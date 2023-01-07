Как по признакам на лице распознать приближающийся сердечный приступ
Фото
iStockphoto

Самые распространенные болезни во всем мире — это болезни сердца и сосудов. От инфарктов страдают как пожилые, так и совсем молодые люди: часто патология атакует тех, кому нет еще и 40 лет. Почему так? Виноваты могут быть гены, но чаще всего — вредные привычки, сидячий образ жизни, жирная и калорийная пища. Здоровому сердцу нужен особый рацион, а также ежедневные физические нагрузки.

- Многие люди связывают сердечные приступы с давящей или сильной болью в груди слева, которая может отдавать в руку или челюсть. Это наиболее распространенный симптом, но есть и другие признаки, о которых следует знать, — говорит доктор Шерил Литгоу.

Читайте также

Так, например, перед инфарктом многие люди буквально «меняются в лице». Вас точно должно насторожить:

  • человек стал очень бледным, причем произошло это довольно быстро,

  • кожа на лице пострадавшего словно посерела — это хорошо видно при дневном свете,

  • лоб, нос стали мокрыми, на лице выступили капельки пота, хотя в помещении совсем не жарко.

- Человека может тошнить, у него часто начинается одышка, он может выглядеть бледно-серым и потным. Также нередко возникает сильное беспокойство и головокружение, — добавила Лигтоу.

Интересный факт: во время сердечного приступа мужчины преимущественно испытывают боль в груди, тогда как у женщин обычно могут быть дополнительные симптомы, такие, как одышка, тошнота или боль в шее и челюсти.

Читайте также

Особое внимание — диабетикам

Если у человека диагностирован сахарный диабет, то он сильнее предрасположен к сердечному приступу. При этом патология может давать свои осложнения: пострадавший может даже не заметить инфаркта!

- Люди с диабетом 2-го типа могут быть более восприимчивы к тихому сердечному приступу, когда их единственными симптомами могут быть легкая изжога или странная боль в груди. Они не относятся к этому серьезно, — предостерегает эксперт.

Поэтому если у вас или вашего близкого сахарный диабет, то вам стоит с особым трепетом относиться к своему здоровью. Обратитесь к врачу, если:

  • головокружение долго не проходит,

  • появилась сильная изжога и боль в груди,

  • у вас холодный пот без причины,

  • стала побаливать челюсть и/или левая рука.

Кстати

Некоторые люди так сильно не любят ходить по врачам, что готовы терпеть боль, тошноту, лишь бы не сидеть перед человеком в белом халате, жалуясь на свои проблемы. И к сожалению, это может привести к тому, что вы перенесете «инфаркт на ногах». Что это такое и какие могут быть последствия для организма, рассказала кардиолог Анастасия Такканд.

Софья Хромова