По словам врача-эндокринолога Зухры Павловой, ни генетика, ни отсутствие физических нагрузок, ни что-либо еще никогда бы не привели к набору лишних килограммов, если бы человек не переедал. Как отметила врач, переедание — самый главный фактор риска, который в той или иной степени есть у любого человека с избыточной массой тела.
- Закон Ломоносова-Лазуазье (закон сохранения массы) не оставляет никаких сомнений, что лишние килограммы жировой ткани — это лишние калории, пришедшие с пищей. Масса веществ, вступивших в химическую реакцию, равна массе образовавшихся веществ. Это закон природы, — подчеркнула врач-эндокринолог в своем телеграм-канале.
Как добавила Зухра Павлова, люди с ожирением заблуждаются, когда думают, что мало едят. На самом деле они часто просто не замечают съеденного — либо «кусочничают», либо не соблюдают баланс в пище по белкам, углеводам и жирам. Осознать, что переедание все-таки есть, можно, если начать вести дневник питания. Врач уверена, что только после того, как человек перестанет себя обманывать и увидит проблему, ее можно начать решать.
- Если уменьшать каждую свою порцию всего на 1/5, то вы точно начнете сбрасывать вес. При стандартном калораже для средней женщины в 1600-1800 ккал, вам надо убрать 320-360 ккал в день. Скорее всего, они прячутся в печеньках, конфетках и прочих незаметных «чего-нибудь к чаю», — говорит эндокринолог.
Ожирение заразно?
Ранее Зухра Павлова сравнила ожирение с инфекцией, которая легко может распространяться среди близких людей. По словам врача, люди склонны зеркалить поведение друг друга — если в вашем близком окружении кто-то постоянно переедает, есть риск, что и вы невольно начнете делать то же самое.
В качестве доказательства этой теории врач привела в пример результаты исследования, которое проводилось несколько лет назад. Оно показало, что у человека, у которого есть друг с лишней массой тела, шансы стать полным вырастают на 57%. У тех, у кого братья или сестры с лишним весом, этот риск увеличивался на 40%, у кого супруг с лишними килограммами — на 37%. Такая закономерность была замечена даже в отношении соседей.
Также доктор рассказывала о связи лишнего веса с сильными головными болями и риском потери зрения. Речь про идиопатическую внутричерепную гипертензию (ИВГ). Хотя причины ее развития точно не ясны, по словам врача, есть наблюдения, что эта патология чаще всего развивается у молодых или женщин средних лет, страдающих избыточной массой тела. При этом, когда такие женщины похудели, головные боли у них уменьшались или полностью исчезали.