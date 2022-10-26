Самого грязного мужчину в мире звали Аму Хаджи. Свой «титул» он получил, потому что не был в душе больше полувека — по словам местных жителей, старик не мылся около 60 лет.
Накануне стало известно, что Аму Хаджи умер. По иронии судьбы это произошло вскоре после того, как старика всё-таки уговорили помыться. Пожилой мужчина скончался в возрасте 94 лет в деревне Дейгях в южной провинции Фарс.
Как
Отшельник жил в лачуге из шлакоблоков или в землянках, ел отходы, которые находил на дороге, в том числе и трупы животных. Мужчина любил курить: помимо обычных сигарет, он не брезговал и трубкой, набитой экскрементами животных.
Действительно ли чистая вода, мыло и шампунь могли вызвать такую реакцию в организме? Неужели старик, который был буквально покрыт коркой грязи, умер из-за того, что наконец-то стал чистым? На самом деле душ тут не виноват, говорит биолог Ирина Якутенко.
молекулярный биолог
— Любопытно, что стригся Аму Хаджи, опаляя волосы на открытом огне. Недавно жители деревни, рядом с которой он обитал, таки уговорили старика помыться. Вскоре после ванной он заболел и умер, — говорит биолог.
Разумеется, смерть наступила по другой причине. Скорее всего, он просто заразился чем-то, от чего у него не было иммунитета из-за отшельничества. Важно отметить, что в 94 года способность противостоять новым инфекциям уже не та. А тот факт, что старик помылся незадолго до этого, — просто совпадение.
— Или же он просто умер, потому что был очень стар и нездоров. Конечно, сама история — крайне завораживающая, всё звучит очень ненаучно. Но давайте не будем винить в смерти человека элементарную гигиену, — заключила Ирина Якутенко.
Кстати
Подход к мытью у всех разный — кто-то дважды в день яростно трет себя мочалкой, пока кожа не покраснеет, а кто-то предпочитает горячую ванну. Как всё-таки правильнее для нашего здоровья? Рассказывает врач.