По каким признакам на лице можно распознать серьезные проблемы с кишечником
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Кишечник некоторые врачи называют «самым могущественным органом». И это сравнение как нельзя лучше описывает его роль в нашем организме. Так, например, далеко не все знают, что кишечник может управлять нашим поведением и настроением. Внезапное желание купить шоколадку или кусок сала рождается вовсе не в голове. На самом деле такие сигналы мозгу посылают бактерии, обитающие в нашем кишечнике. А еще они умеют влиять на иммунитет, настроение и даже риск заболеть деменцией.

Александр Суворов
Александр Суворов

Микробиолог, заведующий отделом молекулярной микробиологии Института экспериментальной медицины (ИЭМ), профессор, член-корреспондент РАН, доктор медицинских наук

— Хорошо известно: если мы делаем для себя что-нибудь приятное, у нас вырабатываются так называемые гормоны счастья — тот же серотонин. Так вот: около 90 % серотонина или серотонин-подобных веществ на самом деле вырабатываются не в мозге, а именно в кишечнике. Есть даже данные, что многие гормоноподобные вещества выделяют сами кишечные бактерии. Поэтому когда наш кишечник здоров, у нас и настроение хорошее, — рассказывал «Доктору Питеру» эксперт.

В кишечном эпителии больше всего клеток, которые стимулируют иммунную систему и влияют на так называемые инфламмасомы — белковые комплексы, отвечающие за активацию любого воспалительного ответа в организме. Есть научные работы, которые показали: первопричина ряда заболеваний мозга (например, рассеянного склероза, болезни Паркинсона, болезни Альцгеймера) может находиться в кишечнике.

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Есть признаки, по которым легко заподозрить проблемы с ЖКТ: боль в животе, диарея, запор, вздутие, повышенное газообразование. Однако не всегда организм заявляет о сбоях напрямую.

Так, проблемы с кишечником также можно «прочитать» по лицу:

  • у вас появились странные темные пятна,

  • кожа резко стала сухой,

  • вы стали страдать от псориаза,

  • у вас на коже появились покраснения и шелушения, которые никак не проходят,

  • вас буквально обсыпало прыщами, хотя раньше вы не страдали от подобных проблем.

— Пищеварительный тракт заполнен триллионами бактерий, которые ферментируют пищу, создавая белки и молекулы, которые контролируют многие процессы в организме, включая состояние кожи. Когда с кишечником не все в порядке, кожа не может правильно «обновляться», плюс она выступает своеобразным индикатором проблем, — цитирует британское издание Express доктора Чун Тан.

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Как помочь кишечнику

Александра Яковлева
Александра Яковлева
терапия, гастроэнтерология

гастроэнтеролог, терапевт, гепатолог СМ-Клиника в Санкт-Петербурге

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Для здоровья кишечника в рацион стоит включить:

  • цветную капусту;

  • кабачки;

  • брокколи;

  • спаржу;

  • петрушку, укроп, зеленый салат;

  • жирную рыбу;

  • бурый рис;

  • кисломолочные продукты.

Однако включать «молочку» в рацион следует с осторожностью. Людям с непереносимостью лактозы — молочного сахара — цельное молоко и продукты на его основе скорее навредят, чем принесут пользу, рассказывала гастроэнтеролог. В таком случае подойдут безлактозные продукты — они неопасны.

Софья Хромова