Хирург Алексанян назвал 3 популярные бьюти-процедуры, которые на самом деле не работают

Женщинам всегда хочется перемен, что-то эдакое купить или сделать, чтобы сразу стать моложе лет на 10, привлекательнее. А весной хочется особенно — ведь впереди лето, пляжный сезон, открытая одежда, отпуск. И косметологи предлагают разные заманчивые варианты, которые обещают быстрый и заметный эффект.
По мнению пластического хирурга Тиграна Алексаняна, не всегда надо рассчитывать на радужные обещания и возможности косметологии. Врач рассказал, на какие манипуляции не стоит тратить время и деньги.
Пластический хирург, эксперт по ринопластике, главный врач клиники Art Plastic, доктор медицинских наук
Безоперационная ринопластика
Коррекция формы носа без хирургического вмешательства — именно это в последнее время активно рекламируют косметологи. Чтобы улучшить внешний вид носа, предлагается сделать инъекции филлеров на основе гиалуроновой кислоты или гидроксиапатита кальция, или гормональных препаратов. Но на самом деле все не так просто.
С помощью филлеров действительно можно немного скорректировать контуры носа, как это делают со скулами или подбородком. Но нужно понимать, что эффект сохранится максимум только на 1-1,5 года. После придется повторять инъекции или возвращаться к внешности, данной природой. К тому же введение большого объема филлера может вызвать ухудшение кровообращения носа, сдавить важные сосуды, что спровоцирует ишемию или даже некроз тканей.
Гормональные инъекции обещают размягчить хрящевую ткань носа, чтобы уменьшить ее объем и скорректировать форму. Но процесс происходит абсолютно бесконтрольно, и хрящи могут «расплавиться» настолько, что нос деформируется и так «уплывет», что его придется спасать операцией.
Липофилинг груди
Желание увеличить грудь и улучшить ее форму есть у многих женщин, особенно после родов, когда происходят заметные трансформации фигуры. Реальный и заметный результат в этом случае дает маммопластика — операция по коррекции формы и размера молочных желез с использованием силиконовых имплантатов или без них. Но нередко женщины боятся операции и пытаются найти другие, менее травматичные способы увеличить грудь.
Одна из таких процедур — липофилинг. Она подразумевает введение собственных жировых клеток пациентки. Они забираются в той зоне, где их много, и используются для создания дополнительного объема в других областях лица и тела.
Действительно, с помощью липофилинга можно улучшить форму груди — убрать неровности и заполнить небольшие пустоты. Но устранить провисание, значительно увеличить размер и создать красивую пышную форму может только полноценная пластика. Кроме того, липофилинг со временем рассасывается, и результат сходит на нет.
Шприцевая липосакция
Всеобщее помешательство на ЗОЖе и спорте привело к буму популярности всех видов липосакции. Далеко не все жировые отложения можно убрать даже самой суровой диетой и жестким графиком тренировок. Гормональные жировые «ловушки» образуются в труднодоступных зонах — в области живота, подмышек, коленей, бедер, щек, подбородка.
Избавиться от них помогает липосакция, и косметологи нередко рекомендуют шприцевую методику, как малотравматичную. С ее помощью, действительно, можно убрать небольшой объем подкожно-жировой клетчатки в области лица. Между тем, скорректировать контуры живота или бедер поможет только полноценная аппаратная липосакция под контролем пластического хирурга.