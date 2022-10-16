Горсть обезболивающих — и на работу. Или еще хуже — отказ от госпитализации, оставленный сотрудникам скорой, которые только что вернули тебя с того света. Истории довольно типичные, и часто с ними можно встретиться именно в России. Принято считать, что это особенность менталитета. Но эксперты считают, что такое отношение к своему здоровью — результат не национальных особенностей, а наших внутренних страхов.
Клинический психолог Госпиталя для ветеранов войн
— Дело не совсем в менталитете, — объяснила «Доктору Питеру» клинический психолог Госпиталя для ветеранов войн Юлия Мохова. — Из них можно выделить три основные причины: страх перед диагнозом, уровень доверия к врачам и боязнь последствий заболевания.
И на первом месте, как могло бы показаться, вовсе не отсутствие доверия к врачам. Одна из основных причин, почему русские не идут в больницу, — это наши внутренние страхи.
Страх перед диагнозом
— Его испытывают перед визитом к врачу, — объяснила Юлия Мохова. — Человек серьезно опасается услышать диагноз. И речь даже не об онкологии, а о любых заболеваниях.
Поэтому визит оттягивается до последнего, когда уже нет сил терпеть.
Низкий уровень доверия к медикам
— Так происходит, если есть собственный негативный опыт или опыт близких людей, соседей, — говорит психолог. — Играет большую роль и негативная подача информации в СМИ. Внимание заостряется на негативных моментах больше, чем на позитивных.
Но стоит отметить, что тех, кто не обращается к врачу до последнего из-за недоверия, значительно меньше, чем тех, кто не идет за помощью из-за страха диагноза.
Боязнь последствий заболеваний
В эту категорию попадают и те, кто боится операций и других врачебных манипуляций. Опасаются боли, дискомфорта.
— Человек пытается понять, будет ли ему больно, почувствует ли он себя хуже, — предупреждает психолог Мохова. — И из-за этих страхов предпочитает отложить визит.
Можно было бы добавить отдельным пунктом к нежеланию обращаться за помощью к врачам еще и сниженную критику к собственному состоянию. Хотя ее можно отнести к страху услышать диагноз.
— Человек не совсем правильно оценивает себя, — объяснила Юлия Мохова. — Он прячет голову в песок, пытается представить, что проблемы нет, прячет симптомы за приемом обезболивающих.
С этой позиции, закрывая глаза на проблему, создается ложное впечатление, что с тобой ничего страшного не происходит, жизнь идет, как и раньше. Но это непонимание ситуации. Человек готов ходить, например, из последних сил на работу и скрывать, что его что-то беспокоит, что-то болит.
— За этим кроется страх, что жизнь будет другой, если у него что-то найдут, — объяснила клинический психолог.
Как настроиться
Без последствий для организма страхи не пройдут. И вопрос даже не в ментальном здоровье, а в физическом. Запущенную болезнь всегда лечить сложнее, чем ее же на начальной стадии. А иногда человек из-за своих страхов и вовсе упускает шанс на выздоровление.
— К сожалению, бывают такие ситуации, когда врачи уже ничего не в силах сделать, — констатирует Юлия Мохова.
При этом переубедить отправиться к врачу не так-то уж и просто. Нужно прививать культуру обращения к специалистам с детства.
— Самый простой пример: люди обращаются к стоматологу с острой болью, но когда болит — это означает, что процесс уже достаточно запущенный, — объясняет психолог Мохова. — Правильнее было бы обращаться раз в полгода, чтобы не дать болезни развиться. Все это верно и для других заболеваний.
Все должно идти из детства. Речь не о постоянном посещении врачей, а о плановых профилактических осмотрах, вакцинации, но без фанатизма. Если вы при этом еще и объясните перед этим ребенку, к каким последствиям может привести заболевание, то есть шанс, что частые визиты к врачу и не потребуются и он их не будет опасаться.
— Взрослых надо убежать, рассказывать им, приводить позитивные примеры, говорить о последствиях, например о финансах, — рекомендует Юлия Мохова. — Последствия могут быть денежно затратными: лекарства, специалисты. Поэтому лучше разобраться с болезнью до или в самом начале.
А как у них?
Очень часто на Западе люди все же уделяют больше внимания профилактике. Нельзя сказать, что есть какие-то существенные отличия, кроме одного. Человек старается вовремя отправиться за помощью из-за страха оказаться финансово несостоятельным, боязни, что он не сможет оплатить сложное лечение, если потребуется. Но в целом ситуация тоже далека от идеальной.