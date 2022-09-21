- Закон Ломоносова-Лазуазье (закон сохранения массы) не оставляет никаких сомнений, что лишние килограммы жировой ткани — это лишние калории, пришедшие с пищей. Масса веществ, вступивших в химическую реакцию, равна массе образовавшихся веществ. Это закон природы, — подчеркнула врач-эндокринолог в своем телеграм-канале.

Как добавила Зухра Павлова, люди с ожирением заблуждаются, когда думают, что мало едят. На самом деле они часто просто не замечают съеденного — либо «кусочничают», либо не соблюдают баланс в пище по белкам, углеводам и жирам. Осознать, что переедание все-таки есть, можно, если начать вести дневник питания. Врач уверена, что только после того, как человек перестанет себя обманывать и увидит проблему, ее можно начать решать.