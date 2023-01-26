3 симптома рака кишечника, которые чаще всего связывают с другими болезнями

Колоректальный рак считается одним из самых распространенных видов опухолей. Болезнь развивается быстро, при этом стремительно «молодеет» — страдают даже те, кому нет еще и 40 лет. Ежегодно врачи определяют 600 тысяч новых случаев во всем мире. На долю России приходится около 50 тысяч из них.

Самое важное — это вовремя обратиться за помощью. Ведь чем раньше врач выявит опасное заболевание, тем больше шансов добиться стойкой ремиссии. Поэтому надо обращать внимание на самые необычные признаки — они как раз могут стать первыми тревожными звоночками.