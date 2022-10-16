Боязнь последствий заболеваний

В эту категорию попадают и те, кто боится операций и других врачебных манипуляций. Опасаются боли, дискомфорта.

— Человек пытается понять, будет ли ему больно, почувствует ли он себя хуже, — предупреждает психолог Мохова. — И из-за этих страхов предпочитает отложить визит.

Можно было бы добавить отдельным пунктом к нежеланию обращаться за помощью к врачам еще и сниженную критику к собственному состоянию. Хотя ее можно отнести к страху услышать диагноз.

— Человек не совсем правильно оценивает себя, — объяснила Юлия Мохова. — Он прячет голову в песок, пытается представить, что проблемы нет, прячет симптомы за приемом обезболивающих.

С этой позиции, закрывая глаза на проблему, создается ложное впечатление, что с тобой ничего страшного не происходит , жизнь идет, как и раньше. Но это непонимание ситуации. Человек готов ходить, например, из последних сил на работу и скрывать, что его что-то беспокоит, что-то болит.

— За этим кроется страх, что жизнь будет другой, если у него что-то найдут, — объяснила клинический психолог.