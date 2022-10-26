— Любопытно, что стригся Аму Хаджи, опаляя волосы на открытом огне. Недавно жители деревни, рядом с которой он обитал, таки уговорили старика помыться. Вскоре после ванной он заболел и умер, — говорит биолог.

Разумеется, смерть наступила по другой причине. Скорее всего, он просто заразился чем-то, от чего у него не было иммунитета из-за отшельничества. Важно отметить, что в 94 года способность противостоять новым инфекциям уже не та. А тот факт, что старик помылся незадолго до этого, — просто совпадение.

— Или же он просто умер, потому что был очень стар и нездоров. Конечно, сама история — крайне завораживающая, всё звучит очень ненаучно. Но давайте не будем винить в смерти человека элементарную гигиену, — заключила Ирина Якутенко.

Кстати

Подход к мытью у всех разный — кто-то дважды в день яростно трет себя мочалкой, пока кожа не покраснеет, а кто-то предпочитает горячую ванну. Как всё-таки правильнее для нашего здоровья? Рассказывает врач.