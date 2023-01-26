У человека множество потребностей, но среди них выделяется одна. Чаще всего мы жаждем предсказуемости, уверенности в завтрашнем дне, в том, что утром снова будет светить солнце, что к остановке вовремя приедет автобус, что коллега не завалит проект, а любимый человек никогда не предаст.
Психолог
«Предсказуемость основана на надежности, —
С точки зрения отношений надежность — это самый прочный клей. Надежный человек помнит, что и кому обещал, а также осознает, что обещания не имеют сроков годности. Надежность — это признанное чувство долга перед другим человеком, зрелость и предсказуемость. В конечном итоге она обеспечивает безопасность этих самых отношений.
«Отсутствие надежности может породить восприятие эгоцентризма, поверхностности, неспособности сосредоточиться, возможно, даже обмана и нечестности, — говорит психолог. — Проще говоря, люди, которые ненадежны, могут рассматриваться как «небезопасные».
По словам эксперта, людей, которые не склонны рисковать, намного больше, чем тех, кто готов все время «пить шампанское».
«Считается, что нарушенные ожидания, то есть отсутствие предсказуемости и надежности, лежат в основе тревожного момента, — предупреждает доктор Эверли. — И те, кто не склонен к риску, не смогут доверять ненадежному человеку. Так что именно эта черта характера напрямую связана с качеством отношений и успехом в карьере».
9 способов прослыть надежным человеком
Не опаздывайте на встречи и свидания.
Выполняйте то, что обещаете. Лучше пообещать меньше и сделать больше. Помните, что обещания не имеют сроков годности.
Старайтесь не говорить негативно о людях «за глаза». Им все равно передадут ваши слова.
Никогда не предавайте доверие другого человека. Боль от предательства длится всю жизнь.
Помните, что критика сама по себе не является целью. Если приходится критиковать, предоставьте конструктивные предложения. Критикуйте наедине, когда это возможно.
Избегайте ненужных рисков с разрушительными последствиями.
Никогда не шутите о чужом несчастье. Никогда не делайте другого человека центром шутки или розыгрыша. Унижение запечатлевается в памяти.
Берите на себя ответственность за свои поступки. Не пытайтесь скрыть ошибку, это может привести к последствиям куда серьезнее, чем то, что вы пытаетесь скрыть.
Следуйте моральному компасу. Будьте честны с людьми. Это гораздо проще, чем пытаться вспомнить полуправду или попытки обмана.