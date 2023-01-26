3 симптома рака кишечника, которые чаще всего связывают с другими болезнями

Колоректальный рак считается одним из самых распространенных видов опухолей. Болезнь развивается быстро, при этом стремительно «молодеет» — страдают даже те, кому нет еще и 40 лет. Ежегодно врачи определяют 600 тысяч новых случаев во всем мире. На долю России приходится около 50 тысяч из них.
Самое важное — это вовремя обратиться за помощью. Ведь чем раньше врач выявит опасное заболевание, тем больше шансов добиться стойкой ремиссии. Поэтому надо обращать внимание на самые необычные признаки — они как раз могут стать первыми тревожными звоночками.
По словам Сары Миллс, колоректального хирурга больницы Листер в Лондоне, пациенты, у которых удалось выявить патологии на ранней стадии, были обеспокоены следующими симптомами:
появилась странная шишка, которую можно было прощупать в животе (правда, удавалось это сделать только людям без лишнего веса). В животе как будто «было что-то лишнее», если на него надавить;
стало тяжело подниматься по лестнице, ускорять шаг, поднимать пакеты — силы словно сразу же покидали тело;
при любых физических нагрузках появлялась одышка, хотя кардиолог заверил, что с сердцем все в полном порядке.
- Только в каждом четвертом случае рака кишечника наблюдается частичная или полная непроходимость кишечника — человек начинает страдать от запора, ему может быть больно во время похода в туалет «по-большому». В остальных случаях патология может и не проявляться так явно, —
Врач-колопроктолог больницы № 9 Петербурга
Самые ранние признаки рака прямой кишки
Кровотечения при дефекации разной степени выраженности,
слизь в стуле,
ощущение инородного тела в заднем проходе,
расстройства дефекации (от ложных позывов до затрудненной дефекации).
- Но даже эти первые симптомы — показатель уже давно развивающегося онкологического процесса. Хотя и они чаще всего пациентов не настораживают, симптомы долго объясняют геморроем и к врачу не торопятся, — отмечает врач. — Рак ободочной кишки имеет еще меньше проявлений. Его самые ранние признаки — расстройства стула, чаще всего — поносы, чередующиеся с запорами, причем этот симптом тоже — показатель того, что онкологический процесс развивается достаточно давно.
Какие могут быть причины появления болезни
Ученые выяснили, что «раннее» начало колоректального рака было наиболее тесно связано со следующими факторами:
самую сильную связь выявили у людей, которые никогда не принимали НПВС (лекарства с жаропонижающими, обезболивающими и противовоспалительными эффектами. — Прим. ред.);
частое употребление алкоголя (более 28 граммов в день);
любовь к красному мясу;
недостаток клетчатки в рационе (этот фактор эксперты тесно связали именно с раком прямой кишки);
дефицит фолиевой кислоты и кальция;
и еще один, наверное, совершенно неожиданный факт: неполное школьное образование.
При чем тут наличие школьного аттестата? На самом деле все просто: плохое образование связано с низким социально-экономическим статусом, а значит, эти люди не могли получить полноценную медицинскую помощь в течение жизни, а также не владели даже базовыми знаниями о здоровье, поясняет эксперт.