Гериатр Рунихина объяснила, какое молоко нужно пить пожилым людям

А есть ли люди, которым категорически нельзя молоко? Тем, кто страдает от непереносимости лактозы.

Как возникает такая непереносимость? Сама по себе лактоза — это сложный углевод, который можно встретить только в молоке млекопитающих. «Молочный сахар» плохо всасывается в кишечнике.

С помощью специального фермента лактоза раскладывается на глюкозу и галактозу. Но у некоторых людей необходимого фермента слишком мало, и у них лактоза сразу попадает в толстый кишечник. Все это приводит к брожению, и как итог — через некоторое время после того, как человек съел что-то с лактозой, он начинает страдать от диареи, метеоризма и боли в животе.