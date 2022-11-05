В нашем детстве оно было другим: почему молоко вдруг стали называть вредным продуктом

Все чаще в научных журналах разных стран появляются публикации, в которых молоко обвиняют в провокации системного воспаления и негативном влиянии на здоровье. Помимо непереносимости этого напитка из-за дефицита фермента лактазы, из-за чего возникает диарея и несварение, молоко все чаще провоцирует аллергию и проблемы со здоровьем сосудов, соединительной ткани и т. д.
Но почему, ведь мы в детстве пили молоко и не болели, его всегда считали полезным продуктом? Дело в том, что изменились сами животные, которые это молоко производят. Люди выводили специальные породы для повышения удоев и «мясистости» — эти генетические эксперименты сыграли злую шутку с молоком. Подробнее об этом нам рассказала аллерголог-иммунолог Елена Парецкая.
врач аллерголог-иммунолог, врач-педиатр, патофизиолог, Junior Member WAO (Всемирная организация по аллергии)vk.com/blog_medicina
Мутировали коровы и их молоко
В молоке содержится белок — бета-казеин. Изначально все коровы давали только молоко вида А2 — оно содержит такой вариант этого белка, который хорошо переносится человеком. Но со временем поголовье скота в Европе, нашей стране и некоторых других регионах приобрело мутацию гена, что привело к появлению у животных молока типа А1. Именно оно сегодня преобладает в большинстве регионов и его мы и считаем привычным продуктом. За счет высоких удоев и неприхотливости в выращивании коров именно типа А1 их популяция быстро распространилась по миру и частично вытеснила популяцию А2. Соответственно, изменилось и молоко.
Грудное и молоко других животных — не мутанты
Известно, что молоко других животных — козье, овечье, молоко верблюда — не содержит белок А1, они все относятся ко второму типу. Поэтому и реакции на эти виды продуктов бывают реже. Аналогично и с грудным молоком — в нем тоже содержатся белки типа А2. Но в чем же разница, если это один и тот же молочный белок?
Проблема в переваривании — оно существенно различается у А2 и А1 по конечным результатам. Так, при расщеплении в кишечнике белка А1 образуется небольшой фрагмент — пептид, в котором всего 7 аминокислот. Его называют бета-казоморфин-7 или БКМ-7. При переваривании молока А2 такого продукта не образуется.
Маленький молочный «дьявол»
Именно этот пептид из мутировавшего молока изучают уже на протяжении 30 лет. Есть данные публикаций о том, что организм воспринимает этот кусочек белка крайне настороженно и порой агрессивно. И это понятно — он по своей природе чужеродный, относится к другому биологическому виду. Если говорить конкретнее, то с этим БКМ-7 связывают развитие:
Аллергических реакций у детей в форме кожных, пищеварительных и респираторных проявлений.
Аутоиммунных процессов в организме взрослых людей, в том числе с повреждением кишечника, суставов и сосудов.
Системного воспаления из-за попадания этих фрагментов белка в кровь — особенно на фоне проблем с кишечником.
Нарушений пищеварения с развитием запоров, нарушений микрофлоры, вздутия и дискомфорта. Если кишечник чувствительный, возможна и провокация синдрома раздраженного кишечника, колитов, болезни Крона.
Есть данные о провокации диабета
В начале 90-х годов прошлого века профессор университета из Окленда заметил изменения в здоровье детей, у которых традиционным в питании было коровье молоко. В частности — развитие диабета 1-го типа. Дети получали коровье молоко с раннего возраста, и заболеваемость диабетом у них была выше, чем у тех малышей, которые находились на грудном вскармливании или не получали коровьего молока при переходе на взрослый стол.
Профессор длительное время изучал питание детей и пришел к выводу — проблемы вызывает именно белок молока, который относится к типу А1. Это заключение вызвало огромное возмущение среди производителей молочной продукции, поскольку подобные выводы наносили бизнесу серьезный урон.
Научное сообщество спорит
В нашей стране и во многих других регионах преобладает молоко А1, а те производители, которые выращивают коров типа А2, позиционируют свою продукцию как более здоровую и дорогую. Однако некоторые производители молочных смесей для детей уже заинтересовались этим вопросом и даже запустили производство своих продуктов именно на форме А2. Отечественные производители не торопятся изучать этот вопрос и менять поголовье скота — ведь это может занять пару десятилетий и потребует больших материальных вложений.
Что делать нам — отказаться от молока?
Нет. Если вы хорошо переносите коровье молоко, можно продолжать его пить, но стоит просто сократить его объем — до 200-250 мл чистого молока в сутки. В кисломолочных продуктах данный белок частично расщеплен и менее реактогенен. Поэтому эти продукты безопасны. Если же человек — аллергик, у него выявлена реакция на белок молока — ему вообще запрещено цельное молоко, будь оно А1 или А2.
А что с лактозой?
Еще один важный момент, на котором стоит остановиться. У людей, которые не переносят молоко по причине лактозной недостаточности, нет смысла менять А1 на А2. Лактоза — молочный сахар, который и вызывает все неприятные явления в кишечнике, — это не белковое соединение. Она присутствует в обеих формах молока и с одинаковой вероятностью вызывает понос и вздутие, колики в животе. Таким людям можно пить только безлактозное молоко или его растительные аналоги без молочного сахара.