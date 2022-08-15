Прогрессирующий рак, который лечат травами и голоданием, выращенные до 20 килограммов опухоли, что уж говорить о годами повышенном сахаре и давлении — все это результат тотального недоверия врачам и медицине. Поэтому альтернативное лечение или сомнительные специалисты из социальных сетей становятся настолько популярными. Почему же мы перестали доверять официальной медицине?

Многие размышляют, что врачи уже не те, учатся не так и не тому, лечат только за деньги, а не за «спасибо» и по страховке. Но дело, скорее, не в этом, а в наших внутренних проблемах.