Посмотрите на свои руки: 5 признаков, что вам нужно обратиться к врачу прямо сейчас

Врачи призывают нас прислушиваться к своему организму и быть внимательнее к собственному телу. Оно нам не враг, и всегда пытается предупредить, если что-то идет не так. Главное, уметь читать эти «знаки». Как это сделать по внешнему виду рук и ощущениям в них,
Семейный врач, эксперт по холистической медицине
Появились новые родинки или изменились старые
Большинство родинок, как правило, безвредны, но любые изменения могут быть ранним признаком рака кожи. Поэтому очень важно замечать появления новых невусов и отслеживать изменение тех, которые уже есть.
— Если вы заметили родинку, которая больше, чем ластик для карандаша, имеет неровные края или меняет цвет, вам следует обратиться к врачу для дальнейшего обследования, — предупреждает доктор Митчелл.
Синяки возникают сами по себе
Вы точно уверены, что нигде и ни обо что не ударялись, но вот он — синяк! Если такое происходит регулярно, это должно насторожить.
— Такие кровоподтеки могут быть, например, последствием приема некоторых лекарств, — объясняет врач. — А могут указывать на лейкемию — рак, поражающий клетки крови. Организм вырабатывает аномальные клетки крови, которые разрушаются и погибают, — это приводит к появлению таких синяков.
Также синяки могут указывать на заболевания, связанные с нарушением свертываемости крови. В общем, игнорировать их точно нельзя.
Боль
Причин для таких ощущений множество. Может быть вы ударились или потянули руку. Неприятно, но не так страшно. Но есть тревожные исключения.
— Если боль в руке сопровождается тошнотой, потливостью или одышкой — это может быть признаком сердечного приступа, — говорит Томи Митчелл.
Но даже если неприятные ощущения — это результат травмы, без внимания их оставлять нельзя. Если боль не утихает несколько дней и становится все сильнее, стоит проконсультироваться с хирургом — возможно потребуется физиотерапия или даже операция.
Появились отеки
Отек — это избыточное скопление жидкостей в тканях. Может быть, слишком долго сидели или стояли, пили какие-то лекарства с побочными эффектами. Съели слишком много соленого и выпили много воды. Хронические заболевания, например, пиелонефрит, тоже могут спровоцировать отеки.
— Но для отека рук существуют более серьезные причины, — например, тромб или инфекция, — предупреждает эксперт. — Если вы видите, что рука внезапно отекает, это тревожный знак.
Добавим, что причиной неожиданного отека может стать и аллергическая реакция. В таком случае обязательно надо сразу выпить антигистаминный препарат. Возможно, понадобится обратиться к врачу.
Рука онемела или появилось покалывание
Чаще всего это значит, что вы ее просто отлежали и через пару минут чувствительность придет в норму. Но если такое происходит регулярно, это может быть признаком повреждения нервов из-за диабета, дефицита витамина В12 или синдрома запястного канала.
— Покалывание в руках также может указывать на проблемы с кровообращением, в частности, на заболевания периферических артерий, например, атеросклероз, — предупреждает эксперт.