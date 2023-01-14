По каким признакам на лице можно распознать серьезные проблемы с кишечником

Кишечник некоторые врачи называют «самым могущественным органом». И это сравнение как нельзя лучше описывает его роль в нашем организме. Так, например, далеко не все знают, что кишечник может управлять нашим поведением и настроением. Внезапное желание купить шоколадку или кусок сала рождается вовсе не в голове. На самом деле такие сигналы мозгу посылают бактерии, обитающие в нашем кишечнике. А еще они умеют влиять на иммунитет, настроение и даже риск заболеть деменцией.
Микробиолог, заведующий отделом молекулярной микробиологии Института экспериментальной медицины (ИЭМ), профессор, член-корреспондент РАН, доктор медицинских наук
— Хорошо известно: если мы делаем для себя что-нибудь приятное, у нас вырабатываются так называемые гормоны счастья — тот же серотонин. Так вот: около 90 % серотонина или серотонин-подобных веществ на самом деле вырабатываются не в мозге, а именно в кишечнике. Есть даже данные, что многие гормоноподобные вещества выделяют сами кишечные бактерии. Поэтому когда наш кишечник здоров, у нас и настроение хорошее, — рассказывал «Доктору Питеру» эксперт.
В кишечном эпителии больше всего клеток, которые стимулируют иммунную систему и влияют на так называемые инфламмасомы — белковые комплексы, отвечающие за активацию любого воспалительного ответа в организме. Есть научные работы, которые показали: первопричина ряда заболеваний мозга (например, рассеянного склероза, болезни Паркинсона, болезни Альцгеймера) может находиться в кишечнике.
Как понять, что кишечник нездоров
Есть признаки, по которым легко заподозрить проблемы с ЖКТ: боль в животе, диарея, запор, вздутие, повышенное газообразование. Однако не всегда организм заявляет о сбоях напрямую.
Так, проблемы с кишечником также можно «прочитать» по лицу:
у вас появились странные темные пятна,
кожа резко стала сухой,
вы стали страдать от псориаза,
у вас на коже появились покраснения и шелушения, которые никак не проходят,
вас буквально обсыпало прыщами, хотя раньше вы не страдали от подобных проблем.
— Пищеварительный тракт заполнен триллионами бактерий, которые ферментируют пищу, создавая белки и молекулы, которые контролируют многие процессы в организме, включая состояние кожи. Когда с кишечником не все в порядке, кожа не может правильно «обновляться», плюс она выступает своеобразным индикатором проблем, —
Как помочь кишечнику
гастроэнтеролог, терапевт, гепатолог СМ-Клиника в Санкт-ПетербургеЛичный сайт
Для здоровья кишечника в рацион стоит включить:
цветную капусту;
кабачки;
брокколи;
спаржу;
петрушку, укроп, зеленый салат;
жирную рыбу;
бурый рис;
кисломолочные продукты.
Однако включать «молочку» в рацион следует с осторожностью. Людям с непереносимостью лактозы — молочного сахара — цельное молоко и продукты на его основе скорее навредят, чем принесут пользу, рассказывала гастроэнтеролог. В таком случае подойдут безлактозные продукты — они неопасны.