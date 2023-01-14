По каким признакам на лице можно распознать серьезные проблемы с кишечником

— Хорошо известно: если мы делаем для себя что-нибудь приятное, у нас вырабатываются так называемые гормоны счастья — тот же серотонин. Так вот: около 90 % серотонина или серотонин-подобных веществ на самом деле вырабатываются не в мозге, а именно в кишечнике . Есть даже данные, что многие гормоноподобные вещества выделяют сами кишечные бактерии. Поэтому когда наш кишечник здоров, у нас и настроение хорошее, — рассказывал «Доктору Питеру» эксперт.

В кишечном эпителии больше всего клеток, которые стимулируют иммунную систему и влияют на так называемые инфламмасомы — белковые комплексы, отвечающие за активацию любого воспалительного ответа в организме. Есть научные работы, которые показали: первопричина ряда заболеваний мозга (например, рассеянного склероза, болезни Паркинсона, болезни Альцгеймера) может находиться в кишечнике.