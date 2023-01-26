3 симптома рака кишечника, которые чаще всего связывают с другими болезнями
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Колоректальный рак считается одним из самых распространенных видов опухолей. Болезнь развивается быстро, при этом стремительно «молодеет» — страдают даже те, кому нет еще и 40 лет. Ежегодно врачи определяют 600 тысяч новых случаев во всем мире. На долю России приходится около 50 тысяч из них.

Самое важное — это вовремя обратиться за помощью. Ведь чем раньше врач выявит опасное заболевание, тем больше шансов добиться стойкой ремиссии. Поэтому надо обращать внимание на самые необычные признаки — они как раз могут стать первыми тревожными звоночками.

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По словам Сары Миллс, колоректального хирурга больницы Листер в Лондоне, пациенты, у которых удалось выявить патологии на ранней стадии, были обеспокоены следующими симптомами:

  • появилась странная шишка, которую можно было прощупать в животе (правда, удавалось это сделать только людям без лишнего веса). В животе как будто «было что-то лишнее», если на него надавить;

  • стало тяжело подниматься по лестнице, ускорять шаг, поднимать пакеты — силы словно сразу же покидали тело;

  • при любых физических нагрузках появлялась одышка, хотя кардиолог заверил, что с сердцем все в полном порядке.

- Только в каждом четвертом случае рака кишечника наблюдается частичная или полная непроходимость кишечника — человек начинает страдать от запора, ему может быть больно во время похода в туалет «по-большому». В остальных случаях патология может и не проявляться так явно, — поясняет Сара Миллс.

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Анатолий Недозимованый

Врач-колопроктолог больницы № 9 Петербурга

Самые ранние признаки рака прямой кишки

  • Кровотечения при дефекации разной степени выраженности,

  • слизь в стуле,

  • ощущение инородного тела в заднем проходе,

  • расстройства дефекации (от ложных позывов до затрудненной дефекации).

- Но даже эти первые симптомы — показатель уже давно развивающегося онкологического процесса. Хотя и они чаще всего пациентов не настораживают, симптомы долго объясняют геморроем и к врачу не торопятся, — отмечает врач. — Рак ободочной кишки имеет еще меньше проявлений. Его самые ранние признаки — расстройства стула, чаще всего — поносы, чередующиеся с запорами, причем этот симптом тоже — показатель того, что онкологический процесс развивается достаточно давно.

Какие могут быть причины появления болезни

Елена Смирнова
Елена Смирнова

проктолог, онколог, хирург

Личный сайт

Ученые выяснили, что «раннее» начало колоректального рака было наиболее тесно связано со следующими факторами:

  •  самую сильную связь выявили у людей, которые никогда не принимали НПВС (лекарства с жаропонижающими, обезболивающими и противовоспалительными эффектами. — Прим. ред.);

  • частое употребление алкоголя (более 28 граммов в день);

  • любовь к красному мясу;

  • недостаток клетчатки в рационе (этот фактор эксперты тесно связали именно с раком прямой кишки);

  • дефицит фолиевой кислоты и кальция;

  • и еще один, наверное, совершенно неожиданный факт: неполное школьное образование.

При чем тут наличие школьного аттестата? На самом деле все просто: плохое образование связано с низким социально-экономическим статусом, а значит, эти люди не могли получить полноценную медицинскую помощь в течение жизни, а также не владели даже базовыми знаниями о здоровье, поясняет эксперт.

Софья Хромова