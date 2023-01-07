Как по признакам на лице распознать приближающийся сердечный приступ

Особое внимание — диабетикам

Если у человека диагностирован сахарный диабет, то он сильнее предрасположен к сердечному приступу. При этом патология может давать свои осложнения: пострадавший может даже не заметить инфаркта!

- Люди с диабетом 2-го типа могут быть более восприимчивы к тихому сердечному приступу, когда их единственными симптомами могут быть легкая изжога или странная боль в груди. Они не относятся к этому серьезно, — предостерегает эксперт.

Поэтому если у вас или вашего близкого сахарный диабет, то вам стоит с особым трепетом относиться к своему здоровью. Обратитесь к врачу, если:

головокружение долго не проходит,

появилась сильная изжога и боль в груди,

у вас холодный пот без причины,

стала побаливать челюсть и/или левая рука.

Кстати

Некоторые люди так сильно не любят ходить по врачам, что готовы терпеть боль, тошноту, лишь бы не сидеть перед человеком в белом халате, жалуясь на свои проблемы. И к сожалению, это может привести к тому, что вы перенесете «инфаркт на ногах». Что это такое и какие могут быть последствия для организма, рассказала кардиолог Анастасия Такканд.