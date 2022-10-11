Посмотрите на свои руки: 5 признаков, что вам нужно обратиться к врачу прямо сейчас

Появились новые родинки или изменились старые

Большинство родинок, как правило, безвредны, но любые изменения могут быть ранним признаком рака кожи. Поэтому очень важно замечать появления новых невусов и отслеживать изменение тех, которые уже есть.

— Если вы заметили родинку, которая больше, чем ластик для карандаша, имеет неровные края или меняет цвет, вам следует обратиться к врачу для дальнейшего обследования, — предупреждает доктор Митчелл.

Синяки возникают сами по себе

Вы точно уверены, что нигде и ни обо что не ударялись, но вот он — синяк! Если такое происходит регулярно, это должно насторожить.

— Такие кровоподтеки могут быть, например, последствием приема некоторых лекарств, — объясняет врач. — А могут указывать на лейкемию — рак, поражающий клетки крови. Организм вырабатывает аномальные клетки крови, которые разрушаются и погибают, — это приводит к появлению таких синяков.

Также синяки могут указывать на заболевания, связанные с нарушением свертываемости крови. В общем, игнорировать их точно нельзя.