теперь представьте, что станет с вашей фигурой, если вы недосыпаете на постоянной основе. Так если хотите быть стройным — не относитесь ко сну как к чему-то маловажному!
Стресс
И речь тут не только о том, что негативные переживания так и тянет зажевать чем-нибудь сладким — хотя эта привычка тоже заставляет вас набирать вес. Дело в кортизоле.
Избыток ультрапереработанных продуктов
Возвращаясь к теме еды, которая может сделать вас толстым, стоит отдельно отметить утрапереработанную пищу.
Диетолог Даниэла Нери отмечает, что в ультрапереработанной еде больше химических добавок, больше калорий, сахара и жира — поэтому именно они могут спровоцировать ожирение.
Слишком много времени с телефоном в руках
Признайтесь честно: выпускаете ли вы вообще телефон из рук в течение дня? Многие утром на работу едут с телефоном в руках, весь рабочий день проводят у компьютера, а все выходные тратят на телевизор.
Почему это плохо? Во-первых, просиживая за гаджетами часы напролет, вы практически не двигаетесь и не сжигаете калорий. Во-вторых, многие еще и любят перекусить, уткнувшись в монитор — а так риск переесть и даже не заметить этого гораздо выше.
Слишком много калорий
Наконец, самая главная, очевидная и вместе с тем почему-то все равно игнорируемая причина лишнего веса — слишком большое количество калорий. Если вы едите больше, чем тратите энергии, вы толстеете — это золотое правило.
По словам доктора Павловой, ни генетика, ни даже отсутствие спорта не заставляли бы человека полнеть, если бы он не переедал. В той или иной степени переедание как фактор риска есть у всех людей с лишним весом.
- Люди получают слишком много энергии из пищи или едят относительно адекватно, но слишком мало двигаются и, тем более, не тренируются специально, чтобы поддерживать форму. То есть поступление энергии превосходит ее расход, и наш организм старается аккумулировать «лишнее», — согласен с коллегой эндокринолог Александр Калинченко.
Вам может казаться, что едите вы совсем чуть-чуть, однако если вы внимательно проанализируете свой рацион за день, может оказаться, что на самом деле калорий гораздо больше, чем вам нужно.
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