«Предсказуемость основана на надежности, — говорит психолог, автор книг, посвященных стрессоустойчивости человека, Джордж Эверли-младший. — Надежность, в свою очередь, это степень, в которой удовлетворяются ожидания человека».

С точки зрения отношений надежность — это самый прочный клей. Надежный человек помнит, что и кому обещал, а также осознает, что обещания не имеют сроков годности. Надежность — это признанное чувство долга перед другим человеком, зрелость и предсказуемость. В конечном итоге она обеспечивает безопасность этих самых отношений.

«Отсутствие надежности может породить восприятие эгоцентризма, поверхностности, неспособности сосредоточиться, возможно, даже обмана и нечестности, — говорит психолог. — Проще говоря, люди, которые ненадежны, могут рассматриваться как «небезопасные».

По словам эксперта, людей, которые не склонны рисковать, намного больше, чем тех, кто готов все время «пить шампанское».

«Считается, что нарушенные ожидания, то есть отсутствие предсказуемости и надежности, лежат в основе тревожного момента, — предупреждает доктор Эверли. — И те, кто не склонен к риску, не смогут доверять ненадежному человеку. Так что именно эта черта характера напрямую связана с качеством отношений и успехом в карьере».