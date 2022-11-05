В нашем детстве оно было другим: почему молоко вдруг стали называть вредным продуктом

Все чаще в научных журналах разных стран появляются публикации, в которых молоко обвиняют в провокации системного воспаления и негативном влиянии на здоровье. Помимо непереносимости этого напитка из-за дефицита фермента лактазы, из-за чего возникает диарея и несварение, молоко все чаще провоцирует аллергию и проблемы со здоровьем сосудов, соединительной ткани и т. д.

Но почему, ведь мы в детстве пили молоко и не болели, его всегда считали полезным продуктом? Дело в том, что изменились сами животные, которые это молоко производят. Люди выводили специальные породы для повышения удоев и «мясистости» — эти генетические эксперименты сыграли злую шутку с молоком. Подробнее об этом нам рассказала аллерголог-иммунолог Елена Парецкая.