Хирург Алексанян назвал 3 популярные бьюти-процедуры, которые на самом деле не работают

Безоперационная ринопластика

Коррекция формы носа без хирургического вмешательства — именно это в последнее время активно рекламируют косметологи. Чтобы улучшить внешний вид носа, предлагается сделать инъекции филлеров на основе гиалуроновой кислоты или гидроксиапатита кальция, или гормональных препаратов. Но на самом деле все не так просто.

С помощью филлеров действительно можно немного скорректировать контуры носа, как это делают со скулами или подбородком. Но нужно понимать, что эффект сохранится максимум только на 1-1,5 года. После придется повторять инъекции или возвращаться к внешности, данной природой. К тому же введение большого объема филлера может вызвать ухудшение кровообращения носа, сдавить важные сосуды, что спровоцирует ишемию или даже некроз тканей.

Гормональные инъекции обещают размягчить хрящевую ткань носа, чтобы уменьшить ее объем и скорректировать форму. Но процесс происходит абсолютно бесконтрольно, и хрящи могут «расплавиться» настолько, что нос деформируется и так «уплывет», что его придется спасать операцией.