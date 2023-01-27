«Азиатское сияние»
После бокала вина или другого алкоголя у вас вдруг начинают красным огнем полыхать щеки и даже на ощупь становятся горячими? Такую физиологическую реакцию на алкоголь называют «азиатским сиянием», ее связывают с вариантом гена ALDH2*2 и дефицитом фермента, ответственного за метаболизм алкоголя.
Исследователи Медицинской школы Стэнфордского университета в США проанализировали, что именно происходит, когда кровь приливает к коже после выпитого алкоголя, и сделали поразительное открытие, что это может указывать на опасные для жизни заболевания. Исследование
Красные щеки — причина и следствие
Ученые изучали влияние дефицита фермента ALDH2 на мышах. При употреблении алкоголя у испытуемых обнаружилось утолщение сосудов и нарушение их тонуса. Исследователи пришли к выводу, что в кровеносных сосудах лабораторных животных происходит воспалительная реакция, которая ограничивает кровоток и может привести к ишемической болезни сердца,
Но на мышах ученые не остановились. Они продолжили изучать влияние алкоголя на людей, имеющих вариант гена ALDH2*2, который и ухудшает способность организма усваивать алкоголь. Считается, что он есть у 8 % населения Земли, чаще — у азиатов.
Оказалось, что риск развития сердечно-сосудистых заболеваний у людей с ALDH2*2 в четыре раза выше. При условии, что они не трезвенники. Так что, ученые подтвердили, если у кого-то есть этот ген, единственный способ снизить риск — не пить алкоголь.
— Если люди с вариантом гена ALDH2*2 будут постоянно употреблять алкоголь, риск сердечно-сосудистых заболеваний, гипертонии, рака, диабета увеличится в разы, —
Почему краснеют щеки после выпитого алкоголя
Щеки горят после бокала вина не только из-за того, что у человека нет нужного фермента, расщепляющего алкоголь. Это также может быть связано с присутствием в напитке гистамина — особенно в красном вине, но не только. Появляется он там в процессе ферментации.
Некоторые люди чувствительны к этому веществу. Причем реакцией на гистамин могут быть не только красные щеки, но и диарея или сильный насморк.
Также покраснеть лицо после выпитого может из-за содержащихся в алкоголе дрожжей, сульфитов, диоксида серы или других добавок.
Канадское исследование про алкоголь
Ранее канадские ученые заявили, что нет такого количества или вида алкоголя, которые могли бы быть полезны для здоровья. Об этом
Ученые призвали полностью отказаться от спиртного. Это сразу же улучшит здоровье и качество сна. По их данным, употребление одного или двух стандартных «дринков» в неделю, скорее всего, не будет иметь тяжелых последствий, но если пить от трех до шести порций алкоголя в неделю, — риск развития рака молочной железы, толстой кишки и других видов онкологии возрастает.