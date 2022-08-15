Прогрессирующий рак, который лечат травами и голоданием, выращенные до 20 килограммов опухоли, что уж говорить о годами повышенном сахаре и давлении — все это результат тотального недоверия врачам и медицине. Поэтому альтернативное лечение или сомнительные специалисты из социальных сетей становятся настолько популярными. Почему же мы перестали доверять официальной медицине?
Многие размышляют, что врачи уже не те, учатся не так и не тому, лечат только за деньги, а не за «спасибо» и по страховке. Но дело, скорее, не в этом, а в наших внутренних проблемах.
Семейный психолог, кандидат психологических наук.vk.com/ekaterina_talakova
- За этим может скрываться страх, появившийся на собственном опыте, — предположила психолог Екатерина Талакова. — Например, был травматичный случай в детстве, когда врач оказался недобрым, невнимательным, грубым, пришлось пережить болезненную манипуляцию, не получив при этом поддержки со стороны близких. Страх сохранился и не дает возможность доверять.
Появляться предубеждение может и во взрослом возрасте, на опыте кого-то из близких, который оставил негативное впечатление.
- Встречается и иррациональный страх, который не имеет под собой конкретного видимого основания, — предупреждает эксперт «Доктора Питера». — Человек в силу своей мнительности испытывает недоверие, дискомфорт при мысли, что надо обращаться к врачу.
В таких случаях очень важно заметить эти состояния, проработать, чтобы они не мешали вовремя получать необходимую помощь.
Есть еще и вполне рациональное объяснение недоверия. Дело в том, что, когда мы болеем, у нас повышается тревожность: из-за неизвестности диагноза, его последствий, лечения, стоимости терапии. Эти моменты также могут влиять на наше отношение к словам врача, вплоть до полного отрицания диагноза и назначений.
- Есть еще одна крайность, когда люди слепо повинуются врачу, не воспринимают критически рекомендации, а выполняют все четко, даже если осознают, что где-то есть ошибка, — рассказала Екатерина Талакова. — Врач в этой истории «фигура», «светило», он не может ошибаться, даже если интуиция и факты говорят об обратном.
Необоснованная покорность тоже опасна для здоровья и жизни. Всегда важно придерживаться здоровой середины, для этого, например, существует «второе мнение» — обращение к другому врачу для того, чтобы удостовериться в выводах первого.
- Очень часто, обращаясь к врачу, мы пытаемся переложить на него ответственность за постановку диагноза и за результаты лечения, — говорит психолог Талакова. — Но надо понимать, что врач — человек со своими возможностями, способностями, знаниями. Это «инструмент», а решение, как действовать, все равно лежит на пациенте. Мы сами несем ответственность за свое здоровье и процесс лечения.
Как бы это не звучало странно, но доверять можно, если проверяешь. Желательно самому углубиться в ситуацию, обратиться за вторым мнением, если есть какие-то вопросы.
- Тут очень тонкий баланс между тем, чтобы не растворяться в отношениях с врачом, не теряться, но и не отвергать помощь специалиста, — предупреждает эксперт. — Уметь принимать помощь, но и не забывать про свою ответственность.
Как ни странно, многим помогает интуиция — но не в вопросах правильности или неправильности назначений, здесь все-таки работает научный подход — а в отношении к врачу. Вы должны почувствовать, насколько вы понимаете друг друга и можете сотрудничать в вопросах вашего здоровья.
- Очень хорошо, когда вы находите своего врача, прекрасно иметь долгую историю взаимоотношений: он знает про вас все и может, сопоставив прошлые нарушения, поставить более точный диагноз, — объяснила Екатерина Талакова. — Семейный врач или постоянный стоматолог очень укрепляет внутреннюю уверенность человека и настраивает на положительный исход.