Судя по результатам опроса, самые распространенные предупреждающие признаки — сильная усталость и проблемы со сном. Например, некоторые участницы исследования рассказывали, что страдали от настолько сильной усталости, что не могли заправить кровать без предварительного отдыха.

Еще многие женщины, пережившие инфаркт, говорили, что примерно за месяц до приступа стали страдать от сильной одышки, потливости, головокружения и тошноты без видимых причин.

Самое опасное в этих симптомах — их легко списать на что-то другое. Поэтому старайтесь прислушиваться к своему организму и не откладывайте поход к врачу, если есть причины для беспокойства, советуют эксперты Harvard Health.