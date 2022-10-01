Весь мир как будто помешался на идее похудения. И немудрено: калорийной еды в наше время вдоволь, особых усилий для ее поисков не нужно, физической активности у многих тоже нет. А между тем, лишние килограммы — это, в первую очередь, очень вредно для вашего здоровья.

Разговоры о том, что именно мешает похудеть, ведутся постоянно. Кто-то обвиняет во всем конкретные продукты, кто-то верит в силу позитивного мышления, а кто-то вообще пытается практиковать голодание.

Некоторые из этих теорий действительно имеет в своей основе рациональное зерно, а некоторые больше вредят, чем помогают. Однако важно знать о пяти самых главных, доказанных учеными причинах, по которым у вас могут быть проблемы с лишним весом.