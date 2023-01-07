Как по признакам на лице распознать приближающийся сердечный приступ

Самые распространенные болезни во всем мире — это болезни сердца и сосудов. От инфарктов страдают как пожилые, так и совсем молодые люди: часто патология атакует тех, кому нет еще и 40 лет. Почему так? Виноваты могут быть гены, но чаще всего — вредные привычки, сидячий образ жизни, жирная и калорийная пища. Здоровому сердцу нужен особый рацион, а также ежедневные физические нагрузки.
- Многие люди связывают сердечные приступы с давящей или сильной болью в груди слева, которая может отдавать в руку или челюсть. Это наиболее распространенный симптом, но есть и другие признаки, о которых следует знать, —
Так, например, перед инфарктом многие люди буквально «меняются в лице». Вас точно должно насторожить:
человек стал очень бледным, причем произошло это довольно быстро,
кожа на лице пострадавшего словно посерела — это хорошо видно при дневном свете,
лоб, нос стали мокрыми, на лице выступили капельки пота, хотя в помещении совсем не жарко.
- Человека может тошнить, у него часто начинается одышка, он может выглядеть бледно-серым и потным. Также нередко возникает сильное беспокойство и головокружение, — добавила Лигтоу.
Интересный факт: во время сердечного приступа мужчины преимущественно испытывают боль в груди, тогда как у женщин обычно могут быть дополнительные симптомы, такие, как одышка, тошнота или боль в шее и челюсти.
Особое внимание — диабетикам
Если у человека диагностирован сахарный диабет, то он сильнее предрасположен к сердечному приступу. При этом патология может давать свои осложнения: пострадавший может даже не заметить инфаркта!
- Люди с диабетом 2-го типа могут быть более восприимчивы к тихому сердечному приступу, когда их единственными симптомами могут быть легкая изжога или странная боль в груди. Они не относятся к этому серьезно, — предостерегает эксперт.
Поэтому если у вас или вашего близкого сахарный диабет, то вам стоит с особым трепетом относиться к своему здоровью. Обратитесь к врачу, если:
головокружение долго не проходит,
появилась сильная изжога и боль в груди,
у вас холодный пот без причины,
стала побаливать челюсть и/или левая рука.
Кстати
Некоторые люди так сильно не любят ходить по врачам, что готовы терпеть боль, тошноту, лишь бы не сидеть перед человеком в белом халате, жалуясь на свои проблемы. И к сожалению, это может привести к тому, что вы перенесете «инфаркт на ногах». Что это такое и какие могут быть последствия для организма, рассказала кардиолог Анастасия Такканд.