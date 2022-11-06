Сердечный приступ, как правило, настигает человека внезапно. Впрочем, это не значит, что предугадать его наступление невозможно. Есть симптомы-предвестники, которые предупреждают о близости инфаркта.
Так, организация Harvard Health рассказывает об исследовании с участием более 500 женщин, переживших инфаркт. Оказалось, 95 % женщин замечали некоторые ощущения буквально за месяц до приступа.
Судя по результатам опроса, самые распространенные предупреждающие признаки — сильная усталость и проблемы со сном. Например, некоторые участницы исследования рассказывали, что страдали от настолько сильной усталости, что не могли заправить кровать без предварительного отдыха.
Еще многие женщины, пережившие инфаркт, говорили, что примерно за месяц до приступа стали страдать от сильной одышки, потливости, головокружения и тошноты без видимых причин.
Самое опасное в этих симптомах — их легко списать на что-то другое. Поэтому старайтесь прислушиваться к своему организму и не откладывайте поход к врачу, если есть причины для беспокойства, советуют эксперты Harvard Health.
Кстати, а вот боль в груди, которую часто считают одним из ранних признаков инфаркта у мужчин, замечали не так часто. Те женщины, что столкнулись с таким симптомом, говорили, что он напоминает скорее ноющее давление, чем боль. Даже в момент самого приступа боль испытали лишь треть опрошенных, пишет
Как снизить риски:
Питайтесь сбалансированно, старайтесь есть больше овощей и продукты, богатые клетчаткой;
Занимайтесь спортом и чаще ходите пешком;
Следите за весом;
Откажитесь от вредных привычек — бросьте пить и курить;
Следите за давлением и уровнем холестерина;
Не забывайте проходить профилактические обследования.
Кстати
Существует такое понятие, как безболевой инфаркт. С ним особенно часто сталкиваются люди с сахарным диабетом. При таком виде инфаркта человек может вообще не чувствовать никакой боли и вести обычную жизнь, даже не догадываясь, что прямо сейчас у него происходит некроз тканей сердца.
Впрочем, есть несколько признаков, которые дадут понять, что с сердцем что-то не так и стоит обратиться за помощью. Подробнее об этом читай ЗДЕСЬ.