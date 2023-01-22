5 способов вытащить ребенка из гаджетов

Определите четкое время для гаджетов в расписании дня

- Время «общения» с гаджетами у ребенка должно быть одно и то же в течение дня. Например, после школы или сада либо в выходные после обеда, — объяснила психолог Виктория Дмитриева. — Тогда ребенок не «трясется» — дадут, не дадут, когда заберут, не выпрашивает их целый день, а спокойно к ним относится.

Не забирайте гаджет у ребенка внезапно

- Никогда не вырывайте телефон из рук ребенка, — предупреждает психолог. — Надо заранее предупредить, что время заканчивается — например, через 15 минут. Важно убедиться, что ребенок вас услышал и осознал, который час. Потом стоит напомнить ему, что осталось 10 минут, затем — что 5 минут. И только тогда можно забирать гаджет. В этом случае выше вероятность, что ребенок отдаст его спокойно и без истерики.



Если ребенок еще не понимает, сколько времени, поставьте перед ним песочные часы минут на 15, чтобы ему было видно, как сыпется песок.

Договоритесь о бонусах

- Предложите ребенку отдавать вам гаджеты без напоминаний в обмен на дополнительные минуты экранного времени. Например, не пропустил срок сдачи телефона, к следующему сеансу бонусом добавляется 15 минут, — рекомендует Виктория Дмитриева. — Это будет стимулировать ребенка самому следить за тем, сколько времени он пользуется гаджетами.

Сделайте жизнь ребенка более разнообразной

- Сделайте реальную жизнь ребенка настолько интересной и приятной, что у него не будет времени и желания сбегать в виртуальную, — говорит психолог Виктория Дмитриева.

Создайте дома комфортную атмосферу

- Часто дети проваливаются в виртуальный мир, чтобы справиться со сложностями в реальном мире, — объясняет эксперт. — Это нередко происходит, если ребенка постоянно критикуют, если родители вечно ссорятся и кричат, если дома тревожно и страшно. Когда в семье любовь, принятие, комфортная обстановка, совместные традиции и увлечения — вероятность стать зависимым от гаджетов ниже.



Ученые доказали — чем ниже сплоченность членов семьи (папа на работе с утра до ночи, мама сама вечно сидит в телефоне), тем выше вероятность развития игровой зависимости у ребенка.

- Введите хотя бы одно объединяющее мероприятие в день, — рекомендует Виктория Дмитриева. — Собирайтесь за одним столом на ужин, или выходите вечером прогуляться все вместе, или просто поиграйте в настольную игру, посмотрите семейный фильм.