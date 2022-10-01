Гериатр Рунихина объяснила, какое молоко нужно пить пожилым людям

Молочные продукты очень полезны: в них и кальций, и белок, и витамин D. Есть мнение, будто бы пить молоко могут только дети — для взрослых, мол, этот продукт скорее вреден. Однако на самом деле нет никаких причин отказываться от молока в зрелом возрасте. Главное — знать, какое именно виды «молочки» лучше подходят для пожилых.
главный внештатный гериатр столичного департамента здравоохранения Надежда Рунихина
Как отмечает внештатный специалист-гериатр столичного департамента здравоохранения Надежда Рунихина, в молочных продуктах много белка, который хорошо усваивается. Пожилым людям белок особенно нужен: без него вы будете чувствовать слабость и усталость. Кроме того, могут пострадать жизненно важные органы, в том числе и мозг.
Поэтому молоко пенсионерам пить можно и нужно. Но есть нюанс: людям в возрасте лучше выбирать продукты с меньшей жирностью, отмечает Рунихина в беседе с
А есть ли люди, которым категорически нельзя молоко? Тем, кто страдает от непереносимости лактозы.
Как возникает такая непереносимость? Сама по себе лактоза — это сложный углевод, который можно встретить только в молоке млекопитающих. «Молочный сахар» плохо всасывается в кишечнике.
С помощью специального фермента лактоза раскладывается на глюкозу и галактозу. Но у некоторых людей необходимого фермента слишком мало, и у них лактоза сразу попадает в толстый кишечник. Все это приводит к брожению, и как итог — через некоторое время после того, как человек съел что-то с лактозой, он начинает страдать от диареи, метеоризма и боли в животе.
Как питаться пожилым
Чем старше человек, тем более внимательным к своему здоровью он должен быть. Если хотите хорошо себя чувствовать и отлично выглядеть в любом возрасте, придется следить за своим питанием.
Первое правило здорового меню пожилого человека — не допускать дефицитов витаминов, минералов и микронутриенты. Для этого очень важно питаться полноценно.
Второе правило — следите за калорийностью блюд. Только так вы сможете поддерживать свою фигуру в форме. Ожирение — фактор риска для многих болезней, поэтому так важно контролировать свой вес.
Третье правило — пить побольше жидкости. С возрастом люди хуже распознают жажду. Между тем, обезвоживание может очень навредить вашему здоровью.
Четвертое правило — использовать специи. Так вы сможете использовать меньше соли, что очень важно для людей с гипертонией.
Пятое правило — старайтесь есть примерно в одно и то же время.