Красные щеки — причина и следствие

Ученые изучали влияние дефицита фермента ALDH2 на мышах. При употреблении алкоголя у испытуемых обнаружилось утолщение сосудов и нарушение их тонуса. Исследователи пришли к выводу, что в кровеносных сосудах лабораторных животных происходит воспалительная реакция, которая ограничивает кровоток и может привести к ишемической болезни сердца, сообщает издание New York Post.

Но на мышах ученые не остановились. Они продолжили изучать влияние алкоголя на людей, имеющих вариант гена ALDH2*2, который и ухудшает способность организма усваивать алкоголь. Считается, что он есть у 8 % населения Земли, чаще — у азиатов.

Оказалось, что риск развития сердечно-сосудистых заболеваний у людей с ALDH2*2 в четыре раза выше. При условии, что они не трезвенники. Так что, ученые подтвердили, если у кого-то есть этот ген, единственный способ снизить риск — не пить алкоголь.